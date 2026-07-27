Gotovo: Marko Savić je novi trener Vojvodine

Miroslav Tanjga je bio iznuđeno rešenje nakon odlaska Nenada Lalatovića, isprva podigao ekipu, ali nije uspeo da napravi taj veliki evropski iskorak. I sada će se navijačima Vojvodine konačno ispuniti san da za kormilom ekipe vide mladog i modernog stratega, sposobnog da uspostavi sistem, kao što je recimo Žarko Lazetić uradio u TSC-u ili sada Radomir Koković u Železničaru. To isto u Novom Sadu pokušaće da uradi Marko Savić.

Pisali smo već da je 42-godišnji strateg za danas imao zakazane razgovore sa čelnicima Vojvodine, a iako njegov dolazak na “Karađorđe” još nije zvanično potvđen iz kluba je stigao mejl da je za utorak od 14 sati zakazana konferencija za novinare na kojoj će biti promovisan novi šef stručnog štaba.