PSŽ daje bogatstvo na golmane, u poslednje dve godine samo na njih potrošio 95.000.000!

Novo leto, novo pojačanje za Pari Sen Žermen među stativama. Čitavog leta se šuška o želji evropskog prvaka da dovede Zajona Suzukija i izgleda da se posao privodi kraju. Francuski tim pristao da sa uključenim bonusima plati Parmi 35.000.000 evra za japanskog golmana, koji će na Parku prinčeva potpisati ugovor na pet sezona. Ali, prvu po svemu sudeći neće provesti tamo.

Brojni izvori navode da u Pari Sen Žermenu uveliko traže sredinu u kojoj bi se Suzuki tokom naredne sezone razvijao, a kao jedan od kandidata ističe se Juventus. Primoran da traži novu jedinicu usled vrlo slabih partija Mikelea Di Gregorija, torinski klub je i sam na listu želja stavio Suzukija, ali finansijski nikako nije mogao da parira francuskom šampionu. I sada bi mogao da ga dobije bez obeštećenja. Doduše, privremeno...