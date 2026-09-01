Vreme je da se naplatiš kad si šampion: PSŽ prodao i Embajea i zaradio nestvarnih 182.000.000
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 13:25
Mladi Senegalac ide u Aston Vilu
Otišao je Bredli Barkola, ali tu su Mika Godst, Magnes Aklijuš, još odranije nedodirljivi Hviča Kvarachelija i Dezire Due. Na krilima, dakle, strašna konkurencija, posebno za jednog 18-godišnjaka. Svestan toga, Ibrahim Embaje, jedan od najvećih talenata koji je izašao iz Pari Sen Žermenove omladinske škole rešio je da fudbalsku sreću potraži u – Aston Vili.
Sada i zvanično, Embaje je novi igrač Vile pošto je Pari Sen Žermen prihvatio ponudu engleskog kluba u visini od 55.000.000 evra, tvrdi se i 10 odsto od narednog transfera. Embaje je inače mogao da bira gde će, jurili su ga Liverpul, Mančester Siti, Lajpcig, Borusija Dortmund, Bajer Leverkzen, ali Vila je očigledno bila najkonkretnija.
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Tako i prebacila granicu od 250.000.000 evra uloženih u pojačanja ovog leta, ali je u ovom konkretnom slučaju mnogo zanimljivije zaviriti u kasu Pari Sen Žermena.
Jer Sveci su ovim transferom prihod na prodajama igrača ove sezone podigli na sve skupa na 334.300.000 evra! Onih garantovnih, fiksnih, bez bonusa. Apsolutni rekord Pari Sen Žermena, a dobija na značaju kada se zna da su na pojačanja potrošili “skromih 152.000.000.
To nije prvi put da je PSŽ transfer sezonu završio u plusu, ali otkako su gazde iz Katara preuzele klub desilo se prethodno samo jednom. U sezoni 2019/2020 PSŽ je bio u plusu od 17.400.000 evra. Sada je taj plus neverovatnih 182.300.000 evra što je vanserijski rezultat i za timove koji su inače poznati kao dobri prodavci. Istina, ima i ta zima da PSŽ pokvari ovaj poslovni bilans, ali baš da ode toliko u rikverc? Sumnjamo.
Tek da podsetimo, PSŽ je ovog leta prodao Bredlija Barkolu (Liverpul/125.000.000 evra), Gonsala Ramosa (Milan/74.000.000), Randala Kolo Muanija (Juventus/41.200.000), Kang-in Lija (Atletiko/35.000.000), plus Noama Kamaru (4.100.000).
Još ako znamo da je Kolo Muani bio na pozajmicama, da su i Barkola, Ramos, Li, da ne govorimo tek o Embajeu, ipak bili rezervisti u napadu, a da ih je PSŽ sve zamenio Magnesom Aklijušem, Feranom Toresom i Mikom Godstom za jedno 150.000.000 evra manje?
Moramo da kažemo: PSŽ nije samo naučio da igra fudbal, PSŽ je naučio i kako se posluje u fudbalu. Svaka čast.