TRANSFERI – ITALIJA: I opet – Komo! Romanisti, smirite se... Cirkus u Firenci, bruka u Napulju

Brojke su nemilosrdne i kažu da je u Seriji A sve manje para. Ovog leta je na pojačanja izdvojeno 1.160.000.000 evra, prošlog je to bilo 1.230.000.000. Inkasirano je te 738.000.000 evra od prodaja igrača, što je manje nego prošle (1.111.000.000) ili pretprošle (777.000.000) sezone.

Dok Premijer liga raste i postaje sve moćnija, Italijani grcaju i stagniraju, pa čak i nazaduju. Katastrofalna prošla sezona klupskog i reprezentativnog fudbala je to i dokazala. Ima tu i dobrih stvari, imaju sposobne operativce koji umeju od evra da naprave dva i da rezultati ne trpe, ali generalno je italijanski fudbal u sve većim problemima. Teško je reći ko je najveća zvezda koja je ovog leta. Najskuplje pojačanje je rezervni napadač Pari Sen Žermena i to dovoljno govori koliko je Serija A daleko od evropskog vrha. INTER – OCENA 7,5 Došli: Đed Spens (Totenhem, 30.000.000), Kurtis Džons (Liverpul, 30.000.000), Aleksandar Stanković (Briž, 23.000.000), Ivan Provedel (Lacio, 3.000.000), Džon Stouns (Mančester Siti, bez obeštećenja), Manuel Akanđi (Mančester Siti, 15.000.000, otkup pozajmice) Otišli: Denzel Damfris (Real Madrid, 20.000.000), Jan Zomer (Briž, bez obeštećenja), Davide Fratezi (Lacio, 5.000.000, pozajmica), Frančesko Ačerbi (bez kluba slobodan igrač), Mateo Darmijan (bez kluba, slobodan igrač), Stefan de Fraj (Panatinaikos, bez obeštećenja), Kristjan Aslani (Al Džazira, 2.000.000, pozajmica), Franko Karboni (Parma, 2.500.000), Sebastijano Espozito (Kaljari, 4.000.000, otkup pozajmice), Ebenezer Akinsanmiro (Monca, pozajmica) Inter je doveo i potrošio. Podmladio se još više. Jači je nego što je bio. Ali Inter nije pogodio većinu glavnih meta... Ni fudbalskih, ni finansijskih. Za početak, nastavljen je proces podmlađivanja od letos i uručene su zahvalnice veteranima Zomeru, De Fraju, Darmijanu, Ačerbiju... Nisu morali da budu žrtvovani stubovi Lautaro, Barela ili Bastoni, a od nosilaca igre otišao je samo Denzel Damfris čija klauzula je bila sića za Real Madrid. Veliki snovi na početku prelaznog roka o Niku Pasu ostali su baš to – snovi. Plan da biser italijanskog fudbala Marko Palestra zameni Damfrisa na desnom boku srušio se kada je Čelsi ušao sa većim novcem i tu počinju problemi oko desnog boka... Anas Halaili iz Uniona bio je plan B, transfer je dogovoren nakon dugog cenkanja, ali je Izraelac pao na rigoroznim lekarskim pregledima i Inter se našao u panici sa desnim bekom. Pogotovo što su gledali kako da se reše i Damfrisove zamene Luisa Enrikea. Pominjali su se Nauel Molina, Gela Due, Norton-Kafi, Vanderson, da bi se sve završilo kupovinom Đeda Spensa koji je imao sjajan Mundijal iza sebe, ali i prilično nekonstantnu karijeru. Dobro je što Englez može i na desni bok, i na štopera. Baš pozicija štopera bila je jedan od gorućih problema posle odlazaka nekolicine veterana iz poslednje linije. Brzo su izgubili gradski derbi za Marija Hilu, kasnije su glavne mete bili Trevo Čaloba i Kuti Romero, pominjali se Manćini, Sole, Endika, a završilo se utešnom nagradom u vidu Džona Stonsa. I on je ostavio sjajan utisak na Mundijalu, ali istorija povreda kaže da je prilično rizična akvizicija. Doduše, stigao je bez obeštećenja i finansijski rizik je manji. Najbolje je pojačan vezni red. Aktivirana je povratna klauzula za Aleksandra Stankovića koji je eksplodirao u Brižu, dok je još u junu postignut dogovor sa Kurtisom Džonsom i čekalo se nedeljama da Liverpul prihvati ponudu. Englez i Srbin donose mišiće i kilometražu koje su izgubili Mhitarjan i Čalhanoglu. Žrtvovan je Fratezi na kojem je izgubljen veliki novac, a u minusu su i sa Aslanijem, pa se spekulisalo da Inter želi da finansijski minus ovog leta pokrije novom prodajom Stankovića. Ipak, želja samog igrača i pritisak javnosti osujetili su taj Marotin plan. Pep Martinez će konačno dobiti šansu na golu, ali za svaki slučaj je doveden iskusni Provedel kao alternativa. Iako se šuškalo o interesovanju za Dibu Martineza, Inter se odlučio za njegovog mlađeg prezimenjaka. Musa Dijabi na desnom boku opet je bio želja i opet nije došao, što takođe ide u minuse jer ostanak Luisa Enrikea nikoga u Interu ne čini srećnim. Jači su nego što su bili, ali utisak je mogao da bude mnogo bolji. NAPOLI – 5 Došli: Benoa Badijašil (Čelsi, 3.000.000, pozajmica), Kostantino Favazuli (Katancaro, 1.000.000, pozajmica), Rasmus Hojlund (Mančester Junajted, 44.000.00, otkup pozajmice), Alison Santos (Sporting Lisabon, 16.500.000, otkup pozajmice), Vanja Milinković Savić (Torino, 6.000.000, otkup pozajmice) Otišli: Romelu Lukaku (Fenerbahče, 6.000.000), Migel Gutijerez (Leverkuzen, 30.000.000), Žuan Žezus (Venecija, bez obeštećenja), Eljif Elmas (Lajpcig, kraj pozajmice), Paskvale Macoki (Venecija, pozajmica), Jesper Lindstrem (Salcburg, pozajmica), Đovani Simeone (Torino, 7.200.000, otkup pozajmice), Siril Engonge (Monca, 1.000.000, pozajmica), Majkl Folorunšo (Monca, 500.000, pozajmica), Jens Kajuste (Malaga, pozajmica), Alesandro Zanoli (Udineze, 5.000.000, otkup pozajmice), Luis Hasa (Frozinone, 2.500.000), Alesio Zerbin (2.000.000, Frozinone), Valid Čedira (Avelino, 2.500.000), Emanuele Rao (Piza, 1.000.000, pozajmica), Napoli je prvo morao da plati skupu cenu od prošlog leta kada je uložio preko 120.000.000 evra u Luku, Beukemu, Langa, Gutijereza i Marijanućija. I skoro sve promašio. A onda i da otkupi pozajmice, pa je morao da pljusne još 60.000.000 za Hojlunda i Alisona. Sa toliko potrošenih para, bilo je prilično jasno da će ovog leta pijaca u Napulju morati da bude skromnija... I da će se kupovati samo ako se nešto proda. Ali da će biti ovako bedno, to se retko ko nadao… Jedno pojačanje?!

Nadali su se nekom novcu od Noe Langa, ali na kraju nisu uspeli da ga prodaju. Na Gutijerezu je makar nešto zarađeno jer je prodat Leverkuzenu, ali od ostalih pozajmica i otkupa je sveukupno nakupljeno jedva oko 28.000.000 evra... U poslednje tri godine, Napoli je na transferima u minusu od oko 90.000.000 evra. Bez obzira na dolazak Alegrija, ovog leta nije moglo da se troši. Novi trener i nije imao velike prohteve, probao je da provuče želje poput „svojih“ Vlahovića, Rabioa, Salemakersa i Gatija, ali je brzo ohlađen. Tek u drugoj polovini avgusta je Napoli počeo konkretno da deluje. Štoperska rupa (odlazak Žezusa, povrede Bonđorna i Marijanućija) zapušena je pozajmicom nepouzdanog Benoa Badijašila iz Čelsija. Ranije želje poput Lečeovog Tijaga Gabrijela ili Todiboa iz Vest Hema morale su da se plate. Nije došao ni desni spoljni iako su Napolitanci bili zainteresovani za Halailija, Doda, Norton-Kafija... Nije došlo ni krilo poput Garnača ili Kjeze. Makar su se rešili gabaritnog Lukakua i njegove još gabaritnije plate, što mu ga dođe kao pojačanje. Pusti snovi da u špic umesto Belgijanca dođu Serlot, Džekson, Zirkze ili Gabrijel Žezus završeni su tako što na kraju nije došao ni Mark Giju. Makar su uspeli da dovedu talentovanog Favazuslija i da zadrže Zambo Angisu i De Brujnea. Ali baš loš prelazni rok Napolitanaca... Pogotovo kad se sagledaju i mršave pozajmice nekih promašaja poput Lindstrema ili Engongea. ROMA – 8,5 Došli: Santjago Kastro (Bolonja, 35.000.000), Rodrigo Mora (Porto, 25.000.000), Nauel Molina (Atletiko Madrid, 13.000.000), Konstantinos Kulijerakis (Volfzburg, 16.500.000), Leonardo Balerdi (Marselj, 1.000.000, pozajmica), Marten De Ron (Atalanta, bez obeštećenja), Donjel Malen (Aston Vila, 25.000.000, otkup pozajmice), Danijele Gilardi (Verona, 8.000.000, otkup pozajmice) Otišli: Zeki Čelik (Juventus, bez obeštećenja), Artjom Dovbik (Bolonja, 3.000.000, pozajmica), Nil El Ejnaui (Lajpcig, 4.000.000, pozajmica), Robinio Vaz (Hal, 2.000.000, pozajmica), Jan Zjulkovski (Monca, 500.000, pozajmica), Stefan El Šaravi (bez kluba, slobodan igrač), Anhelinjo (Deportivo La Korunja, pozajmica), Maraš Kumbula (Rajo Valjekano, pozajmica), Kostas Cimikas (Liverpul, kraj pozajmice), Evan Ferguson (Brajton, kraj pozajmice), Saud Abdulhamid (Lans, 3.500.000, otkup pozajmice), Eldor Šomurodov (Bašakšehir, 2.800.000, otkup pozajmice), Alesandro Romano (Kaljari, 500.000, pozajmica), Lorenco Venturino (Đenova, kraj pozajmice), Brajan Saragosa (Bajern, kraj pozajmice), Buba Sangare (Elče, 4.500.000, otkup pozajmice), Rikardo Pagano (Čezena, pozajmica)

