Lajović na pobedu od devetog čelendžera u karijeri

Sada je na putu do novog finala bez izgubljenog seta eliminisao redom Španca Martina Landalusea sa 6:0, 6:4, Francuza Kalvina Hemerija sa 6:4, 6:2, Portugalca Enrikea Roču sa 6:4, 6:4 i Španca Maksa Alkalu Gurija, koji je predao u polufinalu pri vođstvu Srbina sa 6:3, 3:0.

19.30: (1,60) Fakundo Dijaz Akosta – Dušan Lajović (2,19)

Lajović u svojoj kolekciji ima i dva trofeja sa ATP tura, sa turnira iz kategorije 250. Osvojio je Umag Open 2019. godine i Banjaluka Open 2023. Najznačajniji uspeh u singlu umalo je napravio 2019. godine na mastersu u Monaku, kada je u finalu izgubio od Fabija Fonjinija sa 3:6, 4:6.

Srpski teniser je protiv Akoste dosad igrao samo jednom, 2024. godine u četvrtfinalu turnira u Buenos Ajresu. Tada je Argentinac bio bolji sa 6:4, 6:3.

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ČELENDŽER U SEVILJI – FINALE

Nedelja

19.30: (1,60) Fakundo Dijaz Akosta – Dušan Lajović (2,19)

***Kvote su podložne promenama