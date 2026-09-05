Hoće li Dušan da bude silan i u velikom derbiju Istanbula?

Dušan Vlahović se pre pet dana predstavio turskoj javnosti sa het-trikom protiv novajlije Koruma (6:2) i najavio da će biti gol-mašina na Bosforu. U četvrtom meču za Orlove, a drugom od prvog minuta, briljirao je i bacio rukavicu Viktoru Osimenu, Mejsonu Grinvudu, Romeluu Lukakuu, Mohamedu Salahu i ostalim zvezdama u ovoj zemlji u trci za “Zlatnu kopačku” Turske.

19.00: (1,90) Fenerbahče (3,50) Bešiktaš (4,10)

Dobro je krenuo Italijan Vinčenco Italijano na klupi Orlova. Pred veliki derbi je motivisao igrače. Svestan je iskusni strateg da je ovo najteži test od starta sezone.

“Posle svega što smo dosad uradili i sproveli, suočavamo se sa jednim od najozbiljnijih testova. Derbi utakmice su uvek nešto posebno. Izaći ćemo na teren s tim na umu i dati sve od sebe. Nastavićemo da se borimo svih 90 minuta, ne odustajući nijednog trenutka. Bez obzira na rezultat moramo da se držimo svog plana i nikada ne odustajemo. Idemo da pobedimo”, istakao je Italijano.