Zemun konačno ima novog trenera, vodiće ga stranac

Đorđi Mojsov je tokom igračke karijere bio vezni fudbaler, a jesen u sezoni 2011/2012 je proveo u srpskom fudbalu, pošto je nosio dres Metalca iz Gornjeg Milanovca. Inače je dete Vardara, a igrao je još za Rabotnički, rumunski Ocelul, mađarski Đer, Horizont, Pelister, Renovu, kazahstanski Žetisu, Sileks i Tikveš u kojem je završio karijeru. Interesantno, on je rođeni brat nekadašnjeg fudbalera Vojvodine Daniela Mojsova.

19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)

U Zemun dolazi u veoma teškoj situaciji, pošto su Zemunci poslednji na tabeli sa samo jednim bodom, osvojenim još na premijeri Mozzart Bet Superlige protiv Partizana (2:2), posle čega su nanizali sedam poraza uz samo jedan postignut gol.

Naredni meč Zemun igra u nedelju od 19 časova protiv Radnika iz Surdulice. Na neutralnom terenu u Ubu, gde mečeve bojkotuju Taurunum bojsi, zato što stadion u Zemunu ne ispunjava uslove takmičenja.

"Đorđi Mojsov je novi šef stručnog štaba Zemuna! Makedonski stručnjak dolazi sa velikom motivacijom, energijom i jasnom vizijom za dalji razvoj ekipe", navodi se u saopštenju Zemunaca

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO

petak

Železničar - Mačva 2:0 (0:0)

/Tošić 74, 86/

subota

Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)

/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/

Radnički 1923 - Mladost 5:0 (3:0)

/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/

nedelja

16.00: (2.15) Radnički Niš (3.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40)

17.00: (2.40) Partizan (3.50) Vojvodina (2.85)

19.00: (9.00) IMT (5.80) Crvena zvezda (1.30)

ponedeljak

19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)

***Kvote su podložne promenama