Samo u Mozzartu: Četiri plus prošlo u devetom minutu
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Vreme čitanja: 1min | sub. 05.09.26. | 12:50
Još jedan dobitak u okviru kampanje kompanije Mozzart
Ko bi rekao da utakmica 4+ može da prođe posle devet minuta. Verujte, moguće je. Koliko god delovalo neverovatno, ali ako igrate Mozzart Relax, još kako imate čemu da se nadate. Uostalom, pitajte igrača koji je odigrao samo dva para na tiketu i imao lep dobitak uz pomoć naše promocije.
Naime, čovek je na tiket stavio 4+ na utakmice Ipsvič - Liverpul, ali je zbog Mozzart Relaxa ceo tiket bio dobitan, jer su prva dva gola postignuta do 15. minuta i više nije bilo razloga za brigu kod igrača. Aleksander Isak je uz Mozzart Relax uradio sve što je bilo potrebno (dao oba gola).
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Nešto slično viđeno je i na drugom tiketu i tu je naša promocija uletela kao pomoć. Lion je slavio protiv Oksera (3:1), ali tiket dobitan uprkos tome što je igrač gađao 5+. Razlog - četiri gola su pala do 60. minuta. Mozzart Relax je de fakto spasao oba tiketa.
Na kraju, dobitak na prvom tiketu iznosio se 12.825 dinara na uplatu od 500 uz kvotu 25,65 dok je na drugom nešto manji - 11.302. Uplata je iznosila 400 dinara, a ukupna kvota je bila 28,26. Svaki meč može biti deo MOZZART RELAXA, dovoljno je da potražiš oznaku MR na sajtu mozzartbet.com ili podkategoriju MOZZART RELAX na aplikaciji.
Važi za mečeve sportskog klađenja pre početka meča. Mečevi mogu da se vezuju na tiketu.