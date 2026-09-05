Prva velika kontroverza u Španiji: Pravila ili izvrgavanje istih? (VIDEO)

Polemika je nastala različitim tumačenjem pravila, zbog čega u glavnom gradu ističu kako je Kilijan Embape trebalo opet da šutira sa 11 metara, dok su u Sevilji, makar zeleno-belom delu, kao i većem delu države, uvereni da je potez Marka Bartre u skladu sa regulativama. Pronicljiv, domišljat, ali ne i protiv zakona fudbala.

Ne mogu Španci bez kontroverze. Čak i kad se čini da je nema. Završnica utakmice Betis – Real Madrid otvorila je debatu da li je trebalo ponoviti izvođenje jedanaesterca u korist kraljevskog kluba.

Javnost u zemlji evropskog i svetskog prvaka raspolućena je u stavovima posle poteza štopera Betisa, koji je desnom nogom ušao u šesnaesterac (ne i dotakao travu, što je suštinski važan detalj) i tako dao sebi mogućnost da francuskog napadača onemogući da bolje reaguje pošto mu je Alvaro Valjes ukrotio udarac sa 11 metara, čime je ekipi Manuela Pelegrinija sačuvao pobedu (1:0). „Pre nekoliko utakmica, Hose Gaja je napravio mali skok. Pitao sam prijatelja sudiju da li je dozvoljeno to što je uradio kapiten Valensije, a on mi je rekao pravilo: ako ti je noga u vazduhu, ne ponavlja se penal. Ovo se ispostavilo kao dobro za mene, ali da je Embape malo duže čekao, bio bih uhvaćen. To su detalji koji prave razliku“, precizirao je Mark Bartra, očigledno upoznat sa pravilom.

Posle svega, šta kažu pravila? „Ako je igrač u vazduhu kada se igra ponovo pokreće (na primer, prilikom penala), njegov položaj je određen projektovanim položajem stopala kao da dodiruju tlo. Smatraće se da je u vazduhu samo kada je celo telo odvojeno od tla. U drugim slučajevima, položaj igrača prilikom ponovnog pokretanja određuje se položajem njegovih stopala ili bilo kog dela tela koji dodiruje tlo, osim kako je navedeno u Pravilu 11 – Ofsajd“, glasi odeljak u Pravilima igre. MOZZART RELAX - KOD NAS PROLAZ DOK KOD DRUGIH PADA Tehnički komitet sudija Fudbalske federacije Španije dodatno pojašnjava: „Ako igrač trči i uđe u kazneni prostor, ali ne stavlja noge na zemlju, to se ne smatra zakoračenjem. Međutim, ako igrač skoči sa obe noge sa namerom da uđe u kazneni prostor i pokuša da zaobiđe pravilo, onda se to smatra kažnjivim prekršajem. Stoga, po mišljenju Tehničkog komiteta, Bartra nije ušao u kazneni prostor, a VAR procena ove akcije je bila ispravna“, navodi madridski As.

Ono što je spaslo Marka Bartru i Betis jeste položaj njegove druge noge. Leva je bila van kaznenog prostora, jer ju je štoper domaćeg tima, očigledno znajući za pravilo, tako pozicionirao da ona ne dotiče liniju šesnaesterca, pošto bi se u tom slučaju računalo da je ušao u njega (linija je sastavni deo kaznenog prostora).