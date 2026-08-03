Borac iz Banjaluke ide na Tun, Hajduk može u Švedsku ili Poljsku, Rijeka sa Midtjilandom

Hajduk iz Splita je tragično eliminisan od Pafosa u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali će pokušati da se domogne makar Lige konferencija i tako posle 16 godina doživi jesen u Evropi. Da bi to uradio, moraće da izbaci najpre Žalgiris, a zatim boljeg iz dvomeča poljskog Rakova i švedskog Hamarbija.

Težak posao čeka Rijeku, koja ako opravda ulogu velikog favorita protiv finskog Ilvesa najverovatnije ide na Midtjiland. Danski tim prethodno treba da izbaci irski Bohemijans.

Jedini preostali makedonski predstavnik Škendija, sastaće se u plej-ofu sa pobednkom dvomeča Gent/Geteborg, naravno pod uslovom da prethodno prebrodi škotski Hibernijan.

Kada se radi o timovima iz "liga petica", vredi istaći da će Atalanta na pobednika dvomeča Hapoel Tel Aviv/GKS Katovice, Monako će na poraženog iz dvomeča Ferencvaroš/Gornjik Zabže, Frajburg na pobednika dvomeča Helsinki - Madervel, Brajton na pobednika dvomeča Kluž - Tromso, a Hetafe na pobednika dvomeča Partizan - Tobol, o čemu možete da čitate opširnije OVDE.

PAROVI ČETVRTOG KOLA KVALIFIKACIJA (PLEJ-OFA) ZA LIGU KONFERENCIJA

Hetafe - Partizan/Tobol

Tun/Vikingur Rejkjavik - Borac Banjaluka/Vitebsk

Žalgiris/Hajduk Split - Rakov/Hamarbi

Bohemijans/Midtjiland - Rijeka/Ilves

Geteborg/Gent - Hibernijan/Škendija

Atalanta - Hapoel Tel Aviv/GKS Katovice

Ferencvaroš/Gornjik Zabže (poraženi) - Monako

Helsinki/Madervel - Frajburg

PAOK/Anderleht (poraženi) - Bran/Apolon Limasol

Lugano/Runavik - Makabi Tel Aviv/CSKA Sofija (poraženi)

Tvente/Dunajska Streda - Dinamo Kijev/Karabag

Noa/Sion - Ajaks/Šelburn

Kluž/Tromso - Brajton

Panatinaikos/CSKA Sofija 1948 - Hradec/Bešiktaš (poraženi)

Braga/Dinamo Minsk - Beitar Jerusalim/Austrija Beč

Auda/Dinamo Tirana - Pafos/Salcburg (poraženi)

Jagjelonija/Rendžers (poraženi) - Jablonec/RFS Riga

Valur/Nordsejland - Šerif/Sent Galen

Šamrok/Egnatija - KuPS/Univerziteta Krajova

Tre Fijori/Drita - Flora Talin/Inter Eksaldes

Leh Poznanj/Klaksvik - FK Riga/Đer

Linkoln Red Imps/Omonija (poraženi) - Larn/Iberija 1999

Inter Turku/Vaduz - Debrecin/Kopenhagen

Benfika/Harts (poraženi) - Paide/Rapid Beč