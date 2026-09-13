Zemun konačno ima novog trenera, vodiće ga stranac
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 13:12
Za naslednika Milana Kuljića srpski superligaš je odabrao Makedonca Đorđija Mojsova
Posle gotovo mesec dana otkad je Zemun otpustio Milana Kuljića sa mesta šefa stručnog štaba, trenutni fenjeraš Mozzart Bet Superlige Srbije je pronašao njegovu zamenu. Izabrao je makedonskog stratega Đorđija Mojsova (41), kojem će to biti drugi klub u trenerskoj karijeri.
Mojsov je dosad radio samo u makedonskom Tikvešu, najpre godinu dana kao asistent Vlatku Kostovu, a zatim i od septembra 2022. do oktobra 2025. godine kao glavni trener tog kluba. Klub iz Kavadaraca je pod njegovom palicom zabeležio i najveći uspeh u istoriji, u sezoni 2023/2024 je osvojio Kup Makedonije.
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Đorđi Mojsov je tokom igračke karijere bio vezni fudbaler, a jesen u sezoni 2011/2012 je proveo u srpskom fudbalu, pošto je nosio dres Metalca iz Gornjeg Milanovca. Inače je dete Vardara, a igrao je još za Rabotnički, rumunski Ocelul, mađarski Đer, Horizont, Pelister, Renovu, kazahstanski Žetisu, Sileks i Tikveš u kojem je završio karijeru. Interesantno, on je rođeni brat nekadašnjeg fudbalera Vojvodine Daniela Mojsova.
19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)
U Zemun dolazi u veoma teškoj situaciji, pošto su Zemunci poslednji na tabeli sa samo jednim bodom, osvojenim još na premijeri Mozzart Bet Superlige protiv Partizana (2:2), posle čega su nanizali sedam poraza uz samo jedan postignut gol.
Naredni meč Zemun igra u nedelju od 19 časova protiv Radnika iz Surdulice. Na neutralnom terenu u Ubu, gde mečeve bojkotuju Taurunum bojsi, zato što stadion u Zemunu ne ispunjava uslove takmičenja.
"Đorđi Mojsov je novi šef stručnog štaba Zemuna! Makedonski stručnjak dolazi sa velikom motivacijom, energijom i jasnom vizijom za dalji razvoj ekipe", navodi se u saopštenju Zemunaca
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO
petak
Železničar - Mačva 2:0 (0:0)
/Tošić 74, 86/
subota
Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)
/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/
Radnički 1923 - Mladost 5:0 (3:0)
/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/
nedelja
16.00: (2.15) Radnički Niš (3.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40)
17.00: (2.40) Partizan (3.50) Vojvodina (2.85)
19.00: (9.00) IMT (5.80) Crvena zvezda (1.30)
ponedeljak
19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)
***Kvote su podložne promenama