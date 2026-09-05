ABA liga izabrala novog direktora, Španac na čelu sudijske komisije

Poseban jubilej i nova stranica u istoriji regionalne košarke. Na Skupštini ABA lige održanoj u Ljubljani, gde je svečano obeleženo 25 godina od osnivanja takmičenja, donete su ključne kadrovske odluke koje će usmeriti budućnost ovog prvenstva.

Najvažnija vest jeste imenovanje novog direktora lige. Na tu funkciju izabran je Ibrahim Erkan, dosadašnji službenik Evrolige sa bogatim operativnim iskustvom. Erkan je u trci za fotelju sportskog direktora pobedio izuzetno jaku konkurenciju u kojoj su se nalazili proslavljeni srpski reprezentativac Miloš Vujanić, nekadašnji košarkaš i stručni konsultant Milutin Aleksić, tu je Denis Pavlović, kao i generalni menadžer zagrebačkog Dinama Josip Samardžija, a u konkurenciji je bio i direktor Crvene zvezde, Nemanja Vasiljević. Erkan na ovoj poziciji nasleđuje Miliju Vojinovića, koji se povukao nakon dugogodišnje, izuzetno uspešne epizode tokom koje je uspeo da stabilizuje takmičenje i podigne njegovu reputaciju na evropskoj sceni.