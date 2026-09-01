Gotovo: Roganović ide u Genk, Partizanu 3.500.000 + 500.000 evra

Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 13:46
I 10 odsto od naredne prodaje
Finiš letnjeg prelaznog roka u najjačim ligama Evrope doneo je iznenada još jedan odlazak iz Partizana.
Dok su svi gledali ka Nikoli Simiću, Dembi Seku, Milanu Vukotiću, iz kluba odlazi – Milan Roganović. Desni bek crno-belih karijeru će nastaviti u Belgiji, njegov novi klub biće Genk.
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Partizan će od ovog transfera inkasirati fiksnih 3.500.000 evra, ali ta suma bi mogla da poraste za još 500.000 evra kroz bonuse, dok će crno-belima da pripadne i 10 odsto od naredne prodaje.
Roganović je prošle zime bio pred odlaskom kada je za njega i Nikolu Simića u paketu ponudu poslao CSKA iz Moskve. Uprava Partizana je tada tu ponudu odbila, a tokom ovog leta gotovo da se nije ni pominjalo da bi desni bek mogao negde da ode iz Humske. I kao iznenađenje danas – Belgija. Klub u kojem se razvijaju igrači, iz kojeg je, recimo, Sergej Milinković Savić svojevremeno krenuo ka Seriji A pa nadalje.
Otvara se pitanje i ko će sada igrati desnog beka Partizanu. Kao legitimni kandidati iz aktuelnog sastava izdvajaju se dva imena: Vukašin Đurđević, koji je igrao beka kada je došao u crno-belo jato, kao i Samson Envulu, koji je od početka sezone šetao od pozicije do pozicije, pa je bio i desni i levi bek i zadnji vezni.
Genk je u letnjem prelaznom roku prodao startnog desnog beka Zakariju El Uahdija za 8.000.000 evra, bonuse i procente Hamburgu. On je imao impresivnu statistiku prošle sezone – 12 golova i šest asistencija u svim takmičenjima. Milan Roganović će imati zadatak da ga odmeni.