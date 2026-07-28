Problem za Arsenal - korporacija Vinisijus: Real zna da ima komercijalnog titana i mašinu za novac
Vreme čitanja: 3min | uto. 28.07.26. | 11:56
Ono što je adut Tobdžija: Brazilac u Madridu deli novac od prava na sliku sa klubom, Arsenal mu to ne bi tražio
Vest od pre tri dana da Arsenal aktivno ispituje teren za bombastičan transfer Vinisijusa Žuniora potresla je fudbalski svet, ali iza kulisa ove potencijalne senzacije krije se prepreka daleko složenija od samog obeštećenja. Iako su predstavnici brazilskog asa otpočeli kritične pregovore sa upravom Real Madrida oko novog ugovora, u Londonu sa pravom strepe: Kraljevski klub bi mogao u potpunosti da blokira posao jer ne želi da se odrekne nezapamćene finansijske koristi koju ostvaruje od Brazilske zvezde.
Naime, 26-godišnji napadač izrastao je u jednu od najprofitabilnijih komercijalnih mašina u istoriji sporta. Dok na terenu donosi golove i asistencije (mada ne i trofeje u prethodne dve sezone), van njega predstavlja pravu zlatnu koku za Madriđane. Ključna tačka spora i razlog zašto bi Arsenal mogao da ostane praznih šaka leži u specifičnosti njegovog trenutnog ugovora potpisanog 2022. godine. Vinisijus je tada pristao da sa Real Madridom podeli čak 50 odsto svojih prava na sliku (image rights). Mada, to bi moglo da ima i svojih prednosti za Tobdžije, o čemu ćemo nešto kasnije.
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Praktično, svaki cent koji Brazilac zaradi van terena deli se napola sa klubom. S obzirom na to da Vinisijus trenutno iza sebe ima imperiju od čak 16 globalnih sponzora, među kojima su divovi poput brendova Najk, Pepsi, Gejtorejd, Prada, Plejstejšn, Viza, Bos, Klir, Meriot Bonvoj i mnogi drugi, finansijska dobit za Real je astronomskih razmera. U španskim medijima se čak kroz šalu navodi da Vinisijus svojom komercijalnom zaradom praktično sam sebi isplaćuje platu na Bernabeu.
Njegov potencijal pokazao se i na Mundijalu, gde je po broju sponzorskih ugovora bio odmah iza Nejmara, dok su njegove objave na društvenim mrežama privukle više od 100.000.000 pregleda. Njegov agent i izvršni direktor agencije "Roc Nation Sports Brazil", Frederiko Pena, potvrdio je da je Vinisijus prešao granicu običnog sportiste i postao ozbiljna korporacija. Njegov brend pokriva ceo tim stručnjaka, uključujući generalnog i finansijskog direktora, kao i pravne, marketinške i komunikacione timove.
Upravo tu leži razlog potencijalnog sloma Arsenalovih nadanja. Za Real Madrid, ostanak Vinisijusa nije samo pitanje spretnosti na terenu i nastavka dominacije u Ligi šampiona, već i očuvanje ključnog stuba klupskog poslovnog modela. Iako klub nije voljan da mu ponudi platu u rangu Kilijana Embapea, gubitak igračkog brenda takve snage bio bi nepopravljiv udarac za finansije Madriđana.
Iako Tobdžije prate situaciju i spremne su da iskoriste potencijalni zastoj u pregovorima kako bi ponudile astronomski ugovor, Real Madrid vrlo verovatno neće dati zeleno svetlo za prodaju. Teško je očekivati da će se gigant sa Bernabeua odreći fudbalera koji im, pored titula na terenu, donosi milione od svakog potpisanog sponzorskog ugovora širom planete.
Upravo u ovoj stavci možda leži veliki adut Arsenala u potencijalnim pregovorima sa igračem. Za razliku od Madriđana, klubovi u Engleskoj tradicionalno prepuštaju kompletna prava na sliku samim fudbalerima, što znači da bi prelaskom u London Vinisijus automatski duplirao svoje zarade od sponzora i zadržao svih 100 odsto prihoda za sebe.
Dok bi za samog igrača to bio finansijski potez karijere i ogroman motiv za dolazak na Emirate, za upravu Real Madrida to je tek dodatni alarm za uzbunu. Svesni da bi odlaskom Brazilca trajno izgubili dragocenu zlatnu koku koja im pokriva ogroman deo klupskog budžeta, u Madridu su spremni da postave nemoguće uslove. Sa druge strane, pred Arsenalom je istorijska dilema: da li platiti astronomsko obeštećenje Realu bez mogućnosti da deo novca povrate kroz igračev marketinški potencijal, ili iskoristiti ovu nezapamćenu prednost i izvesti najkomplikovaniji transfer decenije.