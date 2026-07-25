Vlahović ne mora daleko: Sve mu se otvara u Napoliju

Traži se u Napulju još jedan napadač koji bi pojačao konkurenciju Rasmusu Hojlundu jer po svemu sudeći Romelu Lukaku sledeće sezone neće nositi dres italijanske ekipe. Odlaskom Antonija Kontea sa klupe Napolija, sve je manje izvesno da će belgijski napadač ostati u klubu, pošto kod Masimilijana Alegrija neće biti u prvom planu. Možda ni u drugom, ni u trećem... Lukaku će se narednih dana vratiti u Italiju posle odmora nakon Svetskog prvenstva kako bi razgovarao sa sportskim direktorom Đovanijem Manom i predsednikom Aurelijom De Laurentisom. Mana je već najavio sastanak sa igračem po njegovom povratku, a po svemu sudeći Lukaku je stavljen na transfer listu.

Već smo čuli da je Federiko Pastorelo, inače agent Romelua Lukakua, jasno stavio do znanja da belgijski napadač neće da bude rezerva.

"Romelu je izvanredan igrač, to je pokazivao tokom čitave svoje karijere, on je jedan od najefikasnijih napadača na svetskoj fudbalskoj sceni. Takvu poziciju, kao zamena ili 'broj dva', teško da možemo da prihvatimo. Zatim, tu su hijerarhije i verujem da se iza reči Mane (Đovanija Mane, sportskog direktora Napolija) krije finansijsko pitanje, što mi je jasnije. On nije momak koji ostaje tamo gde nije poželjan, potražićemo rešenje", rekao je.

Jasno je da se ne računa u Napoliju ni na Lorenca Luku, koji ne da nije zadovoljio, nego je ispao totalni promašaj i zato se traga za novom devetkom, da se ta rotacija centarfora i definitivno zatvori pred početak nove sezone. Kako ističu italijanski mediji, Dušan Vlahović savršeno se uklapa u planove trenera Masimilijana Alegrija.

Đovani Mana već je razgovarao sa predstavnicima srpskog fudbalera, uz dogovor da ponovo stupe u kontakt ukoliko srpski fudbaler uskoro ne pronađe odgovarajući klub. Taj novi kontakt je sada uspostavljen. Dogovor je jasan – ukoliko Lukaku i Luka napuste Napoli, Vlahović će postati jedan od glavnih kandidata da pojača klub i u napadu bude partner Rasmusu Hojlundu.

Samo još da se vide ti sporni finansijski uslovi i koliko može Napoli da ponudi Dušanu, a da bivšem igraču Fiorentine i Partizana to bude zadovoljavajuće.