Bez sednice Skupštine Udruženja klubova Lige Srbije

Kako se navodi u saopštenju, sud je doneo rešenje o privremenoj meri kojim se zabranjuje da se odlučuje o gore pomenutim pitanjima, a samim tim to utiče na održavanje sednice, što će usloviti pomeranje početka takmičenja, ako ono uopšte bude održano. Ono što se tvrdi u ovom saopštenju jeste da pomenuti sud nije bio nadležan da donese ovu odluku.

Ono što se još navodi u saopštenju jeste da je ovakva odluka kako takmičarski, tako i materijalno štetna po samu ligu i klubove, kao i to da postoji mogućnost da se takmičenje uopšte ne održi. Klubovi se mole da imaju razumevanja za situaciju i okolnosti, kao i to da sve navedene činjenice treba uzeti u obzir prilikom formiranja igračkog kadra, priprema i planiranja budžeta za narednu sezonu.