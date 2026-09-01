Vreme je da se naplatiš kad si šampion: PSŽ prodao i Embajea i zaradio nestvarnih 182.000.000

Tako i prebacila granicu od 250.000.000 evra uloženih u pojačanja ovog leta, ali je u ovom konkretnom slučaju mnogo zanimljivije zaviriti u kasu Pari Sen Žermena.

Jer Sveci su ovim transferom prihod na prodajama igrača ove sezone podigli na sve skupa na 334.300.000 evra! Onih garantovnih, fiksnih, bez bonusa. Apsolutni rekord Pari Sen Žermena, a dobija na značaju kada se zna da su na pojačanja potrošili “skromih 152.000.000.

To nije prvi put da je PSŽ transfer sezonu završio u plusu, ali otkako su gazde iz Katara preuzele klub desilo se prethodno samo jednom. U sezoni 2019/2020 PSŽ je bio u plusu od 17.400.000 evra. Sada je taj plus neverovatnih 182.300.000 evra što je vanserijski rezultat i za timove koji su inače poznati kao dobri prodavci. Istina, ima i ta zima da PSŽ pokvari ovaj poslovni bilans, ali baš da ode toliko u rikverc? Sumnjamo.