BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

GALATASARAJ – KODŽAELI (tip 1, kvota 1,28) – početak 19.00

Lavovi ostaju prvi favoriti za petu vezanu titulu. Bešiktaš će biti najveći takmac. Pre četiri dana je Galatasaraj poražen u Lisabonu protiv Sportinga (1:3), pa traži iskupljenje na svom terenu protiv Kodžaelija. Teško Viktor Osimen i drugovi gube bodove u Superligi Turske.

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LIL – TROA (tip 1, kvota 1,40) – početak 15.00

Olivije Žiru i drugovi nisu poraženi u Ligi 1, ali su na startu Lige šampiona izgubili na svom terenu od Betisa (2:3). Troa ima solidna četiri boda, ali je Lil favorit na svom terenu. Lil je u prvom meču na svom stadionu odigrao 2:2 protiv Pari Sen Žermena, iako je do sudijske nadoknade imao prednost od 2:0.

LEVANTE – BARSELONA (tip 2, kvota 1,15) – početak 16.15

Šampion Španije surovo izgleda na startu sezone, s lakoćom dobija sve rivale. Fantastičan je kapiten Rafinja, Lamin Jamal je takođe u odličnom ritmu, Entoni Gordon se savršeno uklopio u Flikov sistem. Nema loših karika u timu Barselone, pa će Levante teško da ostane neporažen u Valensiji.

ELVERZBERG – BAJERN MINHEN (tip 2, kvota 1,15) – početak 17.30

Tim iz Minhena ima već kiks ove sezone, remi bez golova protiv Šalkea u Gelzenkirhenu. Elverzberg je novi član Bundeslige. Bajern je pre četiri dana tek u drugom poluvremenu otključao Bode Glimt i dao im pet komada u nastavku. Mašina jednom može da zakaže, ali drugi put u kratom vremenu – teško.

Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice Mozzart.

Ovo je pet najigranijih parova dana:



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