Ovde imamo paradoksalnu situaciju. Roma je odradila verovatno najbolji prelazni rok u Seriji A, a njeni navijači su sinoć u 20.00 časova bili najbešnji u Italiji. Uprkos gomili dobrih poteza, klub je podbacio u dovođenju kapitalca na krilu za kojeg je celo leto potpaljivao navijačku masu. Sve ostalo je bilo sjajno, ali Roma nije poentirala gde se najviše očekivalo... Nastavila je da troši i ide u minus (100.000.000 evra u crvenom ovog leta) što može skupo da je košta jer je pod trogodišnjim monitoringom UEFA da ne sme da ode u više od 60.000.000 evra minusa. Od dolaska Fridkinovih na čelo kluba, na kupovine igrača otišlo je preko pola milijarde evra, a od prodaja nije zarađeno ni 300.000.000. S tim što je trošenje ovog leta zaista imalo smisla jer se Vučica vratila u Ligu šampiona, a navijači razgrabili svih 40.000 sezonskih ulaznica. Ide i stogodišnjica kluba u kojoj bi bilo idealno napasti „skudeto”, koliko god to delovalo nerealno. Dolazak Tonija Damika u direktorsku fotelju značio je olakšanje za „teškog čoveka“ Gasperinija jer su zajedno sjajno sarađivali u Atalanti i Toni je jedan od retkih koji zna kako sa džangrizavim starcem. Roma je s novim direktorom jako ambiciozno ušla u pijacu. Možda i najagresivnije od svih klubova. Zaključala je Svilara, otkupila senzacionalnog Malena, precrtala promašene pozajmice, odolela pritiscima za Manua Konea, Veslija i Soulea, ubedila Dibalu i Pelegrinija da ostanu za duplo manje pare... Ogromni poslovi iako se ne vode u rubrici „pojačanja“. Nije otišao nijedan bitan igrač, ako se tu ne računa „ispala“ Zekija Čelika zbog kojeg je celo leto jurila desnog beka. Našla ga je u neumornom Nauelu Molini pošto Fajenord nije hteo da joj proda Hivaira Reda, a Barsin Ektor Fort nije hteo u Italiju. Prošla je bolje i jeftinije. Paralelno je gađala atraktivne i skupe mete na krilnim pozicijama poput Grinvuda, Nuse, Alajbegovića, Samervila, Šjelderupa, Moreire, Fofane, Luiza Enrikea... Gasp je hteo dvojicu takvih. Nudili su veliki novac, ali igrači i njihovi klubovi su imali druge izbore. Može to da odigra i Rodrigo Mora, ali on nije fizički profil igrača kakvog je Gasperini čekao na krilu. On je više prirodni naslednik Dibale i ako ukapira Gasperinija, može da postane čudo od igrača. A nije bio ni preskup... Santi Kastro je veliki i skup „apdejt“ u špicu u odnosu na Dovbika ili Fergusona. Odbrana je pojačana pouzdanim Kulijerakisom i Balerdijem u finišu, kada je na lekarskim pregledima pao Džejden Ostervolde iz Fenerbahčea. Holanđanin bi bio možda korisniji jer može i na levog beka. Tražila je Roma i tu pojačanje, pominjao se i Udoge, ali nije došao niko. Iznenađujuća je promena u veznom redu. Gaspov vojnik De Ron iz Atalante došao je besplatno, a otišao je Nil El Ajnaui koji nije blistao, ali u Lajpcigu bi mogao. I opet se sve svelo na to krilo. Poslednjih dana Roma je vršila pritisak na Luiza Enrikea iz Zenita, Džejmija Levelinga iz Štutgarta i njegovog imenjaka Bajno-Gitensa iz Čelsija. Brazilac nije hteo, Štutgartu je bilo malo 35.000.000 evra, a Čelsi je hteo pod uslovom da im Roma proda Manua Konea. Odolela je, ali i ostala bez toliko željenog krila. Ipak, kada se podvuče crta, Romanisti treba da budu zadovoljni i brzo će ih proći ljutnja. Urađen je veliki posao i dovedena su makar petorica igrača za startnu postavu. KOMO - 9 Došli: Trevo Čaloba (Komo, 30.000.000), Mojze Ken (Fjorentina, 5.000.000, pozajmica), Robert Sančez (Čelsi, pozajmica), Jan Kouto (Borusija Dortmund, 3.000.000, pozajmica), (Matija Liberali (Katancaro, 6.000.000), Samuele Riči (Milan, 1.500.000, pozajmica), Luis Milja (Hetafe, 6.000.000), Vili Kambvala (Viljareal, pozajmica), Andres Kuenka (Barselona B, 500.000), Kaiki (Kruzeiro, pozajmica), Alvaro Morata (Milan, 12.000.000, otkup pozajmice) Otišli: Ignas van der Brempt (Sasuolo, pozajmica), Nikolas Kin (Borusija Menhengladbah, pozajmica), Alvaro Morata (Leganes, pozajmica), Janik Englehart (Frajburg, 7.000.000), Stefan Poš (Majnc, 4.000.000, otkup pozajmice), Mergim Vojvoda (Udineze, 1.500.000), Dijego Karlos (Fenerbahče, kraj pozajmice), Serđi Roberto (LA Galaksi, bez obeštećenja), Emil Audero (Rajo Valjekano, pozajmica), Alberto Moreno (Maljorka, bez obeštećenja), Felipe Džek (Kremoneze, pozajmica), Patrik Kutrone (Monca, 4.000.000, otkup pozajmice), Aliju Fadera (Kaljari, pozajmica), Ivan Ason (Hetafe, pozajmica), Noel Tornkvist (Monca, pozajmica), Tomazo Kasandro (Palermo, 1.500.000), Lasin Kone (Frozinone, 1.300.000, otkup pozajmice), Fabio Rispoli (Sudtirol, pozajmica), Andres Kuenka (Sporting Hihon, pozajmica), Ali Jasim (Zako, 650.000), Nikola Čavlina (Dinamo Zagreb, kraj pozajmica) Prošlog leta smo rekli da je Komo bio „Kraljica“ prelaznog roka, a ispostavio se kao „Kralj“. Sve pohvale zaslužuju i za ovaj prelazni rok. Ako Roma nije pobednik letnje pijace, onda Komo sigurno jeste. Njihova prednost je što ne moraju da jure zaradu i fokusirani su samo na fudbalski napredak. Prošlog leta su pogodili, sada je to trebalo nadograditi jer ih čeka i Liga šampiona. Pre svega su to pokazali garancijom od 60.000.000 evra kada su zadržali Nika Pasa pred atacima mnogo jačih i bogatijih. Isto su uradili i sa Baturinom za kojeg su mogli da inkasiraju makar 50.000.000 evra. Zadržani su svi bitni igrači.

