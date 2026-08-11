Bez sednice Skupštine Udruženja klubova Lige Srbije
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Vreme čitanja: 1min | uto. 11.08.26. | 12:27
Neće biti aktivnosti zakazanih za 13. avgust
Predsednik Skupštine UK KLS obavestio je članove Skupštine Udruženja klubova Lige Srbije da je otkazna sednica koja je bila zakazana za 13. avgust.
Na njoj je trebalo da se odlučuje o ostvarenju preduslova za početak naredne sezone, usvajanju kalendara takmičenja, propozicijama takmičenja, disciplinskom pravilniku i finansijskom planu za predstojeću 2026/2027.
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Kako se navodi u saopštenju, sud je doneo rešenje o privremenoj meri kojim se zabranjuje da se odlučuje o gore pomenutim pitanjima, a samim tim to utiče na održavanje sednice, što će usloviti pomeranje početka takmičenja, ako ono uopšte bude održano. Ono što se tvrdi u ovom saopštenju jeste da pomenuti sud nije bio nadležan da donese ovu odluku.
Ono što se još navodi u saopštenju jeste da je ovakva odluka kako takmičarski, tako i materijalno štetna po samu ligu i klubove, kao i to da postoji mogućnost da se takmičenje uopšte ne održi. Klubovi se mole da imaju razumevanja za situaciju i okolnosti, kao i to da sve navedene činjenice treba uzeti u obzir prilikom formiranja igračkog kadra, priprema i planiranja budžeta za narednu sezonu.