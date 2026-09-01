Monako potvrdio: Idemo u treću ligu

Košarkaški klub Monako započinje potpuno novo, ali i izuzetno teško poglavlje u svojoj istoriji. Nakon što je izbačen iz Evrokupa zbog neispunjavanja propisanih finansijskih i administrativnih uslova, klub iz Kneževine je ostao i bez mesta u elitnom francuskom društvu, pa je prinuđen na potpunu ponovnu izgradnju sportskog i ekonomskog projekta iz samog dna.

Iz kluba su se oglasili emotivnim zvaničnim saopštenjem u kom potvrdili da kreću od nule i najavili prijavu za učešće u trećem rangu francuske košarke, sa jasnim ciljem da se kroz borbu na parketu vrate u vrh...

„Danas otvaramo novo poglavlje u istoriji Monaka. U srcu ovog novog početka ostaje ono što je oduvek bilo snaga kluba: porodica. Uz snažnu podršku novog većinskog vlasnika, vlasti Kneževine, naših vernih navijača i partnera, Monako odlučno gleda u budućnost i kreće u obnovu svog projekta na stabilnim i održivim osnovama. Počevši od ove nedelje, klub će podneti zahtev za mesto u trećoj ligi Francuske. Cilj je jasan: povratak. Povratak kroz sport i na terenu, da se sa odlučnošću i poniznošću popnemo na svaki stepenik koji nas deli od najvišeg nivoa. Želimo da vratimo svoje mesto u vrhu francuske košarke i ponovo proživimo velike evropske noći koje su obeležile našu nedavnu istoriju.“