Glazner za Paunovu glavobolju: Situacija sa Milenkovićem je ozbiljnija
Vreme čitanja: 1min | ned. 13.09.26. | 14:09
Srpski štoper neće igrati ni sledećeg vikenda
Prve informacije su govorile da Nikola Milenković ne može da igra protiv Aston Vile, ali da ne bi trebalo da je povreda zadnje lože ozbiljnije prirode. Međutim, nove informacije donose, ipak, brigu za selektora reprezentacije Srbije Veljka Paunovića.
Trener Notingem Foresta Oliver Glazner rekao je lokalnim medijima da Milenković neće moći da igra ni sledećeg vikenda protiv Koventrija. A, samo dva dana kasnije počeće okupljanje reprezentacije Srbije za Ligu nacija.
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„Završili smo trening u petak, radili smo prekide i sve ostalo. A, onda mi je prišao doktor i rekao za probleme sa zadnjom ložom i da je najbolje da uradimo snimak skenerom. Nažalost, snimak je potvrdio razloge za brigu: Žair će moći da igra sledećeg vikenda, ali sa Nikolom je malo ozbiljniji problem. Ali, verujemo da će moći da igra na utakmici posle te“, rekao je Glazner.
Problem je što je sledeća Notingemova utakmica posle duela sa Koventrijem tek 11. oktobra. A, između toga su četiri meča reprezentacije Srbije u Ligi nacija: protiv Grčke, dva protiv Holandije i jedan protiv Nemačke.
Pravi odgovor na pitanje da li će Milenković moći da pomogne državnom timu dobićemo tek za dan-dva, kada selektor Veljko Paunović objavi spisak igrača na koje računa za predstojeće akcije Orlova. Ipak, ako je suditi po rečima trenera Notingema, situacija je daleko od dobre za komantanda odbrane Srbije Nikolu Milenkovića.