Prosečni igrači poput Engleharta, Vojvode ili Van der Brempta su otišli jer Komo teži odlasku na viši nivo sa boljim fudbalerima na njihovim mestima. Dovodilo se planski. Jan Kouto na desnom boku je mnogo uzbudljivije i potencijalno daleko bolje rešenje od limitiranog Vojvode, a Kaiki na levom bi mogao da bude otkriće sezone. Jagoda na šlagu Komove pijace bilo je pojačanje na jedinoj poziciji koja je bila sporna. Iskoristili su situaciju u Čelsiju i doveli Roberta Sančeza koji je uz sve svoje mane dve klase iznad nesigurnog Buteza. Istekao je rok španskim veteranima Robertu i Morenu koji i nisu bili od neke velike koristi, a Morata je bio još beskorisniji kao „bekap“ opcija u špicu i na kraju je pozajmljen u drugu ligu Španije. Dolazak Moizea Kena na njegovo mesto je veliko pojačanje. Pobedili su Inter u trci za Trevoa Čalobu i Fabregas je dobio štopera kakav mu je falio prošle sezone. Šteta što nije doveo još jednog ili makar vratio Dijega Karlosa. Pominjali su se Lukumi i Davinson Sančez, a došao je mladi Vili Kambvala koji treba da se izbori za otkup pozajmice od 10.000.000 evra. Milja iz Hetafea donosi iskustvo i balans u veznom redu, a talentovani Matija Liberali može da bude novi Niko Pas. Riči iz Milana poznaje ligu, može da bude od koristi, a došao je na pozajmicu i nije finansijski rizik. Šteta i što se nisu realizovale neke od zanimljivih ideja poput Zaniola, Vergare ili Kjeze, ali to bi svakako bilo kozmetičko ulepšavanje. Glavni posao je urađen kako treba, Komo je jači nego prošle sezone, a u Baturini, Pasu, Dijau, Ramonu, verovatno i Liberaliju ima fudbalsko blago. MILAN – 6,5 Došli: Gonsalo Ramos (PSŽ, 74.000.000), Mario Hila (Lacio, 30.000.000), Dijego Moreira (Strazbur, 50.000.000), Omari Hačinson (Notingem, 4.200.000, pozajmica), Sankun Dijavara (Troa, 2.000.000) Otišli: Rafael Leao (Galatasaraj, 38.000.000), Kristofer Enkunku (Lajpcig, 3.000.000, pozajmica),Samuele Riči (Komo, 1.500.000, pozajmica), Jusuf Fofana (Sevilja, pozajmica), Santjago Himenez (Porto, pozajmica), Zakari Atekame (Lion, pozajmica), Niklas Filkrug (Vest Hem, kraj pozajmice), Ismael Benaser (bez kluba, slobodan igrač), Aleks Himenez (Bornmut, 18.500.000, otkup pozajmice), Alvaro Morata (Komo, 12.000.000, otkup pozajmice), Tomazo Pobega (Bolonja, 7.000.000, otkup pozajmice), Lorenco Kolombo (Đenova, 7.000.000, otkup pozajmice), Denis Odogu (Tuluz, pozajmica) Milan je uvertiru letnje pijace proveo blokiran zbog haosa koji je zadesio klub nakon kraha u finišu prošle sezone. Po vertikali je smenjen ceo sportski sektor, Ibrahimović i Kirovski su dobili šira ovlašćenja i Milan je još više prešao na američki sistem transfer politike. Dugo su tražili direktora i trenera, propala im je želja da ujedine tandem iz Ajntrahta Kreše – Glazner, nisu uspeli da dovedu ni Ralfa Rangnika, kao ni trenere poput Iraole, Poketina ili Jajslea, pa je izbor pao na Rubena Amorima. Bio je to signal da Žorž Mendeš nogom otvara vrata Milana i da će raditi šta hoće nakon što je poslednjih godina bio izbegavan u prelaznim rokovima u Kazi Milan. Pokušao je da im proda i štopere Antonija Silvu i Gonzala Inasija, ali nije došao nijedan. Zapravo, portugalski superagent je ovog leta vodio transfer politiku Milana. I odrao ih. Uspeo je da im izvuče (makar) 124.000.000 evra za svoje klijente Gonsala Ramosa i Dijega Moreiru. Veliki trošak je podrazumevao i dosta prodaja. Milan se nadao makar iznosu od oko 150.000.000 evra od odlazaka, a jedva je sakupio polovinu te sume. Jeste Rosonerima kapnulo oko 25.000.000 evra od transfera bivših vezista Tonalija i Rejndersa, ali su opet poslovali u minusu od skoro 50.000.000 evra. Taj deficit trebalo je da bude manji zbog dugo najavljivanog rastanka sa najboljim igračem Rafaelom Leaom. Talentovani i neozbiljni Portugalac celo leto bio je na raskrsnici, da bi u finišu prelaznog roka između Aston Vile i Galatasaraja izabrao unosniju ponudu Turaka. Slaba prodaja Milana, jer su pre godinu dana mogli da ga prodaju za duplo više, a ovog leta su očekivali makar 55.000.000 od njegovog transfera... Generalno su slabo prodavali. Privremeno su se rešili promašaja poput Enkunkua, Himeneza, Atekamea i Ričija, Fofane, a od toga nemaju ni 5.000.000 evra garantovanog novca. Nekih poput Tomorija nisu ni uspeli da se reše. Tare je prošlog leta promašio sa nekim dolascima, ali je sa odlascima bio odličan, zarađivao je i skresao platni spisak. Milan se sada opet vraća na staro sa vrtlogom pozajmica. Kada se sredila situacija u kancelarijama, relativno kasno su ušli i u prelazni rok. U julu su završili veliku želju Marija Hilu iz Lacija kojeg su hteli Inter, Napoli i Atalanta, i to je verovatno najbolji potez ovog leta, ali su onda sve šokirali bombastičnim transferom Gonsala Ramosa usred Mundijala za klupski rekord. Nadaju se da će Portugalac prekinuti prokletstvo koje prati Rosonere na poziciji centarfora. Do sada je u klubu i reprezentaciji bio alternativna opcija, možda mu je bilo potrebno da ga neko promoviše u luksuzni izbor i veruje u njega. Treći kapitalac je Dijego Moreira koji će ih koštati preko 50.000.000 evra, i on je produkt američke „moneyball“ strategije i Mendešovog uticaja. Možda i najveći rizik jer je uprkos svim parametrima o potencijalu nedokazan igrač iz francuske lige kojem će i te kako biti potrebno vreme da se navikne na novu ligu i ambijent. Ostali su nosioci igre Menjon, Rabio, Modrić, Pulišić, nisu imali para da ubede Leona Gorecku, a ni para da završe ozbiljne želje poput Karecasa i Alajbegovića. Na kraju je pozajmljen Omari Hačinson iz Notingema kao zakrpa nakon Leaovog odlaska. U finišu prelaznog roka pokušali su da dođu do Lečeovog odličnog štopera Tijaga Gabrijela, ali im je bio preskup. Pokušali su i Skalvinija iz Atalante, ali ništa. Igrački kadar je skraćen, a pojačanja su skupa i ništa ne garantuju. Uz sve njegove mane, Leaov učinak će biti teško nadoknaditi. JUVENTUS - 7 Došli: Randal Kolo Muani (PSŽ, 41.200.000), Kerim Alajbegović (Leverkuzen, 32.000.000), Nik Voltemade (Njukasl, 3.600.000, pozajmica), Pape Sar (Totenhem, 2.500.000, pozajmica), Džef Ekator (Đenova, 16.400.000), Džon Lukumi (Bolonja, 20.100.000), Guljelmo Vikario (Totenhem, pozajmica), Zeki Čelik (Roma, bez obeštećenja), Kamil Grabara (Volfzburg, 700.000, pozajmica), Žeremi Boga (Nica, 4.800.000, otkup pozajmice), Lois Openda (Lajpcig, 42.750.000, otkup pozajmice) Otišli: Dušan Vlahović (Bešiktaš, bez obeštećenja), Lois Openda (Lion, 3.500.000, pozajmica), Džonatan Dejvid (Atletiko Madrid, pozajmica), Mikele De Gregorio (Bornmut, 1.300.000, pozajmica), Filip Kostić (PSV, bez obeštećenja), Fabio Mireti (Bešiktaš, 2.100.000, pozajmica), Matija Perin (Palermo, 400.000), Timoti Vea (Marselj, 14.400.000, otkup pozajmice), Vasilije Adžić (Sasuolo, 500.000, pozajmica), Emil Holm (Bolonja, kraj pozajmice), Žoao Mario (Fjorentina, 1.800.000, pozajmica), Fakundo Gonzales (Rasing, 2.500.000, otkup pozajmice), Artur (Santos, bez obeštećenja)

