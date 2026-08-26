Kao s kraja 20. veka: Tore Andre Flo odoleva već 26 godina, ali Rendžers se opasno zaleteo

Koji sat kasnije Atletik je objavio – Rendžers je doveo još skupljeg igrača. Napadača Portlanda – i reprezentacije Venecuele – Kevina Kelsija. Za 22-godišnjeg i 193 centimetara visokog napadača Škoti će platiti 13.000.000 dolara (oko 11.000.000 evra), možda i neke bonuse preko. Amerikanci su zadržali i procente od naredne prodaje, pa bi Kelsi, zavisno od toga kako se snađe na Ajbroksu, možda mogao da sruši i Floov rekord, posebno ako kroz koju godinu ode u Premijer ligu recimo.

Kelsi je takođe i najskuplja prodaja u istoriji Portland Timbersa, koji su ga za 6.000.000 dolara doveli januara 2025. iz Šahtjora iz Donjecka. U međuvremenu je on na 43 utakmice postigao 16 golova u MLS ligi. Portland je ovog leta već doveo Vinsenta Jansena, a posle ove prodaje sigurno će još nekog. Ovog leta Timbersi su na transferima zaradili 35.000.000 dolara.

Rendžers je pak pronašao zamenu za Jusefa Šermitija, koji je posle povrede zadobijene u sudaru sa Hibernijanom operisao ligament kolena. Ali to nisu jedini veliki poslovi slavnog tima ovog leta.

Redom su stizali Ivor Pondur iz Hala (7.000.000 evra), Partizanov Vanja Dragojević (5.000.000 fiksno, plus 500.000 u bonusima), pa Olvetu Makanja, Dajsuke Jakota i Ros Mekrori za zbirno za 6.050.000. Sa 10.000.000 za Kim Min Sua i 11.000.000 za Kelsija ukupan trošak raste porašće na 41.550.000 evra. Više od toga trošili su samo tri puta, ali samo jednom u 21. veku, prošle sezone kada su investirali 43.660.000 evra.

Druga su vremena bila. Rendžers je tada bio evropska marka i samo su retki engleski klubovi mogli da daju više za pojačanja. S kraja prošlog veka, na Ajbroks su hrlili ozbiljni evropski igrači, ne samo Flo, već i Ronald de Bur, Klaudio Kaniđa, dve sezone ranije kupovali su Đovanija van Bronkhorsta, Andreja Kančelskisa... Onda je Premijer liga odskočila, a najveći škotski klubovi jednostavno su potonuli. Mada se i dalje otimaju, vidimo i na primeru Rendžersa.