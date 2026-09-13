Kompani spreman da ošiša tvorca elverzberške senzacije

Kada uzmemo u obzir to da je u 1. kolu nacionalnog kupa eliminisao Duizburg (3:1), Elverzberg ima najsavršeniji moguć početak sezone.

Ali, večeras je apsolutni autsajder…

17.30: (13,0) Elverzberg (7,75) Bajern (1,18) - MR

Bajern je od početka sezone osvojio Superkup Nemačke pobedom nad Borusijom iz Dortmunda sa 2:1, a zatim je u prvenstvu bio bolji od Štutgarta sa 5:1, a u kupu od Osnabrika sa 4:1. Posle toga tim koji trenira Vensan Kompani je zabeležio prvi kiks u sezoni, odigrao je samo 0:0 sa Šalkeom u Gelzenkirhenu.

Bila je to prva posle 58 utakmica na kojoj Bavarci nisu uspeli da postignu pogodak. Međutim, da je to bilo samo jedno loše veče pokazali su u četvrtak kada su u 1. kolu Lige šampiona deklasirali ekipu koja je prošle sezone maltretirala mnoge favorite, norveški Bode/Glimt sa 5:0.

“Radujem se susretu sa Kompanijem. On mi je ostavio veoma lep utisak, ne samo kao trener, već kao osoba generalno”, kazao je tvorac elverzberške senzacije Vinsent Vagner.

Inače, 40-godišnjak ima zanimljivu tradiciju, ne šiša se dok njegov tim ne izgubi. Počelo je kao šala, ali prošle sezone se ozbiljno rasčupavio. Sada je Vagner opet počeo da zaobilazi frizere…

“Moja žena mrzi moju dugu kosu, ali lično mislim da mi dobro stoji. Po pitanju kose ja sam šef u svojoj kući”, našalio se Vagner, koji sa svojom suprugom ima četvoro dece:

“Živimo u demokratskoj diktaturi”.

Sad da vidimo da li je Kompani sa sobom poneo i frizersku mašinicu za trenera Elverzberga...

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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BUNDESLIGA – 3. KOLO

Petak

Union Berlin - Šalke 1:3 (0:1)

/Skarke 90+6 – Gosens 25, Aušiš 46, Veber 90+13/

Subota

Augzburg - Bajer Leverkuzen 2:2 (0:1)

/Gregorič 50, 55 - Kofan 18, Šik 89/

Borusija Dortmund - Paderborn 3:0 (1:0)

/Fabio Silva 5, Nmeča 80, 89/

Frajburg - Borusija Menhengladbah 5:0 (1:0)

/Engelhart 23, 79, Matanović 29, 77, Egeštajn 86/

Hofenhajm - Štutgart 2:1 (1:0)

/Hložek 13, 67 - Mitelštet 48/

Majnc - Ajntraht Frankfurt 1:3 (0:2)

/Tic 89 - Uzun 9, 60, Burkart 45+1/

Keln - Verder Bremen 1:1 (1:0)

/Majna 11 - Filkrug 69/

Nedelja

15.30: (1,35) RB Lajpcig (5,45) Hamburger (6,80) - MR

17.30: (13,0) Elverzberg (7,75) Bajern (1,18) - MR

***Kvote su podložne promenama