Poput Milana, i Juventus se nakon fijaska prošle sezone našao u institucionalnoj krizi, ali čini se da su je oni bolje rešili. Ostao je isti trener, a dovedena su dva direktorska asa poput Đovanija Karnevalija i Rikija Masare. Uz bitnu ulogu Đorđa Kjelinija iz pozadine, Juve konačno ima ozbiljne ljude da ga vode nakon što je naseo na štetočinu Damijana Komolija. Juve se oslobodio ogromne plate Dušana Vlahovića i makar privremeno promašaja poput Opende i Dejvida. To je značilo potpunu rekonstrukciju napadačke linije, ali i prostor u platnom budžetu. Plate njih trojice su prošle sezone koštale Juventus čak 38.000.000 evra bruto. Čak i sada će tokom pozajmica plaćati po polovinu Opendine i Dejvidove zarade što je 9.000.000. Ali neki prostor je napravljen, iako je neto gubitak na transferima ovog leta blizu 140.000.000 evra. Kolo Muani se napokon vratio za stalno, a ogromno pojačanje bi trebalo da bude Nik Voltemade. Još da su doveli i Zirkzea kao drugačiji profil napadača... Doduše, uslovi pod kojima je Nemac došao ne idu na ruku Juventusu i čeka ih slična agonija kao sa prvim mandatom Kolo Muanija ako proradi, jer Njukasl nije dao otkupnu klauzulu. U svakom slučaju, Voltemade je daleko bolja opcija od nekih drugih (Serlot, Peljegrino, Balogun...) koje su se pominjale. Dva Bosanca su odigrala bitnu ulogu u letnjoj pijaci Juventusa. Zahvaljujući ulozi Miralema Pjanića, Juventus je ispred nosa Čelsiju ćapio Kerima Alajbegovića, a štopersku poziciju je rešio zahvaljujući Muharemoviću. Mogao je da ga vrati, ali je iskoristio novac od 50 odsto procenata njegovog transfera iz Sasuola da za tu zaradu dovede iskusnijeg Lukumija, koji više odgovara Spaletijevom sistemu i iskusniji je. Dugo je trajala neizvesnost oko golmana. Želeli su iskusno rešenje poput Alisona, Menjona ili Dibua Martineza, koje neće poklanjati bodove poput Di Gregorija, razmišljali i o mlađim rešenjima poput Suzukija i Milinković Savića, ali su se zadovoljili Vikarijom, koji brani što treba da se brani, pa i preko toga. Pokušavali su i „low-cost“ varijante besplatnih Bernarda Silve i Gorecke, ali su drugi ponudili više, a nisu im prošle ni ideje o pozajmicama Braima Dijaza i Spaletijevog miljenika Eljifa Elmasa. Spaleti je dobio potpuno novu napadačku liniju, Alajbegović bi trebalo da rastereti Jildiza, a otkup Boge za sitne pare je takođe dobar potez. Umesto dugogodišnje želje Franka Kesija, u vezni red je stigao Pape Sar iz Totenhema, a deluje da im je bio potreban još jedan štoper poput Kika ili Tijaga Gabrijela, koji su se pominjali. Poslednjeg dana prelaznog roka pokušali su da dođu do Nika Taljafika, ali ih je blokirao ostanak Kabala. ATALANTA – 7 Došli: Džonatan Rou (Bolonja, 5.000.000, pozajmica), Frank Kesi (Al Ahli, bez obeštećenja), Đanluka Gaetano (Kaljari, 12.000.000), Tomas Kristensen (Udineze, pozajmica), Eljif Elmas (Lajpcig, 2.000.000, pozajmica) Otišli: Marko Palestra (Čelsi, 57.000.000), Danijel Maldini (Kaljari, 1.000.000, pozajmica), Marten de Ron (Roma, bez obeštećenja), El Bilal Ture (Parma, 1.500.000, pozajmica), Berat Đimšiti (Al Dirija, 3.000.000), Ibrahim Sulemana (Sasuolo, pozajmica), Honest Ahanor (Kristal Palas, pozajmica), Marko Brešanini (Fjorentina, 10.000.000, otkup pozajmice), Ben Godfri (Glazgov Rendžers, pozajmica), Junus Musa (Milan, kraj pozajmice), Đovani Bonfanti (Las Palmas, pozajmica), Mičel Baker (raskid ugovora) Dugo, dugo ništa i onda par jakih udaraca. Atalanta skoro da je prespavala veći deo prelaznog roka, da bi se tek u avgustu aktivirala oko dolazaka. Zezali su ih da ih je zarazila Napolijeva letargija, jer su doveli bivšeg trenera (Sarija) i direktora (Đuntolija) Napolitanaca, a čak im je i reklama Lete na dresovima asocijacija na klub iz Napulja. Paradoks je što je Đuntoli poznat kao direktor koji anticipira transfere na vreme, a sada je odradio šest transfera u poslednjih 48 sati pijace?! Dvadesetak dana do kraja prelaznog roka, samo je potpisan Đanluka Gaetano kao pojačanje, i to za prilično korektnu cenu, jer je Napolijevo dete željno i spremno za ozbiljan fudbal. Glavna misija usred prelaznog roka bila je kako izvući što bolju cenu za Palestru koji je eksplodirao na pozajmici u Kaljariju i Edersona koji je u piku. Čelsi je platio najviše za Palestru i Atalanta je ostvarila ogroman profit. Naplatiće od Čelsija preko 100.000.000 evra jer sledećeg leta stižu pare od Ahanorovog transfera, koji je premošćen preko pozajmice u Kristal Palas. Edersonu je propao dogovoren transfer u Mančester junajted, a Atalanta je reagovala novim ugovorom i povišicom jer je igrač bio ubijen u pojam. Posle toga je imala malo vremena da se fokusira na dolaske, ali je za taj kratak period odradila opasan posao.

Džonatan Rou je posle napetih pregovora sa Sartorijem došao kao kapitalac koji će koštati 40.000.000 evra sa obaveznim otkupom, kao najskuplje pojačanje u istoriji kluba. Veliki rizik, ali i potencijalni džekpot. I nije bio prva želja već su to bili Alajbegović, Lang i Dijao iz Koma. Igraće sa Lukmanovom senkom iznad, koja je pojela Raspadorija, ali i u Bolonji je dočekan kao velika kocka, pa je demantovao skeptike. Kristensen iz Udinezea je svakako „apdejt“ u odbrani umesto legende Đimšitija, iako je on bio rezervna opcija posle Todiboa i Romanjolija. U finišu je napravljena iznenadna rokada u veznom redu pošto se vratio Kesi umesto simbola kluba De Rona, kojeg su ispoštovali da se pridruži Gaspu u Rimu. Bolji, mlađi i korisniji za Sarijev fudbal. Elmas je bio takođe Sarijeva želja, a ne košta mnogo ako se ne izbori za otkup. Više je tu za rotaciju kao univerzalac. Čini se da je Atalanta dobila makar trojicu za startnih 11, a Gaetano bi mogao da bude četvrti jer Sari ume da pravi plejmejkere. Za početak novog ciklusa, više nego pristojan posao. Pogotovo iz finansijskog ugla. Samo da Rou bude pogodak... BOLONJA – 6,5 Došli: Mikel Amondarain (Estudijantes, 10.000.000), Roberto Pikoli (Fjorentina, pozajmica), Artjom Dovbik (Roma, 3.500.000, kraj pozajmice), Džej Enem (Crvena zvezda, 6.000.000), Samuel Embangula (Verder, 2.000.000, pozajmica), Artur Teat (Ajntraht, pozajmica), Rahim Alhasan (Ovijedo, 3.500.000), Tomazo Pobega (Milan, 7.000.000, otkup pozajmice) Otišli: Santjago Kastro (Roma, 35.000.000), Džon Lukumi (Juventus, 20.100.000), Džonatan Rou (Atalanta, 5.000.000, pozajmica), Tajs Dalinga (Keln, 1.000.000, pozajmica), Federiko Ravalja (Votford, 7.000.000), Benjamin Domingez (Sasuolo, pozajmica), Remo Frojler (Olimpijakos, bez obeštećenja), Haralampos Likojanis (AEK, bez obeštećenja), Kevin Bonifaci (?, bez obeštećenja), Žoao Mario (Juventus, kraj pozajmice), Sidni Zom (Fjorentina, kraj pozajmice), Đovani Fabijan (Fjorentina, 13.000.000, otkup pozajmice), Mišel Ebišer (Piza, 4.500.000, otkup pozajmice), Niklas Pitija (Sudtirol, pozajmica), Tomazo Koraca (Vičenca, pozajmica), Mihajlo Ilić (Čezena, pozajmica) Okreće i vrti Đovani Sartori. Veruje u svoju alhemiju. Pronalazi igrače, preprodaje ih i postepeno diže Bolonju kao što je digao Atalantu. Trenera Tedeska je doveo na vreme i prvi dao šansu Italijanu da radi u Italiji umesto Italijana koje je bio u silaznoj putanji. Nakon toga, ponajbolji sportski radnik italijanskog fudbala ovog leta je odradio baš, baš rizičan prelazni rok. Nosioci igre Rou, Kastro i Lukumi doneće u kasu oko 100.000.000 evra, ali je ekipa žestoko oslabljena. Bez njih trojice Rosoblu su 50 odsto slabiji na terenu. Da je ovo uradio neko drugi umesto Sartorija, rekli bismo da je lud i čovek bez vizije. Ali sa njim se nikad ne zna. Šta je namirisao i šta li kuva... Argentinski vezista Amondarain pojačanje je u njegovom stilu i nema šanse da bi Sartori platio 10.000.000 evra da nije osetio nešto veliko. Zameniće Frojlera kojem je istekao rok upotrebe, ali ne poznaje ligu i treba mu vremena. Sartori je izabrao Argentinca pre nego Miretija, Raskina, Folorunša, Ugrešića… Sledeće najskuplje pojačanje je Džej Enem?! I to kao treća opcija u špicu. Da nismo iz Srbije, pa da kažemo da je u Enemu video nešto što drugi ne vide...

