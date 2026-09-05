ABA liga izabrala novog direktora, Španac na čelu sudijske komisije
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 12:36
Ibrahim Erkan menja Miliju Vojinovića, dok slavni sudija Migel Anhel Perez Perez vodi glavnu reč kada su arbitri u pitanju
Poseban jubilej i nova stranica u istoriji regionalne košarke. Na Skupštini ABA lige održanoj u Ljubljani, gde je svečano obeleženo 25 godina od osnivanja takmičenja, donete su ključne kadrovske odluke koje će usmeriti budućnost ovog prvenstva.
Najvažnija vest jeste imenovanje novog direktora lige. Na tu funkciju izabran je Ibrahim Erkan, dosadašnji službenik Evrolige sa bogatim operativnim iskustvom. Erkan je u trci za fotelju sportskog direktora pobedio izuzetno jaku konkurenciju u kojoj su se nalazili proslavljeni srpski reprezentativac Miloš Vujanić, nekadašnji košarkaš i stručni konsultant Milutin Aleksić, tu je Denis Pavlović, kao i generalni menadžer zagrebačkog Dinama Josip Samardžija, a u konkurenciji je bio i direktor Crvene zvezde, Nemanja Vasiljević. Erkan na ovoj poziciji nasleđuje Miliju Vojinovića, koji se povukao nakon dugogodišnje, izuzetno uspešne epizode tokom koje je uspeo da stabilizuje takmičenje i podigne njegovu reputaciju na evropskoj sceni.
Izabrane vesti
Jednako zanimljiv i odjekujući potez napravljen je na planu arbitraže. Za novog predsednika Sudijske komisije ABA lige izabran je Španac Migel Anhel Perez Perez.
Izbor prekaljenog španskog stručnjaka predstavlja jasan signal da liga želi maksimalan profesionalizam i autoritet u sudijskoj organizaciji. Kako se može čuti, Perez Perez — čovek sa više od 800 utakmica u elitnoj ACB ligi i preko 23 godine bogatog iskustva u evropskim takmičenjima — zvanično je priložio svoju kandidaturu za dve izuzetno odgovorne pozicije: komesara za delegiranje sudija i predsednika Sudijske komisije. Na kraju je poverenje dobio da stane na čelo tela koje analizira i usmerava rad arbitara.