Orhus i Sabah moraju na krv i nož, jer ko ispadne ide na Benfiku
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 13:26
Parovi plej-ofa za Ligu Evrope
Održan je žreb za poslednje četvrto kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, a iz ugla navijača Crvene zvezde je možda najzanimljivija informacija sa žreba ta da će poraženi iz dvomeča Orhus - Sabah (sa kojim se Zvezda ukršta u plej-ofu za Ligu šampiona ako prođe Hapoel Ber Ševu), igrati u plej-ofu za Ligu Evrope protiv boljeg iz dvomeča Benfika - Harts.
To u prevodu znači da će Orhus i Sabah morati da odigraju dvomeč na krv i nož, jer će im u podsvesti stajati činjenica da ako izgube idu izvesno na moćnu Benfiku, što znači da neće moći čak ni do Lige Evrope, već će morati da se zadovolje igranjem u Ligi konferencija.
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Što se tiče preostalih eks-ju timova tiče, u žrebu su bili Celje i Dinamo Zagreb. Ako šampion Slovenije ispadne od jermenskog Ararata u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, sastaće se u plej-ofu za Ligu Evrope sa pobednikom dvomeča između finskog KuPS-a i rumunske Univerzitatee iz Krajove. Ako Dinamo Zagreb senzacionalno ispadne od Kauno Žalgirisa u kvalifikacijama za Ligu šampiona, sastao bi se u plej-ofu za Ligu Evrope sa pobednikom utakmice Bešiktaš - Hradec. Dakle, Dinamo ima mnogo veće šanse da se plasira u Ligu šampiona, nego u Ligu Evrope.
Od interesantnijih parova plej-ofa za Ligu Evope, smeše nam se dvomeči između Trabzona i Ferencvaroša (ako izbaci Gornjik Zabže), belgijskog Sint Trojdena i kiparske Omonije (ako izbaci Linkoln Red Imps), kao i pobednika dvomeča Salcburg - Pafos i poraženog iz dvomeča Mjelbi - Slovan Bratislava.
PAROVI ČETVRTOG KOLA KVALIFIKACIJA (PLEJ-OFA) ZA LIGU EVROPE
OFI Krit - Makabi Tel Aviv/CSKA Sofija
Trabzon - Gornjik Zabže/Ferencvaroš
Šamrok/Egnatija - Lilestrem
Sint Trojden - Omonija/Linkoln Red Imps
Jagjelonija/Rendžers - Larn/Iberija 1999
Leh Poznanj/Klaksvik - Tun/Vikingur Rejkjavik
Hapoel Ber Ševa/ Crvena zvezda (poraženi) - Viktorija Plzenj
Mjelbi/Slovan Bratislava (poraženi) - Pafos/Salcburg
Benfika/Harts - Orhus/Sabah (poraženi)
Levski/Kairat (poraženi) - PAOK/Anderleht
KuPS/Univerzitatea Krajova - Ararat/Celje (poraženi)
Hradec/Bešiktaš - Dinamo Zageb/Kauno Žalgiis (poraženi)