Pikoli će biti prvi špic i ako opravda očekivanja, onda će sa otkupom koštati 20.000.000 evra. Poštena opklada. Dovbik će biti drugi, ali sklon je povredama i nekako nam miriše da on neće biti otkupljen, zbog čega je i doveden Enem. Njih dvojica su tu umesto Dalinge i Imobilea koji se penzionisao. Suštinski, Bolonja je dobila samo dva pojačanja za prvih 11 – Pikolija i Teata, koji se vratio na pozajmicu da zameni Lukumija. Uz njega bi trebalo da odskoči i makar neki od trojice mladih štopera (Heland, Hegem i Vitik) na koje se Sartori ranije kladio. Istina, treba pohvaliti i produžetak saradnje sa najboljim igračem Orsolinijem, jer ti pregovori nisu išli lako. Mbangula je zanimljiv igrač, poznaje ligu i ambijent, došao je kao zamena za Roua, ali kao pozajmljenom igraču niko mu ne garantuje startnih 11. Na papiru, gledajući samo sadašnji momenat, Bolonja je odradila loš prelazni rok. Ali, opet ponavljamo, ono što Sartori ima u glavi sada, mi obično vidimo tek za godinu ili dve... LACIO - 7 Došli: Davide Fratezi (Inter, 5.000.000, pozajmica), Andrea Pinamonti (Sasuolo, 3.000.000, pozajmica), Josip Šutalo (Ajaks, 3.000.000, pozajmica), Albert Gudmundson (Fjorentina, pozajmica), Alfonso Pedrasa (Viljareal, bez obeštećenja), Danilo Duki (Union Berlin, bez obeštećenja), Bulaj Dija (Salernitana, 11.300.000, otkup pozajmice), Hristos Mandas (Bornmut, kraj pozajmice) Otišli: Mario Hila (Milan, 30.000.000), Ivan Provedel (Inter, 3.000.000), Toma Bašić (Venecija, bez obeštećenja), Petar Ratkov (Levante, 2.000.000, pozajmica), Bulaj Dija (Ren, 2.000.00, pozajmica), Pedro (bez kluba, slobodan igrač), Elseid Hisaj (bez kluba, slobodan igrač), Samuel Žigo (bez kluba, slobodan igrač), Danijel Maldini (Atalanta, kraj pozajmice), Gabrijele Artistiko (Padova, 3.000.000) Kako je izgledalo u jednom trenutku, ovo je čak i dobro... Klub je na ivici građanskog rata i ovaj prelazni rok je prošao u nenormalnoj atmosferi. Klaudio Lotito deluje kao diktator koji će ići do kraja i povući Lacio sa sobom u smrtni ropac jer neće dozvoliti da mu tribina vodi klub. Ko prati ovu našu rubriku rezimiranja pijace u Italiji, zna koliko smo prethodnih godina „vređali“ Lotita. Da je škrt, da je neambiciozan, ovakav i onakav, da ne dozvoljava klubu da ide napred... Ali postoji i druga strana priče. Ko je lično svojim novcem i domaćinskim poslovanjem spasao Lacio da ne završi u bankrotu kao Fjorentina i Parma? Lotito. Da ne zvučimo patetično kao neki sa pričom „gde smo bili pre 10 ili 20 godina“, ali Lotito je jedini čovek u Italiji koji je redovno isplaćivao plate (i to unapred!) tokom pandemije dok su svi ostali iskoristili situaciju da krajcuju i zakidaju. Takav Lotito je sada neprijatelj broj jedan ultrasa Lacija. U takvoj atmosferi nije lako voditi klub. Pogotovo što je Lotito apsolutista koji od Tareovog odlaska nema ni kvalitetnog saradnika, jer direktor Fabijani više liči na lika koji mu ide po burek nego na nekoga ko vodi ozbiljnu sportsku politiku i pita se nešto. U tom ambijentu Lotito je uzburkao Italiju izborom Gatuza za trenera, a onda su zajedno radili prelazni rok. Žrtvovan je Mario Hila i za taj novac (od kojeg je pola otišlo Realu) odrađen je ceo prelazni rok. Najveće pojačanje je Davide Fratezi i to se već vidi, a Lotito ga je dobio za male pare. Danilo Duki i Alfonso Pedraza su za Lacio odlična pojačanja „za dž“. Šutalo iz Ajaksa je solidna alternativa (iako su Domengez ili Kopola bili glavne mete) za odlazećeg Romanjolija, kojem je napokon završen transfer u Al Sad.

Najveće promene su se desile u napadu. Ratkov i Dia su precrtani sa Gatuzove strane i otišli su na pozajmice sa kojih Laciju mogu da donesu oko 25.000.000 evra. Taj novac će onda biti uložen u otkup pozajmica Pinamontija i Gudmundsona, koji će biti udarne igle u napadu i imaće šansu da se izbore za otkup. Dakle, bez mnogo finansijskog rizika... A opet, to su igrači koji poznaju ligu. Naravno, nisu Pinamonti i Gudmundson bili prve opcije jer su došli u samom finišu, ali atraktivnije mete poput Ikardija, Santija Himeneza, Espija, Ivanovića, Broje ili Morate bile su skuplje ili nisu htele u Lacio kod Gatuza. Uz trunku sažaljenja prema Lotitu i situaciji u kojoj se veliki klub poput Lacija nalazi, ovo je više nego korektan prelazni rok. UDINEZE – 7 Došli: Lazar Jovanović (Štutgart, 6.500.000), Idriza Gej (Mec, 6.000.000, otkup pozajmice), Unaj Gomez (Atletik Bilbao, 4.500.000), Mergim Vojvoda (Komo, 1.500.000), Omar Traore (Hajdenhajm, bez obeštećenja), Giorgi Čakvetadze (Votford, 2.550.000), Bartoš Mrozek (Leh, 1.400.000), Nikolo Zaniolo (Galatasaraj, 5.000.000, otkup pozajmice), Alesandro Zanoli (Napoli, 5.000.000, otkup pozajmice) Otišli: Artur Ata (Fjorentina, 25.000.000), Tomas Kristensen (Atalanta, pozajmica), Abdulaj Kamara (Ajaks, pozajmica), Adam Bukša (Majorka, pozajmica), Razvan Sava (Univerzitatea Krajova, 2.500.000), Martin Pajero (Votford, 4.000.000), Omar Traore (Votford, ?), Luka Kjerumgard (Votford, ?), Iker Bravo (Votford, 3.800.000), Džordan Zemura (Votford, pozajmica), Simone Pafundi (Katancaro, pozajmica), Alesandro Nuncijante (Areco, pozajmica), Kingsli Eizibue (?, bez obeštećenja), Damijan Pizaro (Audaks Italijano, pozajmica), Leonardo Buta (Red Star, ?), Rui Modesto (Vankuver, ?), Branimir Mlačić (Votford, pozajmica), Adam Bukša (Majorka, pozajmica), Saba Gogličidze (Monca, pozajmica) Zna se kako se radi u Frijuliju. Kupuj jeftino, veruj, stvaraj, afirmiši, prodaj skupo, reinvestiraj... Ali povrh svega, od dolaska Koste Runjaića na klupu su to ispratili i rezultati. Udineze je trenutno jedan od klubova sa najzdravijim ambijentom u Italiji. Opet su prodali dvojicu kapitalaca. Od Artura Ate i Tomasa Kristensena bi sledećeg leta mogli da inkasiraju i preko 60.000.000 evra! A zajedno su koštali 13.000.000. I za obojicu je Udineze već imao spremne zamene. Potencijalno lepa zarada (oko 15.000.000 evra) se nazire ako Ajaks proceni da je dete Kamara baš to što oni misle. Igrački kadar se jeste dosta promenio u Udinezeu zahvaljujući standardnim kombinacijama sa bratskim Votfordom, ali kičma tima je ostala ista. Samo je iskusni Vojvoda pojačanje za startnih 11. Polovina investiranog novca otišla je na otkup pozajmica (Gej, Zanoli, Zaniolo), a ostatak na igrače koji tek treba da razviju potencijal poput Lazara Jovanovića i Unaja Gomeza. Neprijatna situacija oko Zaniolove plate rešena je nakon višenedeljnih pregovora i „luda glava“ italijanskog fudbala se opet smirila. On bi trebalo da bude primer Lazaru Jovanoviću da potencijal u fudbalu ne znači ništa bez pravog mentaliteta.

