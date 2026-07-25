Litvanci imaju novog-starog selektora za Srbiju

„Posle poraza u Italiji bilo je mnogo emocija i teških osećanja”, rekao je Kurtinaitis za sajt košarkaškog saveza. „Odgovornost za poraze ekipe pre svega snose selektori, a ja sam navikao da sebi postavljam visoke standarde. Međutim, vidim veliku podršku košarkaške javnosti i osećam ogromnu odgovornost prema litvanskoj košarci, zbog čega sam odlučio da nastavim sa radom”, zaključio je on.

Portoriko 1, 02.00: (1,85) Agvada Santeros (14,0) Leones de Ponse (2,05)

Pomenuti stručnjak je osmog jula dostavio dopis Košarkaškom savezu Litvanije obaveštavajući ih da napušta kormilo reprezetnacije, ali čelni ljudi nisu odmah prihvatili ostavku, već su mu dali vremena da razmisli, što se na kraju ispostavilo kao dobar potez.

Kurtinaitis je preuzeo pomenutu selekciju u oktobru 2024. godine, a na Evrobasketu prošle godine Litvanci su sa njim na klupi zauzeli peto mesto. Ova vest posebno interesuje reprezentaciju Srbije, jer se naša selekcija sastaje sa Litvanijom 26. novembra u Kaunasu, a zatim i prvog marta sledeće godine u Beogradu.

Upravo bi ovi mečevi mogli da se ispostave kao ključni za našu selekciju, jer je Litvanija prva ispod crte nakon završetka prve faze kvalifikacija, sa jednom pobedom manje od Srbije.