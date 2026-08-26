Nekad vredeo 45.000.000, danas se smuca po pozajmicama: Poslednji bombaš Čelsija ode u Palas

Postoji jedna svlačionica na Stamford bridžu gde su smešteni igrači na koje Čelsi ne računa. Ti ljudi su bukvalno odbačeni od kluba. Nije im dozvoljeno da treniraju sa prvim timom, niti da budu u istoj svlačionici sa ostalima. U tu grupu nepodobnih spadali su Žoao Feliks, Lesli Ugočukvu, Renato Veiga, Ben Čilvel, Rahim Sterling i Aksel Disasi, a ostrvska javnost im je dala nadimak "Bombaši".

Za ovu grupu igrača, Plavci su ukupno izdvojili 250.000.000 evra. Svi su se razbežali kud koji mili moji, niko nije hteo da trpi takav odnos kluba prema njima, a kao poslednji iz plejade bombaša ostao je samo - Disasi. Prethodnu polusezonu proveo je na pozajmici u Vest Hemu, pa se vratio na Stamford bridž i sad je dogovorio novi odlazak, ovog puta u Kristal Palas.



Čovek koga je Čelsi leta 2023. godine doveo iz Monaka za 45.000.000 evra i pride je bio vicešampion sveta sa Francuskom sad se smuca po pozajmicama. Disasi je u prethodne dve sezone odigrao šest utakmica za Čelsi, sve u sezoni 2024/25. Za to vreme bio je sa Čelsijevim "bombašima" bez bilo kakve mogućnosti da se bori za mesto u timu. Bivši igrač Monaka je na društvenim mrežama okačio sliku svlačionice u kojoj su smešteni oni na koje se ne računa. Mala, praznjikava svlačionica, sa drvenim klupama, dva prozora i klima uređajem pričvršćenim za zid, dok je iznad čiviluka stajala tabla sa imenima igrača.