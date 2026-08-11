PSŽ daje bogatstvo na golmane, u poslednje dve godine samo na njih potrošio 95.000.000!
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 13:11
Zajon Suzuki stiže iz Parme za 35.000.000 evra i odmah ide na pozajmicu, Juventus prvi među kandidatima da ga dobije
Novo leto, novo pojačanje za Pari Sen Žermen među stativama. Čitavog leta se šuška o želji evropskog prvaka da dovede Zajona Suzukija i izgleda da se posao privodi kraju. Francuski tim pristao da sa uključenim bonusima plati Parmi 35.000.000 evra za japanskog golmana, koji će na Parku prinčeva potpisati ugovor na pet sezona. Ali, prvu po svemu sudeći neće provesti tamo.
Brojni izvori navode da u Pari Sen Žermenu uveliko traže sredinu u kojoj bi se Suzuki tokom naredne sezone razvijao, a kao jedan od kandidata ističe se Juventus. Primoran da traži novu jedinicu usled vrlo slabih partija Mikelea Di Gregorija, torinski klub je i sam na listu želja stavio Suzukija, ali finansijski nikako nije mogao da parira francuskom šampionu. I sada bi mogao da ga dobije bez obeštećenja. Doduše, privremeno...
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Pitate se, možda, zašto bi Pari Sen Žermen dao toliki novac za golmana kojeg bi potom poslao na kaljenje. Jednostavno, među stativama gola pariskog tima stvorila bi se gužva ukoliko bi i Suzuki ostao da se bori za mesto, budući da suvereni vladar francuskog fudbala već dve godine neprestano ulaže u golmane. Pre dva leta je za 20.000.000 evra doveo Matveja Safonova iz Krasnodara, da bi prošlog angažovao i Luku Ševalijea iz Lila za duplo više novca, uveren da je pronašao dugoročno rešenje na gol-liniji. Sa Suzukijem dolaskom ceh za golmane samo u poslednje dve godine porašće na 95.000.000 evra!
RMC Sport piše da je PSŽ angažovao Suzukija ne samo iz sportskih, već i marketinških razloga, sa ciljem jačanja prisustva na azijskom tržištu nakon odlaska Kang in Lija.
Suzuki je već dugo redovan na golu reprezentacije Japana za koju je debitovao 2022. godine i od tada zabeležio 28 nastupa za seniorski tim. Odlično je branio i na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu na kojem je Japan stigao do nokaut faze, ali ga je na prvom koraku zaustavio Brazil. U Parmu je stigao u julu 2024. godine za 8.200.000 evra, a samo dve godine kasnije klub će na njegovom transferu zaraditi više od četiri puta veći iznos.
Do sada su ekipu Pari Sen Žermena pojačali Manes Aklijuš i Luka Dinj. Tu, međutim, ne bi trebalo da bude kraj prelaznog roka u Parizu, pošto bi pored Suzukija u narednim danima trebalo da stignu još Feran Tores i Mika Godts.