Mladi Srbin je došao u zdrav klub kod našeg trenera i imaće sve preduslove da se konačno uozbilji i počne da koristi to što mu je priroda dala. Ako namesti glavu, čeka ga svetla budućnost jer malo je boljih odskočnih dasaka u Italiji od Udinezea. Dok novajlije ne nadođu, Udineze će razvijati sledeće kapitalce. Mogli su i ovog leta da zarade ozbiljan novac na Soleu, Dejvisu ili novom globalnom seks-simbolu Okojeu, ali prodaje na Friuliju se rade planski. Vredeće ti momci isto, ako ne i više, i za 12 meseci. SASUOLO – 6,5 Došli: Kiron Bouvi (Verona, pozajmica), Sebastijano Espozito (Kaljari, 1.000.000, pozajmica), Vasilije Adžić (Juventus, 500.000, pozajmica), Fede Lejsen (Union Sen Žiloaz, pozajmica), Duje Ćaleta Car (Lion, bez obeštećenja), Ignas van der Brempt (Komo, pozajmica), Ibrahim Sulemana (Atalanta, pozajmica), Benjamin Domingez (Bolonja, pozajmica), Rafa Obrador (Benfika, pozajmica), Sebastijan Valukijevič (Torino, 5.000.000, otkup pozajmice), Arijanet Murić (Ipsvič, 7.000.000, otkup pozajmice), Otišli: Andrea Pinamonti (Lacio, 3.000.000, pozajmica), Tarik Muharemović (Lids, 37.000.000), Ruan (Atletiko Mineiro, 5.000.000, otkup pozajmice), Samuele Mulatijeri (Verona, pozajmica), Agustin Alvarez (Taljeres, pozajmica), Ulises Garsija (Marselj, kraj pozajmice), Embala Enzola (Fjorentina, kraj pozajmice), Vojo Kulibali (Lester, kraj pozajmice), Aster Vranks (Volfzburg, kraj pozajmice), Aliju Fadera (Komo, kraj pozajmice), Filipo Romanja (?, bez obeštećenja), Borna Knezović (Kazarano, pozajmica), Kevin Leone (Areco, pozajmica), Džastin Kumi (Juve Stabija, pozajmica), Janis Antist (Gornjik, pozajmica), Flavio Ruso (Katanija, pozajmica), Pedro Felipe (Juventus B, pozajmica), Luka Moro (Padova, pozajmica), Rikardo Ćervo (Kaljari, pozajmica) Ovo leto je prekretnica u istoriji Sasuola. Arhitekta kluba Đovani Karnevali napustio je Mapei stadion posle 12 godina i pitanje je kako će se porodica Skvinci snaći bez alfe i omege. Vratio se Andrea Fabris nakon desetogodišnjeg iskustva u Atalanti i moraće da popuni duboke cipele bivšeg direktora. Po prelaznom roku, deluje da je na dobrom putu. Akvilani umesto Grosa na klupi je odlično rešenje jer donosi sličan i moderan fudbal. I dobar je za mlade igrače koji nisu do sada pokazali potencijal, a ima ih u timu Neroverda. Sa svih strana su ih nakupili… Sasuolo je od Muharemovića (i to polovine koja je njemu išla) finansirao ceo prelazni rok. Nama je u celoj priči najuzbudljiviji deo sa dolaskom Kirona Bouvija iz Verone, jer imamo osećaj da Škot ove sezone može da bude jedno od otkrovenja sezone. Pinamontija je u špicu zamenio Espozito i to je manje-više sličan kvalitet. Ćaleta-Car, Lejsen i Van der Brempt donose ozbiljno iskustvo poslednjoj liniji, a od Adžića, Domingeza, Obradoira i Sulemane se očekuje sa pokažu pun potencijal na pozajmicama koji nisu mogli da iskažu u prethodnim klubovima. Neko će sigurno biti otkupljen jer Sasuolo oživljava mlade igrače bez kontinuiteta. Imaće Nemanja Matić kao mentor pune ruke posla da izvede te momke na pravi put... TORINO – 5,5 Došli: Kijan Fic Džim (Ajaks, 2.500.000), Rolando Mandragora (Fjorentina, 5.000.000), Rafik Belgali (Verona, 1.000.000), Danijel Bragansa (Sporting, 1.000.000, pozajmica), Nejtan Paterson (Everton, bez obeštećenja), Lukas Peri (Lids, pozajmica), Eraj Čomert (Valensija, bez obeštećenja), Gaetano Oristanio (Venecija, pozajmica), Pjtero Komuco (Fjorentina, 1.000.000, pozajmica), Nikolo Fortini (Fjorentina, 1.500.000, pozajmica), Dijego Maskardi (Specija, 1.600.000), Đovani Simeone (Napoli, 7.200.000, otkup pozajmice), Sandro Kulenović (Dinamo Zagreb, 3.000.000, otkup pozajmice), Tino Andžorin (Empoli, 4.500.000, otkup pozajmice) Otišli: Markus Pederson (Olimpijakos, 6.000.000), Alijeu Enžije (Fjorentina, 4.000.000, pozajmica), Ivan Ilić (Leče, pozajmica), Ali Dembele (Leče, pozajmica), Valentino Lazaro (Al Ain, bez obeštećenja), Giljermo Maripan (Internasional, bez obeštećenja), Saba Sazonov (Hetafe, bez obeštećenja), Alesandro Delavale (Padova, pozajmica), Sergiju Perkun (Askoli, pozajmica), Enco Eboz (Udineze, kraj pozajmice), Luka Marijanući (Napoli, kraj pozajmice), Rafa Obrador (Benfika, kraj pozajmice), Nils Enkunku (Ajntraht Frankfurt, kraj pozajmice), Mateo Prati (Kaljari, kraj pozajmice), Vanja Milinković Savić (Napoli, 6.000.000, otkup pozajmice), Sebastijan Valukijevič (Sasuolo, 5.000.000, otkup pozajmice), Demba Sek (Partizan, 1.400.000, otkup pozajmice), Adrijan Tamez (?, bez obeštećenja) Nema tu neke sreće dok Urbano Kairo ne proda klub i prepusti ga nekom modernijem i ambicioznijem. Torino je agonija bez prestanka. Život u proseku dok se konačno ne desi jedna sezona gde će sve da pukne i da ispadnu iz lige. Već godinama se vrte u krug, a atmosfera je sve gora i gora. Oni tu kao rade nešto ozbiljno, pozivaju se na veličinu kluba i navijačku bazu, a zapravo je nisu dostojni. Dolazi i odlazi gomila igrača, a rezultati i igra su isti. Znači, ne znaju da rade. Na papiru je Toro ovog leta potrošio skoro 30.000.000 evra, zaradio nešto preko 20.000.000, a niko ne može reći da su se pojačali. Ovo je hrpa vrlo spornih i nepouzdanih pojačanja skupljenih sa konca i konopca jer su jeftini ili ih niko drugi nije hteo... Više od pola startne postave će biti novajlije, od kojih bismo samo za golmana Perija i desnog beka Belgalija mogli da kažemo da su vredna pojačanja. Četiri potpisa poslednjeg dana prelaznog roka dovoljno govore u kakvoj je panici uprava Bikova. Fortini i Komuco imaju potencijal, Bragansa je solidan igrač, Oristanio bi napokon mogao nešto da odigra... Paterson? Čomert? Mandragora? Da se ne zezamo...

Otišli su vrlo talentovani Enžije, pouzdani Pedersen i naš Ivan Ilić, koji je u ozbiljnom padu karijere. Kako će ovo sve da hendluje Injacijo Abate bez nekog ozbiljnog iskustva? Možda je ovo ta sezona u kojoj bi Granata mogla da eksplodira i da sve ode dođavola... PARMA - 6 Došli: David Romero (Tigre, 7.000.000), El Bilal Ture (Atalanta, 1.500.000, pozajmica), Đovani Fabijan (Fjorentina, 1.000.000, pozajmica), Dijego Karlos (Fenerbahče, pozajmica), Đovani Dafara (Juventus B, 6.000.000), Usman Dijalo (Borusija Dortmund II, 1.500.000), Hans Nikoluzi Kavilja (Venecija, 4.000.000, otkup pozajmice), Benjamin Kremaski (Inter Majami, 4.000.000, otkup pozajmice), Franko Karboni (Inter, 2.500.000, otkup pozajmice), Simone Lontani (Milan, bez obeštećenja) Otišli: Zajon Suzuki (Aston Vila, 30.000.000), Mateo Peljegrino (Fjorentina, 22.500.000), Alesandro Ćirkati (Benfika, 18.000.000), Adrijan Benedičak (Kasimpaša, 4.000.000, otkup pozajmice), Antoan Žužu (Nant, 1.000.000), Jakob Ondrejka (Groningen, pozajmica), Tjas Begić (Sampdorija, 1.200.000), Danijel Mikolajevski (Lucern, pozajmica), Nauel Estevez (Palermo, bez obeštećenja), Gaetano Oristanio (Venecija, kraj pozajmice), Gabrijel Strefeca (Olimpijakos, kraj pozajmice) Amerikanci i Federiko Kerubini rade sve bolji i bolji posao na Tardiniju. Makar što se tiče ‘moneyballa’ Prošlog leta su inkasirali 90.000.000 (Leoni, Enž Boni, Zom, Man...), a ovog 77.000.000 evra. Golman Suzuki je prodat u Aston Vilu za 30.000.000 evra i bonuse, a argentinski napadač Mateo Peljegrino u Firencu za 22.500.000 i bonuse. Štoper Ćikrati je otišao u Benfiku za skoro 20.000.000 sa bonusima. U redu, izgubili su startere po vertikali, ali svi oni su plod sjajnog skautinga kojem su verovali i ovog leta. Točak se okreće. Romero bi trebalo da odmeni zemljaka Peljegrina, a valja obratiti pažnju na 18-godišnjeg Lontanija, kojeg su „ukrali” iz Milanovog mladog tima. Kerubini sjajno njuška po zapuštenim školama velikih klubova i bolje vidi njihovu decu od njih samih. Probaće Parma da oživi i nekadašnju Atalantinu najskuplju kupovinu El Bilala Turea. Ako su pogodili sa ovom napadačkom linijom, onda nema zime. Dijego Karlos je odlično rešenje u srcu odbrane jer se u Komu već pokazaou Seriji A, a Fabijan solidno pojačanje za rotaciju u veznom redu.

