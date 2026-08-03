Gudelj ima kartu za lige petice, Srbin ga hoće u srcu odbrane

Uveliko gazi četvrtu deceniju života i po napuštanju Sevilje možda se verovalo da bi karijera mogla da mu krene silaznom putanjom. Ali Nemanja Gudelj mogao bi da ostane na dosadašnjem nivou pošto mu je iz Italije stigla karta za ostanak u ligama petice.

Kako piše Tutomerkato, za iskusnog srpskog univerzalca zainteresovan je Udineze, klub koji ovog leta sprovodi veliku rekonstrukciju ekipe i kao njen deo vidi Gudelja. Vidi ga zapravo Kosta Runjaić, srpski strateg, koji mu je namenio mesto u srcu odbrane, piše pomenuti italijanski medij.