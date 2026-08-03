Borac iz Banjaluke ide na Tun, Hajduk može u Švedsku ili Poljsku, Rijeka sa Midtjilandom
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 14:36
Parovi plej-ofa za Ligu konferencija
Održan je žreb za poslednje četvrto kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, a tamo su se pored Partizana od klubova sa prostora bivše Jugoslavije našli još i Borac iz Banjaluke, Hajduk iz Splita, Rijeka i Škendija.
Ako prođe beloruski Vitebsk, Borac iz Banjaluke bi se za plasman u Ligu konferencija najverovatnije borio sa švajcarskim šampionom Tunom, koji prethodno mora da eliminiše Vikingur iz Rejkjavika.
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Hajduk iz Splita je tragično eliminisan od Pafosa u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali će pokušati da se domogne makar Lige konferencija i tako posle 16 godina doživi jesen u Evropi. Da bi to uradio, moraće da izbaci najpre Žalgiris, a zatim boljeg iz dvomeča poljskog Rakova i švedskog Hamarbija.
Težak posao čeka Rijeku, koja ako opravda ulogu velikog favorita protiv finskog Ilvesa najverovatnije ide na Midtjiland. Danski tim prethodno treba da izbaci irski Bohemijans.
Jedini preostali makedonski predstavnik Škendija, sastaće se u plej-ofu sa pobednkom dvomeča Gent/Geteborg, naravno pod uslovom da prethodno prebrodi škotski Hibernijan.
Kada se radi o timovima iz "liga petica", vredi istaći da će Atalanta na pobednika dvomeča Hapoel Tel Aviv/GKS Katovice, Monako će na poraženog iz dvomeča Ferencvaroš/Gornjik Zabže, Frajburg na pobednika dvomeča Helsinki - Madervel, Brajton na pobednika dvomeča Kluž - Tromso, a Hetafe na pobednika dvomeča Partizan - Tobol, o čemu možete da čitate opširnije OVDE.
PAROVI ČETVRTOG KOLA KVALIFIKACIJA (PLEJ-OFA) ZA LIGU KONFERENCIJA
Hetafe - Partizan/Tobol
Tun/Vikingur Rejkjavik - Borac Banjaluka/Vitebsk
Žalgiris/Hajduk Split - Rakov/Hamarbi
Bohemijans/Midtjiland - Rijeka/Ilves
Geteborg/Gent - Hibernijan/Škendija
Atalanta - Hapoel Tel Aviv/GKS Katovice
Ferencvaroš/Gornjik Zabže (poraženi) - Monako
Helsinki/Madervel - Frajburg
PAOK/Anderleht (poraženi) - Bran/Apolon Limasol
Lugano/Runavik - Makabi Tel Aviv/CSKA Sofija (poraženi)
Tvente/Dunajska Streda - Dinamo Kijev/Karabag
Noa/Sion - Ajaks/Šelburn
Kluž/Tromso - Brajton
Panatinaikos/CSKA Sofija 1948 - Hradec/Bešiktaš (poraženi)
Braga/Dinamo Minsk - Beitar Jerusalim/Austrija Beč
Auda/Dinamo Tirana - Pafos/Salcburg (poraženi)
Jagjelonija/Rendžers (poraženi) - Jablonec/RFS Riga
Valur/Nordsejland - Šerif/Sent Galen
Šamrok/Egnatija - KuPS/Univerziteta Krajova
Tre Fijori/Drita - Flora Talin/Inter Eksaldes
Leh Poznanj/Klaksvik - FK Riga/Đer
Linkoln Red Imps/Omonija (poraženi) - Larn/Iberija 1999
Inter Turku/Vaduz - Debrecin/Kopenhagen
Benfika/Harts (poraženi) - Paide/Rapid Beč