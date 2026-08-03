Gudelj ima kartu za lige petice, Srbin ga hoće u srcu odbrane
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 13:35
Udineze zainteresovan za srpskog štopera
Uveliko gazi četvrtu deceniju života i po napuštanju Sevilje možda se verovalo da bi karijera mogla da mu krene silaznom putanjom. Ali Nemanja Gudelj mogao bi da ostane na dosadašnjem nivou pošto mu je iz Italije stigla karta za ostanak u ligama petice.
Kako piše Tutomerkato, za iskusnog srpskog univerzalca zainteresovan je Udineze, klub koji ovog leta sprovodi veliku rekonstrukciju ekipe i kao njen deo vidi Gudelja. Vidi ga zapravo Kosta Runjaić, srpski strateg, koji mu je namenio mesto u srcu odbrane, piše pomenuti italijanski medij.
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Udineze ima veliki broj opcija u srcu odbrane, Transfermarkt ih broji – devet, međutim očekuje se veliki broj odlazaka iz odbrane. Umar Sole je tražena roba, na Sabu Gogličidzea i Džejmsa Abankvu se ne računa ozbiljnije, pred odlaskom je i Enco Ebose, a tu su i još nedovoljno iskusni Branimir Mlačić (19) i Mateo Palma (18) koji još nisu spremni za ozbiljniju ulogu i vrlo lako bi mogli da odu na pozajmicu. Ili pak ostanu na Frijuliju da stiču iskustvo uz znatno iskusnije kolege. A ako ih i ima, nije veliki broj aktuelnih fudbalera Udinezea sa većim iskustvom od Gudeljevog.
Sedam sezona proveo je u Sevilji, prethodno nastupao za lisabonski Sporting, Ajaks i AZ Alkmar, sakupio oko 400 nastupa u prvenstvima kakvo su špansko, portugalsko i holandsko. I pride je prošle godine pokazao da još ima šta da ponudi na najvećem nivou, propustivši samo četiri od 38 ligaških utakmcia Sevilje. Nijednu zbog povrede!
No, kao takav i pride bez ugovora koji ga vezuje za drugi klub, Gudelj je primamljiva opcija na tržištu. Pisali smo još ranije da ga u Antverpenu želi Mark Overmars sa kojim je prethodno sarađivao u Ajaksu. I zato Udineze razmatra i druge opcije, a rezervna mu je Žuan Žezus, takođe slobodan posle rastanka sa Napolijem. I takođe igrač sa ogromnim iskustvom koje je prethodno sticao u Interu i Romi.