BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

LION - SPARTA PRAG (tip 1, kvota 1,42) - početak 21.00

Francuski predstavnik u kvalifikacijama za plasman u Ligu šampiona, pokušaće da izbriše minus iz prvog meča u Pragu. Sparta je u Francusku stigla da brani rezultat od 2:1, ali će biti oslabljena za nekoliko važnih igrača, poput Lukaša Haraslina. Ni Lion nije kompletan, jer ne igraju Nikolas Taljafiko, Pavel Šulc i Mads Bistrup.

CRVENA ZVEZDA - HAPOEL BER ŠEVA (tip 1, kvota 1,27) - početak 20.00

Srpski šampion juri minus iz prvog meča sa izraelskim predstavnikom (0:1). Izabranici trenera Dejana Stankovića ipak imaju velike izglede da u grotlu Marakane okrenu skor u svoju korist i izbore plasman u plej-of rundu u kojem bi igrali sa boljim iz okršaja azerbejdžanskog Sabaha i danskog Orhusa.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

CELJE - ARARAT (tip 1, kvota 1,45) - početak 20.15

Ekipa iz Jermenije ostvarila je prednost u prvoj utakmici treće runde kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona (2:1). Celje će pred svojim navijačima pokušati da napravi preokret. Neće imati lak zadatak jer gosti stižu sa tri uzastopne pobede u nizu i velikim samopouzdanjem.

BODE GLIMT - UNION SEN ŽILOAZ (tip 1, kvota 1,70) - početak 18.00

Dve ekipe odigrale su izuzetno uzbudljivu utakmicu pre sedam dana u Belgiji. Sve je još otvoreno jer posle 90 minuta skor je 3:3. I jedni i drugi su u veoma dobroj formi, Norvežani ne znaju za poraz od početka maja, dok je ekipa iz Brisela neporažena na poslednjih pet utakmica računajući i pripremne.

SLOVAN BRATISLAVA - MJELBI (tip 1, kvota 1,90) - početak 20.15

Predstavnik Slovačke je odigrao odlično pre sedam dana na gostovanju u Švedskoj. Slovan pred svojim navijačima brani prednost od jednog gola (2:1). Tim iz Bratislave je za razliku od gostiju koji su u krizi u ovom delu sezone, neporažen na poslednjih sedam mečeva, na kojima ima šest pobeda i remi.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com