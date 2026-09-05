Hoće li Dušan da bude silan i u velikom derbiju Istanbula?
Vreme čitanja: 3min | sub. 05.09.26. | 12:32
Srpski as predvodi napad Bešiktaša u azijskom delu velegrada protiv Fenerbahčea (19.00)
Ko je prvi izazivač četvorostrukom uzastopnom šampionu Turske, Galatasaraju – Bešiktaš ili Fenerbahče? Možda bismo odgovor na to pitanje mogli da dobijemo večeras (19.00) u azijskom delu Istanbula. Prvi veliki gradski derbi ove sezone i veliki ulog.
Pobeda i jedne i druge izbacuje u orbitu kao prvog takmaca Lavova, i dalje prvog favorita za titulu, mada ne treba otpisati ni silno pojačani Trabzon sa Mohamedom Salahom i pored lošeg starta i smene trenera.
Izabrane vesti
Dušan Vlahović se pre pet dana predstavio turskoj javnosti sa het-trikom protiv novajlije Koruma (6:2) i najavio da će biti gol-mašina na Bosforu. U četvrtom meču za Orlove, a drugom od prvog minuta, briljirao je i bacio rukavicu Viktoru Osimenu, Mejsonu Grinvudu, Romeluu Lukakuu, Mohamedu Salahu i ostalim zvezdama u ovoj zemlji u trci za “Zlatnu kopačku” Turske.
19.00: (1,90) Fenerbahče (3,50) Bešiktaš (4,10)
Dobro je krenuo Italijan Vinčenco Italijano na klupi Orlova. Pred veliki derbi je motivisao igrače. Svestan je iskusni strateg da je ovo najteži test od starta sezone.
“Posle svega što smo dosad uradili i sproveli, suočavamo se sa jednim od najozbiljnijih testova. Derbi utakmice su uvek nešto posebno. Izaći ćemo na teren s tim na umu i dati sve od sebe. Nastavićemo da se borimo svih 90 minuta, ne odustajući nijednog trenutka. Bez obzira na rezultat moramo da se držimo svog plana i nikada ne odustajemo. Idemo da pobedimo”, istakao je Italijano.
Nema italijanski strateg dileme oko tima. Napad će predvoditi Dušan Vlahović, dok će Leandro Tosar i Poku da prete po krilima. Na sredini se očekuju Salih Ozčan, Žunior Olaitan i radilica Orkun Kokču. Najviše dileme Italijano je imao na poziciji štopera, ali na startu sezone poverenje su dobili Emanuel Agbadu i Tijago Đalo, dok se novajlija Aleksander Nibel izborio za status prvog golmana.
Pojačani Fenerbahče je konačno uspešno završio misiju ovog leta, ulazak u Ligu šampiona, posle drame protiv Liona u plej-ofu. Domaćem strategu Ismailu Kartalu je uspelo što nije dve sezone Žozeu Murinju, da popularni turski klub uvede u evropsku elitu.
MOZZART RELAX - KOD NAS PROLAZ DOK KOD DRUGIH PADA
Englez Mejson Grinvud se pokazao kao pun pogodak Fenerbahčea, dok je i dalje u drugom planu Belgijanac Romelu Lukaku. Prednost u napadu ima Albanac Vedat Murići koji je veoma efikasan na poslednjim mečevima u prvenstvu. Povratnik u plavo-žuti tabor iz Majorke tresao je mreže rivala na tri poslednja meča. Lukaku je kasno stigao na Bosfor posle Mundijala, nije još fizički spreman za 90 minuta, pa ostaje džoker i u velikom derbiju Istanbula.
U proteklom šampionatu Turske je Fenerbahče oba puta dobio gradskog rivala, na svom terenu sa 1:0, a u gostima sa 3:2.
TURSKA 1 – 4. KOLO
Petak
Bašakšehir - Galatasaraj - 2:3 (0:1)
/Šomurodov 66pen, Sančez 76og - Osimen 16, Toreira 71, Sara 90/
Subota
16.00: (2,30) Erzurum (3,35) Konja (3,15)
19.00: (1,90) Fenerbahče (3,50) Bešiktaš (4,10)
Nedelja
16.00: (2,25) Kašimpaša (3,35) Amed (3,25)
16.00: (1,68) Korum (3,70) Ejup (5,40)
19.00: (1,60) Trabzon (3,90) Genčlerbirligi (5,80)
19.00: (2,45) Kodžaeli (3,25) Samsun (2,95)
Ponedeljak
19.00: (1,87) Geztepe (3,50) Gaziijantep (4,20)
19.00: (1,92) Rize (3,50) Alanja (4,10)
***kvote su podložne promenama