Debituje Votkins, derbi sa Tonijem na tlu Saudijske Arabije

Iskusni napadač je imao nekoliko ponuda i da ostane u Evropi, ali je rešio da prihvati novi izazov i odlazak van zone komfora u igračkom smislu.

"Dobio sam mnogo lepih poruka na društvenim mrežama i zaista sam uzbuđen što ću igrati ovde. Za početak, znam da je Al Hilal najveći klub u Aziji, osvojio je najviše trofeja. Rezultat na Svetskom klupskom prvenstvu protiv Mančester Sitija mi je definitivno otvorio oči kada je reč o fudbalu u Saudijskoj Arabiji, shvatio sam da je standard visok. Uzbuđen sam što sam ovde i nadam se da ćemo zajedno osvojiti mnogo trofeja", rekao je Votkins.

20.00: (1.45) Al Hilal (4,30) Al Ahli (6,25)

Trener Simone Inzagi se nada da će sa Votkinsom imati daleko bolju saradnju nego sa Francuzom, koji će na ime obeštećenja za rani raskid saradnje dobiti 17.000.000 evra.

"Zahvalni smo Benzemi na svemu što nam je dao. On je veliki igrač i počastvovan sam što sam ga trenirao. Što se tiče Votkinsa, on ima izuzetne kvalitete. Pratio sam ga cele prošle sezone, svi u upravi su oduševljeni i dopada nam se kako igra", rekao je trener Al Hilala Simone Inzagi.