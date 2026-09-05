BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

MANČESTER SITI – KOVENTRI (tip 1, kvota 1,20) – početak 16.00

Dobrodošlica za Koventri i Frenka Lamparda u najboljem društvu – dva meča u Premijer ligi i “krompirići” i što se tiče bodova i golova. Teško će tim iz Jorkšira da ostane neporažen na Etihadu protiv Sitija koji ima maksimalan učinak posle 180 minuta. Italijan Enco Mareska ima dobar start kao naslednik Pepa Gvardiola na klupi Građana.

BAJER LEVERKUZEN – UNION BERLIN (tip 1, kvota 1,38) – početak 15.30

Bajer je razočarao na premijeri Bundeslige porazom od novajlije Elverzberga. Union je gubio do finiša protiv Ajntrahta sa 1:3 prošle nedelja, ali je na kraju došao do boda (3:3). Patrik Šik i drugovi su slabiji nego prošle sezone, mnogo je odlazaka sa Baj arene, ali domaćin ima ulogu favorita protiv tima iz glavnog grada Nemačke. Za Union neće biti u timu povređenog Srbina Andreja Ilića.

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SPORTING LISABON – NASIONAL (tip 1, kvota 1,15) – početak 21.30

Totalna rekonstrukcija ovog leta na stadionu Žoze Alvalade. Veliki broj odlazaka, ali i dolazaka u zeleno-beli tabor Lavova koji su i dalje kandidati za titulu. Ostao je prvi strelac Primeire prošle sezone, Kolumbijac Luis Suarez, i pored nezadovoljstva prošlog meseca, ostao je na kormilu.

ŠALKE – BAJERN (tip 2, kvota 1,15) – početak 18.30

Tim iz Gelzenkirhena se vratio u Bundesligu posle tavorenja u Cvajti, ali se loše proveo na premijeri Bundeslige u Bavariji protiv Augzburga (0:3). Bajern je počistio Štutgart na premijeri sa 5:1 i najavio da će peške da odbrani salataru. Mala kvota na dvojku, ali teško će ove sezone Bajern da gubi bodove u domaćem šampionatu.

VILJAREAL – DEPORTIVO LA KORUNJA (tip 1, kvota 1,53) – početak 21.00

Tri kola Viljareal nema pobedu u Primeri. Vreme je za buđenje Žute podmornice, učesnika Lige šampiona. Deportivo se posle mnogo godina stagnncije, čak je bio i trećeligaš, konačno vratio u elitu i imao odličan start sa dva remija i pobedom. Adut mladih na Riazoru je Gabonac Pjer-Emerik Obamejan.

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