Teleoptik dobio dva velika pojačanja: Potpisuju Šćepović i Cvetinović

Čelnici Partizana su uložili maksimalan napor da posle nekoliko sedmica pregovora nađu rešenje za Šćepovića. Podsetimo, Stefan je najpre bio deo kadra tokom priprema na Zlatiboru, potom je napustio ekipu, jer ponuda nije bila zadovoljavajića, čak je imao opciju da se preseli u Borac, jer su mu Čačani nudili daleko unosnije uslove od Teleoptika, ali je onda uz angažman svih klupskih struktura prelomio da ostane u Zemunelu.

Tako ćemo imati nesvakidašnju, a svakako zanimljivu situaciju da Stefana Šćepovića trenira rođeni brat, Marko, jedan od saradnika u stručnom štabu Marka Jovanovića.

Njegovo iskustvo iz Španije, Škotske, Izraela, Mađarske, Poljske, Japana i Australije trebalo bi da oplemeni ofanzivu Optičara.

U odbrani se od Dušana Cvetinovića očekuje da donese stabilnost, kakvu je pokazivao u dresovima TSC-a i Mladosti iz Lučana. Ne zaboravite da je bio član Lansa, internacionalac u Švajcarskoj i Norveškoj, pa bi trebalo da sa njim Teleoptik izgleda znatno čvršće.

Očekuje se da dvojica novajlija debituju u novoj sredini već u petak, na gostovanju Spartaku u Subotici.