Bride obrazi zeleno-belog dela Glazgova: Rendžers ispendrečio Seltik za plasman u polufinale

O tome koliko je Rendžers bio bolji govori činenica da je ovo tek treći put u poslednjoj deceniji da klub sa Ajbroksa slavi sa tri gola razlike protiv Seltika. nebitno u kom takmičenju se sastaju, a igrali su 50 puta. Domaći su gađali gol Sema Džonstona kao da su u streljani. I to im je i te kako dalo rezultate. Pre svega zbog dvostrukog strelca Danijela Nila. Momak koji je ovog leta došao kao slobodan igrač iz Ipsviča je sredinom prvog poluvremena potpuno neometan šutirao sa 17-18 metara i doveo Rendžers u vođstvo.

Izgleda da gosti iz toga apsolutno ništa nisu naučili pa ih je Nil častio još jednim preciznim šutom u 75. minutu. Sa slične udaljenosti i sa skoro istog mesta. Pored Nilovih golova, defanziva Seltika je zaboravila na Kevina Kelsija na drugoj stativi u situaciji kad je Rendžers poveo sa 2:0. Kad primite skoro identična dva gola, plus vam odbrana zaspi kad mora otkloni opasnost po sopstveni gol, onda nemate pravo da razmišljate o pozitivnom ishodu.

Pritom, tim Martina O'Nila je napadački bio toliko loš da je imao samo jedan šut u okvir gola, a ishod bi po njih bio još gori da Sem Džonston nije imao nekoliko dobrih intervencija.. Rendžers je raspalio ozbiljnu šamarčinu Seltiku, ali sve to bez Koste Nedeljkovića koji nije bio ni u protokolu, dok je Vanja Dragojević ušao u poslednjih pet minuta utakmice.

ŠKOTSKI LIGA KUP – ČETVRTFINALE (JEDAN MEČ)

Petak

Stenhausmir – Harts 0:3 (0:2)

Subota

Kilmarnok – Aberdin 1:1 (0:0), posle produžetaka 1:3

Ros Kaunti – Hibernijan 0:3 (0:2)

Nedelja

Rendžers - Seltik 2:0 (1:0)

/Nil 23, 75, Kelsi 59/

***kvote su podložne promenama