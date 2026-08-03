Orhus i Sabah moraju na krv i nož, jer ko ispadne ide na Benfiku

Održan je žreb za poslednje četvrto kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, a iz ugla navijača Crvene zvezde je možda najzanimljivija informacija sa žreba ta da će poraženi iz dvomeča Orhus - Sabah (sa kojim se Zvezda ukršta u plej-ofu za Ligu šampiona ako prođe Hapoel Ber Ševu), igrati u plej-ofu za Ligu Evrope protiv boljeg iz dvomeča Benfika - Harts.

To u prevodu znači da će Orhus i Sabah morati da odigraju dvomeč na krv i nož, jer će im u podsvesti stajati činjenica da ako izgube idu izvesno na moćnu Benfiku, što znači da neće moći čak ni do Lige Evrope, već će morati da se zadovolje igranjem u Ligi konferencija.