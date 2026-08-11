Na otvaranju NBA sezone spektakl do spektakla: Lebron izaziva šampiona, Vembi stiže u Oklahomu

Zato je NBA liga najbolje takmičenje na svetu! Nema kod nje mnogo kalkulisanja, te sačekaj da se timovi spreme, uđu u formu - ma kakvi. Odmah na početku sledi spektakl!

Nadmetanje u najjačoj košarkaškoj ligi startuje 20. oktobra, a utakmice su prava košarkaška poslastica i nešto što se ne propušta. NBA liga objavila da će novu sezonu otvoriti okršaj Boston Setiksa i Detroit Pistonsa, ali je to samo uvertira za ono što sledi.