Na otvaranju NBA sezone spektakl do spektakla: Lebron izaziva šampiona, Vembi stiže u Oklahomu
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 14:07
Denver Nagetsi igraju za katolički Božić
Zato je NBA liga najbolje takmičenje na svetu! Nema kod nje mnogo kalkulisanja, te sačekaj da se timovi spreme, uđu u formu - ma kakvi. Odmah na početku sledi spektakl!
Nadmetanje u najjačoj košarkaškoj ligi startuje 20. oktobra, a utakmice su prava košarkaška poslastica i nešto što se ne propušta. NBA liga objavila da će novu sezonu otvoriti okršaj Boston Setiksa i Detroit Pistonsa, ali je to samo uvertira za ono što sledi.
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Centralni događaj biće meč između Filadeflija Seventisiksersa i Njujork Niksa. Da li je potrebno govoriti o tome kakav će ovo spektakl biti? Iako je moglo da se nasluti, Filadelfija je napravila pravu pometnju nakon što je uspela da privoli u svoje redove Lebrona Džejmsa, a posle toga je usledila i bomba u vidu Džajlena Brauna. Na drugoj strani, ekipa Njujorka je aktuelni šampion NBA lige i sigurno da u Velikoj jabuci imaju tim koji je sposoban da pokuša da odbrani titulu.
Poslednja utakmica prvog dana nove sezone NBA lige biće jednako impresivna, a radi se o okršaju Oklahoma Siti Tandera i San Antonio Sparsa. Pomenute franšize stvaraju ogromno rivalstvo na Zapada, a ambicije i jednih i drugih u narednoj takmičarskoj godini su najveće moguće. Čeka se okršaj Šegja Gildžesa Aleksandera i Viktora Vembanjame.
Biće dobrih utakmica i za katolički Božić. Na terenu će se ponovo naći Njujork koji će gostovati San Antoniju u reprizi finalne serije iz minule sezone. Igraće i Denver Nagetsi, a u goste im stiže Golden Stejt. Filadelfija sa Lebronom će dočekati Lejkerse, Minesota stiže na megdan Oklahomi, a u Majamiju će snage odmeriti Hit i Boston Seltiksi.