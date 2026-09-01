BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ŠEFILD JUNAJTED - BOLTON (tip 1, kvota 1,65) - početak 20.45

Susret 4. kola u Čempionšipu na Bramal Lejnu. Šefild Junajted još ne zna za pobedu od početka sezone, pokazalo se da je specijalista za remije pošto je sva tri meča za bodove odigrao nerešeno. Vreme je za trijumf Oštrica, mada im u goste dolazi povratnik u Čempionšip koji je osvojio četiri boda.

ZRINJSKI - BSK BANJA LUKA (tip 1, kvota 1,22) - početak 20.45

Nema nikakve dileme da je Zrinjski već na startu sezone u Premijer ligi BiH u velikoj formi. Do sada ima stopostotan učinak od četiri pobede uz gol razliku 10:2. Što se tiče ekipe iz Banja Luke, ona ima samo jednu pobedu uz tri poraza i teško je verovati da bi mogla da izvuče nešto sa ovog gostovanja.

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TORINO - MONCA (tip 1, kvota 1,73) - početak 21.00

Utakmica šesnaestine finala Kupa Italije. Torino je u prethodnoj rundi eliminisao Karareze, ali je razočarao na poslednja dva meča u Seriji A jer je sa po 2:1 izgubio od Milana i Sasuola. Monca je prethodno prošla Avelino, ali je kao i Torino izgubila dva meča zaredom za bodove, od Intera (4:1) i Udinezea (3:2).

VOLFZBERGER - LASK (tip 2, kvota 1,47) - početak 19.30

Zaostala utakmica 4. kola u prvenstvu Austrije. Volfsberger ima pet bodova iz četiri meča, dok je LASK u odličnoj formi, ima sve četiri pobede i nalazi se na drugom mestu iza Rapida koji ima nešto bolju gol razliku.

CIRIH - JANG BOJS (tip 2, kvota 1,53) - početak 20.30

Cirih je posle pet kola u prvenstvu Švajcarske u sredini tabele sa šest bodova, dok je Jang Bojs drugi i uz vodeći Lugano jedini je neporažen tim u Ligi. Gosti su veoma efikasni na pet mečeva imaju gol razliku od 19:9 i trebalo bi da osvoje nova tri boda.

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