Sičendže preti posrnulom Totenhemu: Sve je moguće

I zato, čak i Čarlton vidi svoju šansu. A, deo tima koji će večeras istrčati u Londonu je i fudbaler kojeg dobro poznajemo sa terena Mozzart Bet Superlige Srbije, Kolins Sičendže. Ovaj 22-godišnji Kenijac je od leta 2024. godine do prošle zime bio član Vojvodine, a član Čempionšipa ga je kupio za 2.200.000 evra.

U prva tri meča u sezoni Sičendže je ulazio sa klupe, a na sve tri utakmice njegov tim je pobedio. Najpre Čeltinhem u 1. kolu Liga kupa sa 3:1, a zatim i u prvenstvu Derbi i Vest Hem sa po 2:1.

“Biće dobar izazov, dobra prilika da se testiramo protiv igrača koji su se dokazali u Premijer ligi. Ako uradimo sve kako treba i ispoštujemo plan stručnog štaba, sve je moguće. Svako dete sanja da igra ovakve utakmice. One nose težinu i ponos”, kazao je Sičendže za klupski sajt.

20.45: (1,23) Totenhem (6,75) Čarlton (11,0)

Prvih šest meseci u engleskom fudbalu nisu bili baš idealni, imao je Kenijac problem sa povredom. Tokom proleća zabeležio je samo šest nastupa.

“Dugo sam bio odsutan, ali sad se osećam ponovo dobro. Potrebno mi je da iskoristim dobar momentum, da izgradim samopouzdanje kako bih bio što bolji. Da budem iskren, sada sam mnogo smireniji pošto sam se navikao na engleski fudbal. Želim da odigram svoju ulogu i da svaku šansu maksimalno iskoristim. Za mene je Čarlton sada dom. Nije mi bilo lako da se naviknem, zbog svega što se desilo, ali sada sam spreman da ostavim sve na terenu”, obećava Sičendže.