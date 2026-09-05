Samo u Mozzartu: Četiri plus prošlo u devetom minutu

Ko bi rekao da utakmica 4+ može da prođe posle devet minuta. Verujte, moguće je. Koliko god delovalo neverovatno, ali ako igrate Mozzart Relax, još kako imate čemu da se nadate. Uostalom, pitajte igrača koji je odigrao samo dva para na tiketu i imao lep dobitak uz pomoć naše promocije.

Naime, čovek je na tiket stavio 4+ na utakmice Ipsvič - Liverpul, ali je zbog Mozzart Relaxa ceo tiket bio dobitan, jer su prva dva gola postignuta do 15. minuta i više nije bilo razloga za brigu kod igrača. Aleksander Isak je uz Mozzart Relax uradio sve što je bilo potrebno (dao oba gola).