Lajović na pobedu od devetog čelendžera u karijeri
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 14:39
Za titulu u Sevilji srpski teniser se bori sa Argentincem Fakundom Dijazom Akostom (nedelja, 19.30)
Dobra prilika da se 36-godišnji srpski teniser Dušan Lajović okiti još jednom medaljom. Ove nedelje od 19.30 časova igraće finale čelendžera u Sevilji protiv Argentinca Fakunda Dijaza Akoste, trenutno 82. igrača na ATP listi.
Lajoviću je ovo prvo finale na nekom turniru posle nešto više od godinu dana, otkad je osvojio pehar u Kordenonsu, u Italiji. Tada je došao do osmog pehara na čelendžerima, prethodno je osvojio turnire u Samarkandu (Uzbekistan), Kaltaniseti (Italija), Seulu (Južna Koreja), Banjaluci, Baštadu (Švedska), Le Gozjeu (Gvadalupe) i Maspalomasu (Španija).
Izabrane vesti
Sada je na putu do novog finala bez izgubljenog seta eliminisao redom Španca Martina Landalusea sa 6:0, 6:4, Francuza Kalvina Hemerija sa 6:4, 6:2, Portugalca Enrikea Roču sa 6:4, 6:4 i Španca Maksa Alkalu Gurija, koji je predao u polufinalu pri vođstvu Srbina sa 6:3, 3:0.
19.30: (1,60) Fakundo Dijaz Akosta – Dušan Lajović (2,19)
Lajović u svojoj kolekciji ima i dva trofeja sa ATP tura, sa turnira iz kategorije 250. Osvojio je Umag Open 2019. godine i Banjaluka Open 2023. Najznačajniji uspeh u singlu umalo je napravio 2019. godine na mastersu u Monaku, kada je u finalu izgubio od Fabija Fonjinija sa 3:6, 4:6.
Srpski teniser je protiv Akoste dosad igrao samo jednom, 2024. godine u četvrtfinalu turnira u Buenos Ajresu. Tada je Argentinac bio bolji sa 6:4, 6:3.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
ČELENDŽER U SEVILJI – FINALE
Nedelja
19.30: (1,60) Fakundo Dijaz Akosta – Dušan Lajović (2,19)
***Kvote su podložne promenama