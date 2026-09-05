Grčka gol-mašina: Pavlidis napada rekord od 29 pogodaka u šampionatu

Silva je najavio obrise nove Benfike. Nema mnogo rotacije. Na poslednje četiri utakmcie, dve u Primeri i dvomeču plej-ofa za Ligu Evrope protiv danskog šampiona Orhusa izveo je isti tim, a to bi trebalo da ponovi i danas (19.00) u Maritimu u petom kolu elitne lige Portugalije.

19.00: (12,0) Maritimo (6,50) Benfika (1,23)

Neprikosnoveni lider je Grk Vangelis Pavlidisom. Pojačanje Orlova iz AZ Alkmara leta 2024. godine postigao je već 11 golova na devet utakmica nove sezone u svim takmičenjima. U Primeiri je dao pet na tri meča, a posebno je bio efikasan protiv Kaza Pije kada je postigao het-trik u ubedljivoj pobedu sa 7:0.

Kako je Grk krenuo, mogao bi da padne i rekord u dresu Benfike. U prvoj sezoni je dao 19 golova u šampionatu, prošle tri više, a najefikasnija sezona u karijeri bila mu je 2023/2024. kada je u dresu AZ Alkmara zatresao 29 puta mrežu u Erediviziji.

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Posle uspešnog prolaska u Ligu Evrope, lakše se diše na Lužu. Kiks je napravljen na premijeri Primeire protiv novajlije Akademiko Vizeua (2:2), ali su upisana dva trijumfa protiv Kaza Pije u gostima i Estorila pre pet dana.

21.30: (1,20) Sporting Lisabon (6,75) Nasional (14,0)

Pred gostovanje solidnom Maritimu (sedam bodova posle četiri meča), u taboru Benfike najviše brine stanje terena. Bareiros je na rang-listi Primeire ocenjen kao drugi najgori u ligi po travnatom tepihu.

"Priznajemo da teren nije u najboljem stanju i zato smo uložili velike napore da ga popravimo. Protiv Benfike imaćemo teren bolji nego što je bio na prethodnim utakmicama", rekao je za Abolu predsednik Maritima Karlos Andre Goes, koji je demantovao informacije sa društvenih mreža kada su navijači Benfike postavljali fotografije travnatog tepiha koje datiraju iz 2021. godine.

PRIMEIRA – 5. KOLO

Petak

Porto - Moreirense 2:1 (1:1)

/Bednarek 37, Vilijam Gomes 58 - Pinto 20/

Subota

16.30: (3,00) Estrela Amadora (3,30) Famalikao (2,40)

19.00: (5,00) Alverka (3,50) Braga (1,75)

19.00: (12,0) Maritimo (6,50) Benfika (1,23)

21.30: (1,20) Sporting Lisabon (6,75) Nasional (14,0)

Nedelja

16.30: (1,75) Santa Klara (3,50) Rio Ave (5,00)

19.00: (1,50) Vitorija Gimarais (4,10) Kasa Pija (7,00)

21.30: (1,90) Žil Visente (3,50) Akademiko (4,20)

Ponedeljak

21.15: (2,20) Estoril (3,40) Aruka (3,30)

***Kvote su podložne promenama