KALJARI – 5,5 Došli: Kevin Karlos (Nica, pozajmica), Danijel Maldini (Atalanta, 1.000.000, pozajmica), Jakopo Facini (Fjorentina, 800.000, pozajmica), Alesandro Romano (Roma, 500.000, pozajmica), Roberto Galjardini (Verona, bez obeštećenja), Embala Enzola (Fjorentina, pozajmica), Hari Vinks (Lester, bez obeštećenja), Aliju Fadera (Komo, 500.000, pozajmica), Rafael Kofler (Sudtirol, pozajmica), Sebastijano Espozito (Inter, 4.000.000, otkup pozajmice), Mateo Prati (Torino, kraj pozajmice), Đuzepe Aurelio (Specija, 600.000), Rikardo Ćervo (Sasuolo, pozajmica), Janis Masolan (Inter, pozajmica), Jukinari Sugavara (Sautempton, pozajmica) Otišli: Đanluka Gaetano (Atalanta, 12.000.000), Nik Prelec (Oksford, 1.000.000), Sebastijano Espozito (Sasuolo, 1.000.000, pozajmica), Agustin Albarasin (Albasete, pozajmica), Majkl Folorunšo (Napoli, kraj pozajmice), Mateo Prati (Rasing, 500.000, pozajmica), Gabrijele Zapa (Verona, pozajmica), Marko Palestra (Atalanta, kraj pozajmice), Semih Kiličsoj (Bešiktaš, kraj pozajmice), Luka Maciteli (Komo, kraj pozajmice), Ibrahim Sulemana (Atalanta, kraj pozajmice), Alberto Dosena (Komo, kraj pozajmice), Andrea Beloti (?, bez obeštećenja), Leonardo Pavoleti (?, bez obeštećenja), Davide Veroli (Sudtirol, pozajmica), Mateuš Viteška (Vičista, ?), Otnijel Raterink (Den Hag, pozajmica) Popravili su se malo Sardi pred kraj... Izgubili su nosioce igre iz prošle sezone (Palestra, Gaetano, Espozito), a usred prelaznog roka imali su baš neprijatnu epizodu sa Espozitom kojeg su otkupili, ali on nije želeo da ostane jer su mu drugi nudili veću platu i bilo je ružnih prepucavanja. Zameniće ga Kevin Karlos iz Nice. On je najveća misterija ovog prelaznog roka na Sardiniji. Jednostavno, moraju da pogode sa njim jer su pored Espozita otišli i veterani Beloti i Pavoleti. Ko će davati golove?

Zato je u minut do 12 angažovan i Embala Enzola kojem je karijera na ozbiljnoj stranputici. Ako su promašili sa obojicom, e onda je baš muka... U finišu pijace došli su japanski defanzivac Sugavara i iskusni vezista Galjardini. Oni bi trebalo da budu od pomoći. Nisu Sardi došli do Vasilija Adžića, ali jesu do Danijela Maldinija koji bi uz Facinija mogao da bude najveći dobitak. Potencijal imaju, samo da ga pokažu. Ali, generalno, malo toga je pod garancijom u Kaljariju ovog leta. FJORENTINA - 6 Došli: Franko Mastantuono (Real Madrid, pozajmica), Krist Inao Ulai (Trabzon, 26.000.000), Artur Ata (Udineze, 25.000.000), Mateo Peljegrino (Parma, 22.500.000), Beto (Everton, 18.000.000), Vijeri (Gremio, 15.000.000), Viktor Valdepenas (Real Madrid, 8.000.000), Radu Dragušin (Totenhem, 1.500.000, pozajmica), Aleks Himenez (Bornmut, pozajmica), Žoao Mario (Juventus, 1.800.000, pozajmica), Vilfrid Njonto (Lids, 1.000.000, pozajmica), Alijeu Enžije (Torino, 4.000.000, pozajmica), Pedro Gonsalveš (Sporting, 2.500.000, pozajmica), Marko Brešanini (Atalanta, 10.000.000, otkup pozajmice), Đovani Fabijan (Bolonja, 13.000.000, otkup pozajmice). Otišli: Roberto Pikoli (Bolonja, pozajmica), Pjetro Komuco (Torino, 1.000.000, pozajmica), Robin Gosens (Šalke, pozajmica), Jakopo Facini (Kaljari, 800.000, pozajmica), Simon Zom (Venecija, pozajmica), Tarik Lampti (KPR, bez obeštećenja), Lukas Beltran (River Plejt, 500.000, pozajmica), Amir Ričardson (Avr, pozajmica), Matijas Moreno (Venecija, 500.000, pozajmica), Nikolo Fortini (Torino, 1.500.000, pozajmica), Nikolas Valentini (Alaves, 3.000.000), Manor Solomon (Totenhem, kraj pozajmice), Danijele Rugani (Juventus, kraj pozajmice), Džek Herison (Lids, kraj pozajmice), Abdelhamed Sabiri (Ejup, bez obeštećenja), Lorenco Amatući (Deportivo La Korunja, 2.500.000), Jonas Harder (Bazel, 2.000.000), Luis Balbo (Šturm, 1.500.000), Lorenco Lukezi (Monca, 1.000.000, otkup pozajmice), Alesandro Bjanko (Modena, 1.000.000), Tomazo Martineli (Avelino, pozajmica), Edi Kuadio (Monca, pozajmica), Filipo Distefano (Empoli, 250.000), Met Danijel Kaprini (Čezena, pozajmica), Rikardo Braski (Tun, 1.000.000) Možda je nekom ko je navučen na Football Manager ovo zanimljivo i zabavno... Ali u stvarnom životu i među ozbiljnim ljudima, ovo što je uradio Fabio Paratiči u Firenci izaziva podsmeh, pa i gađenje prema prepotentnom funkcioneru čija je čast često bila na stubu srama u javnosti. Pogotovo što je klub već u ozbiljnom finansijskom minusu zbog nekih ranijih prelaznih rokova... Još zimus je Paratiči vukao neke konce iz senke dok je bio pod suspenzijom, a kada je ovog leta i zvanično preuzeo dužnost prvog sportskog operativca, napravio je haos na tržištu. Čovek je doveo 13 pojačanja i gomilao ih na istim pozicijama?! Fjorentina je zvanično potrošila 150.000.000 evra, ali videćemo kada na naplatu dođu i otkupi pozajmica... Najskuplja prodaja joj je Mandragora za 5.000.000 evra?! Ostalih dvadesetak miliona je nekako nakupljeno od pozajmica i prodaja drugopozivaca i anonimusa. Nije sporno da je prošla sezona bila katastrofalna i da je bio potreban reset. Ali ponašati se kao pijani milioner kada za to suštinski nemate novac je jako neodgovorno i neozbiljno. Fabio Groso je na startu odabran kao čovek koji to sve treba da uklopi na terenu, a čisto sumnjamo da bi prihvatio da je znao šta ga čeka… U prvom naletu u julu stigli su talentovani štoper Vijeri iz Brazila, Paratičijev miljenik Dragušin na pozajmicu s obaveznim otkupom, Aleks Himenez iz Bornmuta, Artur Ata kao potencijalno najskuplje pojačanje u istoriji kluba (?!) i Krist Inao Ulai iz Trabzona za 26.000.000 evra. Potom i bekovi Valdepenas iz Reala i Žoao Mario iz Juventusa. Franko Mastantuono je odjeknuo globalno, jer su ga tražili i mnogo jači klubovi, pa ko zna šta je Paratiči obećao Realu oko uloge i minutaže... Skupoceni Peljegrino izabran je kao startna „devetka“ jer je Moize Ken već rovario da ga puste u Komo, a onda je u finišu potpisan i Beto kao alternativa za 18.000.000. Ko to u Italiji od osrednjih klubova ima rezervnu „devetku“ od 18.000.000 evra? Finiš prelaznog roka začinila su krila Enžije, Njonto, Pote Gonsalves... Ovo je gomila igrača sa nekim misterioznim potencijalima. Ata je makar iz Serije A i videlo se šta može, ali Inao Ulai je ozbiljna kocka. Kao i većina potpisanih novajlija. Karijere su na stranputicama Betu, Njontu, Mariju, Gonsalvesu, Himenezu… Mogla bi Viola žestoko da zažali za Gudmundsonom.

U startnih 11 iz prošle sezone preživeli su samo De Hea i Endur, eventualno Pongračić. A neka skupa pojačanja će odmah morati na klupu. Rezultati na početku sezone su katastrofalni, a Paratičijeva igračka se razbila na stogodišnjicu kluba i priredila Firenci ozbiljnu bruku pred očima Batistute i Ruija Koste. U redu, treba vremena da se ovo sve posloži u igru, ali što rezultati budu gori, vremena će biti još manje. Retko ko je u svetskom fudbalu ovog leta napravio ovakav cirkus kao Fabio Paratići u Fjorentini. ĐENOVA – 5,5 Došli: Kodi Drame (Hal, 4.500.000), Đibril Sou (Sevilja, 4.000.000), Milutin Osmajić (Preston, 2.500.000), David Pučka (Juventus B, 6.000.000), Franc Itan Majhtri (Tun, 4.000.000), Mario Mitaj (Al Itihad, 2.000.000, pozajmica), Hamed Traore (Marselj, 2.000.000, pozajmica), Semjuel Vijaf (Modena, 3.000.000), Elijas Havel (Hartberg, 2.000.000), Lorenco Kolombo (Milan, 7.000.000, otkup pozajmice), Robinjo Žunior (Santos, pozajmica) Otišli: Bruk Norton Kafi (Hal, 14.000.000) Džef Ekator (Juventus, 16.400.000), Dejvid Ankije (Železničar, 500.000), Alan Maturo (Šahtjor, 5.000.000), Aron Martin (Rasing, 2.000.000), Ruslan Malinovski (Trabzon, bez obeštećenja), Alesandro Voljako (Kremoneze, 500.000), Nikola Leali (Verona, bez obeštećenja), Patricio Mazini (Frozinone, pozajmica), Alesandro Debenedeti (Čezena, pozajmica), Ugo Kuenka (Selta, pozajmica), Kjeleb Ekuban (?, bez obeštećenja), Nils Zaterstrom (Šefild Junajted, kraj pozajmice), Maksvel Korne (Vest Hem, kraj pozajmice), Žan Onana (Bešiktaš, kraj pozajmice)

