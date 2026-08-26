Potvrda transfera u Zvezdu: Nakajama se oprostio od Mačide i krenuo put Beograda

Na društvenim mrežama Mačida se zahvalila nekadašnjem reprezentativcu Japana.

“Juta, hvala ti na ove dve godine. Želimo ti puno uspeha u narednoj fazi karijere. Samo napred Juta”, poručili su iz trenutnog lidera prvenstva Japana.

Za klupski sajt se oglasio i sam Nakajama.

“Žao mi je što sada odlazim. Veoma sam zahvalan svima u Mačidi na šansi koju sam dobio. Kada se osvrnem, iza sebe ostavljam period od dve veoma uspešne godine koje ću pamtiti po dobru. Posebno sam zahvalan navijačima Mačide na svoj podršci koju su nam pružali, bez obzira na teške periode. Pre svega, pamtiću osvajanje Kupa Japana, mog prvog trofeja u karijeri, koji će mi zauvek biti neprocenjive vrednosti”, poručio je Nakajama.

Podsetimo, kako je Mozzart Sport ranije javio, Zvezda će platiti vicešampionu Azije 1.100.000 evra, u tri rate. Nakajama će sa Zvezdom potpisati ugovor na tri godine.

Nekadašnji defanzivac Zvolea i Hadersfilda odigrao je 77 utakmica za Mačidu, postigao pet golova i zabeležio sedam asistencija. Za reprezentaciju Japana je dosad zabeležio 22 nastupa. Ukupno, tokom karijere je odigrao 320 klupskih takmičarskih mečeva, a zanimljivo da je za čitavu dosadašnju karijeru Nakajama dobio samo jedan crveni karton – drugi žuti u dresu Kašive još 2017. godine.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