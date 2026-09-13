Glazner za Paunovu glavobolju: Situacija sa Milenkovićem je ozbiljnija

„Završili smo trening u petak, radili smo prekide i sve ostalo. A, onda mi je prišao doktor i rekao za probleme sa zadnjom ložom i da je najbolje da uradimo snimak skenerom. Nažalost, snimak je potvrdio razloge za brigu: Žair će moći da igra sledećeg vikenda, ali sa Nikolom je malo ozbiljniji problem. Ali, verujemo da će moći da igra na utakmici posle te“, rekao je Glazner.

Problem je što je sledeća Notingemova utakmica posle duela sa Koventrijem tek 11. oktobra. A, između toga su četiri meča reprezentacije Srbije u Ligi nacija: protiv Grčke, dva protiv Holandije i jedan protiv Nemačke.

Pravi odgovor na pitanje da li će Milenković moći da pomogne državnom timu dobićemo tek za dan-dva, kada selektor Veljko Paunović objavi spisak igrača na koje računa za predstojeće akcije Orlova. Ipak, ako je suditi po rečima trenera Notingema, situacija je daleko od dobre za komantanda odbrane Srbije Nikolu Milenkovića.