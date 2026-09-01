Ode Čelsijevih 104.000.000 evra na račun u Bergamu, raduje se i Palas

Reč je o dvojici mladića koji su za Atalantu skupili svega 51 utakmicu u prvom timu. Palestra je ponikao u klubu, ali nije mnogo igrao i eksplodirao je prošle sezone na pozajmici u Kaljariju. Atalanta je to debelo naplatila…

Neće joj mnogo nedostajati ni Ahanor. Momak nigerijskog porekla rođen na jugu Italije je odrastao u Đenovi i prošao školu istoimenog kluba u kojem je i debitovao krajem pretprošle sezone. Samo šest mečeva u profesionalnom fudbalu je bilo dovoljno Atalantinim lovcima da se obruše na njega. Klub iz Bergama ga je Grifonima platio letos 16.000.000 evra plus bonuse, ali Đenovljani su napravili veliku grešku što nisu ubacili i procente… Nakon 35 mečeva u svim takmičenjima za Orobiće, Ahanor je popalio alarme na Ostrvu. Brajton je bio zainteresovan, ali je Čelsi ušao agresivno i ponudom od 47.000.000 evra završio posao.

Međutim, Ahanor će se Plavcima priključiti tek narednog leta. Zbog problema sa prevelikim brojem igrača, Čelsi ne može da ga registruje ovog leta, ali će ga uz saradnju sa Atalantom poslati u Kristal Palas. Zvanično, Ahanor dolazi u Palas kao pozajmljen igrač Atalante jer bi Čelsi njegovom registracijom i pozajmicom na Selhurst Park prekršio pravilo o dozvoljenom broju pozajmica u jedan klub. Već su pozajmili Aksela Disasija i nemaju pravo na više od jednog pozajmljenog igrača u istom klubu. Zato će Atalanta formalno pozajmiti Ahanora u Kristal Palas, pa će ga narednog leta prodati Čelsiju za pomenutu sumu.

Bez Ahanorovog transfera, Čelsi je na 10 pojačanja ovog leta već spiskao 406.000.000 evra i najveći je trošadžija u svetu fudbala ovog leta. Zaradio je blizu 300.000.000 evra od prodaja, ali ubrzo će biti u plusu kada proda Enca Fernandeza u Mančester Siti.