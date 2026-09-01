Musa Dijabi je najveći transfer iz saudijskog fudbala, a Bajer omiljeni kupac
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 12:56
Pao rekord Ekija Fernandeza
Neće se zaraditi, naravno, niko to ni ne očekuje od saudijskih klubova. Ali Al Itihad je barem uspeo da izvuče solidan deo od onoga što je uložio kada je na leto 2024. kupovao iz Aston Vile , jer Musa Dijabi se sada vraća u Bajer Leverkuzen. I to za rekordno obeštećenje, ako računamo prodaje saudijskih klubova klubovima iz drugih zemalja.
Bajer je isprva krenuo s ponudom od 18.000.000 evra, onda je suma otišla na 27.000.000 evra, kako navodi nemački Kiker, koji je prvi i objavio vest. Fabris Hokins, jedan od uglednih transfer specijalista, tvrdi da je obeštećenje čak 37.000.000. Tiražni Bild tvrdi: 28.000.000 evra. Moguće svakako da je razlika u bonusima.
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Kako bilo, svakako je to najveći transfer iz Saudijske Arabije. Jer do sada je samo levi bek Moteb Al Harbi išao za više, ali iz Al Šababa u Al Hilal. – 28.950.000 evra.
Kada govorimo o prodajama Saudijaca klubovima iz drugih zemalja tu je do sada rekorder Argentinac Eki Fernandez, koga je Al Kadisija kupila od Boke za 18.700.000 evra, a onda ga prošlog leta prodala za 25.000.000. I to – opet Bajeru iz Leverkuzena. Ostavio je očigledno sasvim dobar utisak i u Leverkuzenu su shvatili da Saudijcima ne mora samo da se prodaje, već da mogu da se koriste i kao region iz koga mogu da se dovodi kvalitetni igrači.
Doduše, Dijabija dobro znaju u Leverkuzenu, jer je za Bajer odigrao 172 utakmice uz 49 golova i 47 asistencija. Za Al Itihad kasnije 56 ligaških utakmica uz devet golova i 21 asistenciju.