Ovo baš i nije prelazni rok za pohvalu na Marasiju... Ulaz – izlaz su finansijski identični, a ekipa je drastično slabija. Norton Kafi se nije mogao zadržati, ali je mogao biti prodat za veće pare. Pogotovo što im je Hal smanjio transfer slanjem Dramea u suprotnom smeru. Za male pare ili besplatno su izgubljeni neki bitni igrači poput Aroona Martina, Mazinija ili malinovskog, a zamene su više nego misteriozni tipovi osim Đibrila Soua. Možda je Itan Majhtri iz Tuna dobra kupovina ispod radara, ali sve ostalo je više nego riskantno. U redu, ostali su Frendrup i Vaskez, nisu prodali baš sve što su mogli, ali ovaj prelazni rok nikome ne uliva poverenje. Da i ne pominjemo marketinške poteze poput Robinjovog sina... LEČE - 5 Došli: Vilijam Gebels (Pariz, 4.600.000), Ivan Ilić (Torino, pozajmica), Amar Fataj (Troa, 1.400.000), Žoel Monteiro (Jang Bojs, 3.000.000), Ali Dembele (Torino, pozajmica) Otišli: Iber Ramadani (Čorum, 1.000.000), Kristijan Frihtl (Salcburg, 1.000.000), Lamek Banda (Švehli, ?), Đakomo Fatikanti (Juventus B, 1.000.000), Frančesko Kamarda (Milan, kraj pozajmice), Valid Čedira (Napoli, kraj pozajmice), Rikardo Sotil (Fjorentina, kraj pozajmice), Torir Helgason (Venecija, bez obeštećenja), Rareš Burnete (Sudtirol, pozajmica), Aleks Sala (Majorka, pozajmica), Filip Marčvinski (Krakovija, pozajmica), Đakomo Fatikanti (Juventus B, 1.000.000), Krist Oven Kuasi (Grenobl, pozajmica) Otišao je stari vuk Pantaleo Korvino koji je sjajnim finansijsko-sportskim procenama držao Lečeu glavu iznad vode, ali sada se svi s pravom pitaju ima li spasa Salentinima nakon njegovog odlaska. Po prelaznom roku bi se reklo da nema... Opklada u napadu je nekadašnje čudo od deteta Vilem Gebels, ali za njega je ovo nov ambijent i liga u kojoj će imati malo šansi i moraće da ih iskoristi. Monteiro iz Jang Bojsa je takođe solidno pojačanje umesto Bande, koji je klubu napravio haos samoinicijativnim odlaskom u Libiju, pa će tu sud morati da odlučuje... Ivan Ilić je u Lečeu našao pojas za spasavanje posle agonije u Torinu, ali s obzirom na istoriju povreda i pad forme, biće pod ozbiljnim pritiskom. Čudno je kako su odoleli pritiscima i velikim ponudama za odličnog štopera Tijaga Gabrijela. Valjda veruju da je on neki garant opstanka. Ali, ako to ne bude slučaj, na duplom su gubitku. Ispašće i moraće da ga prodaju za manje pare... Nama miriše na taj scenario. Jako loš prelazni rok.

VENECIJA - 7 Došli: Akor Adams (Sevilja, 16.000.000), Žuan Žezus (Napoli, bez obeštećenja), Tjeri Koreja (Valensija, bez obeštećenja), Toni Fernandez (Barselona, pozajmica), Paskvale Macoki (Napoli, pozajmica), Albion Rahmani (Sparta, 7.500.000), Armel Bela Kočap (Verona, 7.000.000), Lorenco Montipo (Verona, 250.000), Simon Zom (Fjorentina, pozajmica), Reduan Halal (Mehelen, 5.000.000), Toma Bašić (Lacio, bez obeštećenja), Kornel Lisman (Leh, 2.500.000), Ale Gomes (Saragosa, 2.000.000), Tjeri Koreja (Valensija, bez obeštećenja), Bartol Franjić (Volfzburg, 1.250.000, otkup pozajmice), Matijas Moreno (Fjorentina, 500.000, pozajmica), Torir Helgason (Leće, bez obeštećenja), Lorenco Bernardi (Peskara, 1.000.000), Matija Kompanjon (Juventus B, 1.000.000, otkup pozajmice), Otišli: Isa Dumbija (Sporting Lisabon, 20.530.0000), Hans Nikoluzi Kavilja (Parma, 6.000.000, otkup pozajmice), Mihael Svoboda (Brajton, 5.000.000), Bjarki Bjarkason (Sudtirol, pozajmica), Ahmed Sidibe (Vitorija Gimarais, pozajmica), Šeik Konde (Beveren, bez obeštećenja), Alesandro Plicari (Sudtirol, pozajmica), Gateano Oristanio (Torino, pozajmica), Matija Kompanjon (Verona, pozajmica), Nuncio Lela (Verona, 250.000), Seid Korać (Verona, pozajmica), Danijel Fila (Avelino, pozajmica), Antonio Kasas (Sporting Hihon, pozajmica) Ljudi su uradili što su mogli. Rana prodaja Ise Dumbije u Lisabon za preko 20.000.000 evra dala im je finansijski manevar da budu hrabriji na pijaci. I ozbiljno su uložili. Skoro 45.000.000 evra. Za novajliju u ligi, više nego pošteno. Akor Adams je napadač i za daleko jače klubove od Venecije, a Rahmani iz Sparte će mu biti dobra ispomoć u napadu. Na toj poziciji su najjači jer imaju i Jebou. Neuništivi Žuan Žezus došao je kao slobodan igrač poslednjeg dana pijace i biće baš veliko pojačanje za bedem ispred Filipa Stankovića, koji je potpuno renoviran dolascima Bele Kočapa, Morena i Halala. Simon Zom i Toma Bašić su prvoligaška pojačanja koja na sredini treba da rasterete plejmejkera Busija, dok su Koreja i Macoki pristojni spoljni igrači. Praktično na svakoj poziciji je Venecija dovela pojačanje, a kažu da posebno treba obratiti pažnju na 18-godišnjeg Tonija Fernandeza, koji je u finišu prelaznog roka došao iz Barselone. Nisu dobro krenuli, treba vremena da se uigraju, ali sa onim timom iz Serije B svakako ne bi imali šanse da prežive.

FROZINONE – 7,5 Došli: Tomaš Bobček (Lehija, 10.700.000), Romano Šmid (Verder, 8.500.000), Florijan Grilič (Braga, bez obeštećenja), Aleksa Terzić (Salcburg, 2.500.000), Patricio Mazini (Đenova, pozajmica), Omar Fajed (Fenerbahče, 500.000), Luis Hasa (Napoli, 2.500.000), Alesio Zerbin (2.000.000, Napoli, otkup pozajmice), Enco Čato (Monpelje, 800.000), Omar Fajed (Fenerbahče, 500.000), Danijel Birligea (FSCB, 1.500.000, pozajmica), Lasin Kone (Komo, 1.300.000, otkup pozajmice), Đakomo Kalo (Čezena, 300.000, otkup pozajmice), Kevin Akpoguma (Hofenhajm, bez obeštećenja), Anuar El Azuzi (Fortuna Dizeldorf, bez obeštećenja), Vizdom Ejmi (Bolonja, pozajmica), Sebastijano Desplanš (Palermo, pozajmica), Otišli: Rikardo Markica (Vičenca, bez obeštećenja), Davide Biraski (Karagumruk, 400.000), Antonio Fjori (Mantova, kraj pozajmice), Masimo Zili (Kozenca, kraj pozajmice) Zadržali su sve što je vredelo iz prošle sezone u Seriji B i pride doveli nekolicinu ozbiljnih igrača. Pre svega, kapa dole što su odoleli ponudama da prodaju Faresa Geđemisa i Antonija Rajmonda, koje su mogli debelo da naplate ozbiljnim klubovima. I Đakomo Kalo je momak koji je pokidao u Seriji B i zaslužio otkup. Žele, poput Venecije, da prežive i naučili su na greškama iz nekih prethodnih prelaznih rokova kada su ulazili u Seriju A. Austrijanci Šmid i Grilič su ozbiljna pojačanja i za klubove poput Bolonje. I naš Aleksa Terzić respektabilno je pojačanje ako se vrati na neki raniji nivo iz Salcburga. Sve to su začinili izvesnim Tomašom Bobčekom iz Lehije u kojeg su uložili klupski rekord, a došao je i Dani Birligea, koji se oslobodio ludog Bekalija u Bukureštu i može da bude od velike pomoći. Zaista imaju napadačku liniju koja može da donese opstanak. Čato i Akpoguma uz Terzića čine trojicu od četvorice projektovanih startera u poslednjoj liniji, a u veznom redu bi jako koristan mogao da bude i Mazini. Zaista svaka čast klubu koji radi zdravo, ima svoj stadion i bori se sa predrasudama da samo tradicionalni klubovi imaju pravo na prvoligaški život.