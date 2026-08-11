Fonseka veruje u Lionov preokret, Priskeu odlaze igrači, ali odbija da vrati Birmančevića

Iako portugalski stručnjak ima određenih problema oko sastava, jer ne može da računa na Nikolasa Taljafika, koji je tek stigao sa odmora, kao i na Madsa Bistrupa i Pavela Šulca. Raduje povratak Muse Nijakatea, za kog je Fonseka rekao da će početi meč.

"Grupa je motivisana, vratio se Nijakate, tako da imamo više opcija. Analizirali smo prošlu utakmicu i radili na stvarima u kojima nismo bili dobri. Osećam da smo spremniji. Musa Nijakate nam je važan, on je jedan od lidera na terenu. Tehnički i taktički je bitan i zato će igrati", obećao je Fonseka.

21.00: (1,45) Lion (4,60) Sparta Prag (6,85)

Trener Liona kaže da je svestan da ekipa još nije u punoj formi, ali da je sada najvažnije proći u naredno kolo.

"Naravno da smo razočarani rezultatom, ali dobro je što imamo novi meč. Ne radi se o osveti, već prilici da se nastavi u ovom takmičenju. Nije problem bio u tome što smo igrali sa petoricom pozadi, sada ćemo izaći sa četiri. Problem je bio u pozicioniranju. Podbacili smo u tome i nismo bili dovoljno agresivni, kako napred tako i pozadi", dodao je Fonseka.

Pohvalio je protivnika od kog ne očekuje da odustane od svog načina igre ni u revanšu.

"Očekujem isti tim, imaju kvalitet. Uopšte nisu lak protivnik. Sve ekipe u ovom takmičenju su kvalitetne. Tehnički su jake, imaju brze krilne igrače. Očekujem da igraju vrlo agresivno, sigurno nisu došli da se brane. To je teško zamisliti, mada će svakako biti malo oprezniji", uveren je Fonseka.

Brajan Priske, njegov kolega sa klupe Sparte, neće moći da računa na rezervnog golmana Petera Vindala (28). Švedski čuvar mreže je otišao na jednogodišnju pozajmicu u redove Sampdorije, s opcijom otkupa ugovora na kraju sezone.

Kada se tome doda da je u ponedeljak, Slovak Lukaš Haraslin otputovao u Saudijsku Arabiju kako bi potpisao ugoivor sa Al Fatehom, posle pet godina u Sparti, jasno je da će Česi biti znatno oslabljeni.

"To je fudbal, ne znam kako drugačije to da opišem. Volimo svaki sekund koji je proveo sa nama, ali odlazi. Nažalost, fudbalski svet je nekad tako brutalan i ciničan", dodao je Priske, koji je takođe svestan da će ekipu napustiti i Jan Kuhta.

Danski stručnjak je pod baražnom vatrom kritika posle poraza od Mlade Boleslav (2:0), a upitan je i zašto u situaciji kada mu odlaze igrači, na pozove nazad Veljka Birmančevića, kog je odstranio van tima na početku priprema, posle pozajmice Hetafeu. Srpski fudbaler je i dalje formalno član Sparte, ali trenira odvojeno od ostatka ekipe.

"Neću ga zvati u ovom trenutku. Iz istih razloga kao i pre", kratko je odgovorio Priske.

Pobednik ovog dvomeča će u plej-of rundi igrati sa boljim iz susreta Šturma i Fenerbahčea.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠ)

Utorak

17.00: (2,65) Kairat (3,10) Levski (2,85) - prvi meč 0:1

18.00: (1,70) Bode Glimt (4,50) Union Sen Žiloaz (4,35) - 3:3

18.00: (2,05) Sabah (3,50) Orhus (3,50) - 1:2

19.00: (7,25) Kaunas Žalgiris (4,40) Dinamo Zagreb (1,40) - 0:5

19.30: (2,70) NEC (3,35) Olimpijakos (2,60) - 0:0

20.00: (1,28) Crvena zvezda (6,50) Hapoel Ber Ševa (10,0) - 0:1

20.15: (1,90) Slovan Bratislava (3,50) Mjelbi (4,10) - 2:1

20.15: (1,48) Celje (4,40) Ararat (6,75) - 1:2

20.30: (3,70) Šturm (3,80) Fenerbahče (1,85) - 0:2

21.00: (1,45) Lion (4,60) Sparta Prag (6,85) - 1:2

*** kvote su podložne promenama