Debituje Votkins, derbi sa Tonijem na tlu Saudijske Arabije
Vreme čitanja: 3min | uto. 01.09.26. | 12:46
Sudar engleskih napadača privlači veliku pažnju
Rijad protiv Džede, sudar Al Hilala i Al Ahlija diže prašinu širom Saudijske Arabije. Veliki derbi igra se od 20.00, a biće to prilika da po svemu sudeći vidimo sudar dva engleska napadača, Olija Votkinsa i Ajvana Tonija.
Dok je Toni već dve godine u dresu Al Ahlija, Votkins je u nedelju za 58.400.000 evra potpisao za Al Hilal u kojem igrati u naredne četiri sezone. Jasno je da je Votkins stigao kao direktna zamena za Francuza Karima Benzemu koji je klub napustio posle samo šest meseci.
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Iskusni napadač je imao nekoliko ponuda i da ostane u Evropi, ali je rešio da prihvati novi izazov i odlazak van zone komfora u igračkom smislu.
"Dobio sam mnogo lepih poruka na društvenim mrežama i zaista sam uzbuđen što ću igrati ovde. Za početak, znam da je Al Hilal najveći klub u Aziji, osvojio je najviše trofeja. Rezultat na Svetskom klupskom prvenstvu protiv Mančester Sitija mi je definitivno otvorio oči kada je reč o fudbalu u Saudijskoj Arabiji, shvatio sam da je standard visok. Uzbuđen sam što sam ovde i nadam se da ćemo zajedno osvojiti mnogo trofeja", rekao je Votkins.
20.00: (1.45) Al Hilal (4,30) Al Ahli (6,25)
Trener Simone Inzagi se nada da će sa Votkinsom imati daleko bolju saradnju nego sa Francuzom, koji će na ime obeštećenja za rani raskid saradnje dobiti 17.000.000 evra.
"Zahvalni smo Benzemi na svemu što nam je dao. On je veliki igrač i počastvovan sam što sam ga trenirao. Što se tiče Votkinsa, on ima izuzetne kvalitete. Pratio sam ga cele prošle sezone, svi u upravi su oduševljeni i dopada nam se kako igra", rekao je trener Al Hilala Simone Inzagi.
Samo od odluke Italijana zavisi da li će Votkins dobiti priliku da debituje. Šanse su velike, mada je istina da nije imao mnogo vremena da se aklimatizuje.
"Votkins i Hasan Tambakti su trenirali sa ostatkom tima, odluku o tome da li će igrati donećemo na osnovu spremnosti na poslednjem treningu", kratko je prokomentarisao Inzagi.
Nema dileme da će ovo biti veoma važan okršaj za obe ekipe, Al Hilal je trenutno drugi sa stopostotnim učinkom u prva tri kola, dok Al Ahli ima šest bodova i na sedmom je mestu.
"Znamo da meč sa Al Ahlijem uvek ima specifičnu težinu. Spremni smo i u utakmicu ulazimo punom snagom. Prošle sezone sam tri puta vodio tim protiv njih, poznat nam je njihov stil igre i kako rade. Ulaze u meč posle poraza, tako da će pokušati da se iskupe. Ali Al Hilal je veliki klub i daćemo sve da pobedimo", dodao je italijanski stručnjak.
Sudaraju se dva tima koji imaju približnu vrednost timova. Dok se vrednost tima Al Hilala procenjuje na 200.130.000 evra, Al Ahli je nedaleko iza sa 199.600.000. Najvredniji igrač u redovima Al Ahlija je Portugalac Fransisko Trinkao, bivši igrač Sportinga iz Lisabona, čija se vrednost procenjuje na 40.000.000 evra.
SAUDIJSKA ARABIJA (ZAOSTALI MEČ), 3. KOLO
Utorak
20.00: (1.45) Al Hilal (4,30) Al Ahli (6,25)
*** kvote su podložne promenama