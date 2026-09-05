Međedovićev pik i momak od 30.000 evra doneli mir kraj Jošanice

Pazarci su i ovog puta kraj Jošanice uspešno rešili pančevački rebus. Rival im je na toj lokaciji izmigoljio samo proletos, kada je u ludoj završnici anulirao dva gola minusa i odneo bod u utakmici za prestiž. Namestilo se da upravo dvojica najboljih iz vojevanja sa popularnom Dizelkom pred 5.000 posetilaca, Papa Gadio i Kahim Dikson, pogode mrežu Zorana Popovića. A to se dogodilo onako kako je predvideo povratnik Adem Ljajić, u pogonu već od 38. minuta zbog povrede Džonsona Daude. Dobio je kapitensku traku natrag od Jovana Marinkovića.

„Iskreno, nisam mnogo pratio ovaj Železničar. Gledao sam ga kući sa Bragom, radi se o ozbiljnoj ekipi. Karakteristična je ofanzivno, hoće dosta da igra. Video sam protiv Portugalaca da ima problema po izgubljenoj lopti, to bi mogla da nam bude šansa", dan pred utakmicu pričao je novi-stari kapiten Novog Pazara.

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Želeo je da igra Železničar, dominirao u posedu i pasu, a najbolje šanse preko Kvakua Karikarija i Dejvida Ankejea stigle su početkom drugog poluvremena. U tom intervalu desila se i greška u dodavanju Amadua Saboa, posle koje su Ljajić i Fejsal Mulić brzo i precizno osvojili prostor za prvenac Gadioa na šmekersku asistenciju Diksona. Senegalac pozajmljen od ruskog Ahmata krunisao je odlično izdanje i pokazao zašto je prvi operativac Pazara Fikret Međedović letos insistirao na njegovom dolasku iz Rusije. Drugom golu prethodila je poprečna lopta Kristijana Šekularca i kazna u režiji za kratak period produktivnog asistenta Skime Togbea i po drugi put strelca u prvenstva Diksona. Podsećamo da su reprezentativca Jamajke krajem jula Plavi otkupili od Čarlton Atletika za samo 30.000 evra.

Na Pandurovićevom licu videlo se da je tokom okršaja sa Pančevcima utrošeno dosta energije.

„Znali smo da moramo da se adaptiramo i promenimo neke stvari protiv ekipe koja je možda i najjača u Srbiji sa loptom u nogama, što inače ne bismo radili. Dodatno su nas poremetile tri prinudne izmene. Energetski smo izgledali dobro, voleo bih da tako bude u kontinuitetu. Hvala još jednom publici na fenomenalnoj podršci“, kaže šef struke Novog Pazara.

Posle 30 i kusur minuta bilo je izvesno da Dauda zbog povrede mora van igre. Ispostavilo se da će Ljajić morati da se potroši više od planiranog.

„Bilo je planirano da Ljajić dobije minute u drugom poluvremenu i odigra na svežinu, ali Dauda se povredio. Pitao sam ga da li može da uđe i igra do kraja, odgovorio je potvrdno. Bilo smo svesni da će u nekom trenutku malo da padne. Radi se o jednom od najkvalitetnijih igrača u ligi, čak i kad ostane gore veže dvojicu. Videlo se koliko nam znači njegova tehnika i lopte koje 'imaju oči'. Ozbiljno pojačanje u narednom periodu za nas", zaključio je Pandurović.

Slede četiri vezana ogleda sa ekipama iz prestonice. Pazarci u naredna tri kola idu kod Čukaričkog i Partizana, a dolazi im Zemun, potom stiže IMT. Zahtevan raspored i velika iskušenja u najavi, što bodove osvojene protiv Železničara čini dodatno vrednijim.