Hej, Zlatni dečače, šta se s tobom desilo? Vrati se kući, kad ne možeš da se snađeš kod šampiona
Vreme čitanja: 3min | sub. 12.09.26. | 13:05
Tri prvaka Evrope, 15 trofeja, a sad još jedan korak unazad... U klubu koji vode Miler, Zomer i Humels
Kad se pogleda biografija, sve „puca“ od velikana evropskog fudbala. Igrao je za tri kluba koja su podizala Srebrnu amforu, osvojio 15 trofeja što u otadžbini, što u inostranstvu, sa reprezentacijom je bio najbolji u Evropi, a uprkos tom bleštavilu, čini se da Renato Sančes nikada nije zablistao onako kako su ljubitelji fudbala očekivali ili kako se i sam nadao kad je kao tinejdžer potpisao za Bajern u poslu vrednom 35.000.000 evra. Tada je bio među tri najskuplje plaćena igrača minhenskog giganta od postanka kluba.
Beše nekad. Sad je izgleda došlo vreme da se centralni vezni vrati u Portugaliju. Mada, ne u Benfiku, čije je mlađe kategorije prošao i odakle se otisnuo u svet, već u Estrelu Amadoru, klub koji je proletos samo zbog gol-razlike u odnosu na Kasa Piju sačuvao status, dok je novo prvenstvo počeo uverljivo i posle pet kola ne zna za poraz.
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Sančes je posle raskida saradnje sa Pari Sen Žermenom slobodan na tržištu, što znači da bi Estrela mogla da ga licencira u bilo kom trenutku, iako je prelazni rok nedavno završen. Na taj način bi ugrabila fudbalera za koga se pominjalo da se interesuje Braga, koji je imao kontakte sa Union Berlinom, Halom i Ipsvičom, a bio je čak i na radaru Hetafea, jer Hose Bordalas traži osveženje u manevru. Na kraju je izabrao Amadoru, čiji dres nosi i nekadašnji defanzivac Crvene zvezde, Stefan Leković.
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Iza ovog posla stoji Johanes Mosmang, 35-godišnji Nemac koji je ovog leta seo u predsedničku fotelju Estrele, a deset godina je proveo na funkciji tim-menadžera Bajerna, gde je i upoznao Renata. Kad je Sančes 2019. godine raskinuo ugovor sa Bavarcima i otisnuo se u Lil, Johanes Mosmang je na društvenim mrežama objavio njihovu zajedničku fotografiju, praćenu porukom: „Mnogo ćeš mi nedostajati, druže! Sve najbolje u budućnosti, prijatelju!”
Evo, putevi su im se ponovo ukrstili, jer je u međuvremenu Mosmang nasledio Paula Lopa na mestu predsednika Estrele, tako što je preuzeo ulogu glavnog predstavnika grupe investitora koja je otkupila većinski udeo u vlasništvu ovog kluba, a sa kojom su povezani još i Tomas Miler, Jan Zomer, Lukas Ernandez, kao i Mats Humels.
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Sve to je bio dovoljan signal Sančesu da pozive iz inostranstva stavi na čekanje i da se vrati u maticu, gde bi, valjda, konačno mogao da pronađe sebe. Jer, bez obzira na to što je zavedeno da se naosvajao trofeja na stadionu „Alijanc arena”, pa i u dresovima Lila (to je jedina epizoda koja se smatra uspešnom) i Pari Sen Žermena, nekako je ostao utisak da nigde nije bio protagonista, glavni igrač, prvi izbor ili makar među nosiocima igre.
Na primer, poslednje četiri godine je ugovorom bio vezan za Pari Sen Žermen, ali je u dresu Svetaca sakupio tek 905 minuta. Francuzi su ga slali na pozajmice u Romu, Benfiku i Panatinaikos, ali nigde nije uspeo da se ustali. Na sve tri adrese postigao je tačno po jedan gol. U redu, nije to njegov primarni zadatak, ali se svakako očekivao veći uticaj igrača koji je pre tačno deset godina dobio nagradu „Zlatni dečak”, namenjenu najboljem mladom fudbaleru Evrope.
Talenat nije bio sporan, ali neke odluke očigledno jesu. U Grčkoj Renato Sančes nije uspeo da pronađe sebe, pa kad se pozajmica u Atini okončala, vratio se u PSŽ, shvatio da čelnici dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope ne računaju na njega i sa direktorom Luišom Kamposom dogovorio prevremeni prekid saradnje.
S obzirom na to da mu je tek 29 godina, deluje da još ima šta da pokaže, baš kao kada je na Prvenstvu Evrope u Francuskoj 2016. bio najprijatnije iznenađenje i zbog čega je Bajern odlučio da ga kupi od Benfike. Skoro sve posle toga bilo je samo tumaranje.