Dončićeva Roma našla trenera, a na parketu je predvodi igrač koji je srušio Zvezdu

Nagađalo se da bi na klupu Rome SPQR Luke Dončića mogli da sednu neki od NBA trenera ili Janis Sferopulos, ali izgleda da tim iz glavnog grada Italije ne može odmah da puca na tako visoko.

Reč je o stručnjaku koji je lena predvodio Napoli, takođe jedan od projekata italijanske košarke, ali je odlučio da promeni sredinu. Ono što se čekalo jeste da se Napoli i zvanično oprosti od doskorašnjeg šefa struke, te se uskoro očekuje njegova promocija u Rimu. Kako javlja pomenuti izvor, za Magra se opredelio Rimantas Kaukenas. nekadašnji litvanski reprezentativac obavljao je u Vulvsima funkciju generalnog menadžera i tada sarađivao sa italijanskim stručnjakom, a s obzirom na to da će se pitati i u Romi SPQR, odluka je pala na Magra.

Dok se čekalo na ime koje će sa klupe predvoditi tim iz glavnog grada Italije, jedan od dva rimska tima već je vodio pregovore oko formiranja igračkog kadra. Sam Luka Dončić je svojevremeno najavio dolazak Nika Maniona, koji će biti centralna figura u igri Rimljana. SPQR Roma je takođe potvrdila dolazak Đovanija Emejurua, a prema navodima Pianete Basket klub će pojačati Marko Simonović, Arturs Strautins, Andrea Mecanote i mladi Janis Odzebe.