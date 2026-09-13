Basketaši posle produžetka u polufinalu Evropskog prvenstva

Srbija je nešto bolje otvorila basket i povela sa 7:4, ali naravno da Litvanci ne bi bili Litvanci kada se ne bi vratili u meč. Igralo se koš za koš i niko nije uspevao da se odlepi. Ipak, delovalo je da je Srbija bliža trijumfu sve do poslednjeg minuta basketa.

Na 10 sekundi do kraja Litvanija je preokrenula i povela sa 19:18, a Orlove je po ko na koji put izvukao Strahinja Stojačić koji je bio fauliran, a onda je ubacio jedno bacanje na dve sekunde do kraja kojim nam je obezbedio produžetak.

Kao što smo rekli, pravila su takva da pobeđuje onaj koji prvi da koš, a odgovornost je onda preuzeo levoruki Branković i rešio basket.

Srbija će u polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Nemačka – Holandija.