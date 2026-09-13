Basketaši posle produžetka u polufinalu Evropskog prvenstva
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Vreme čitanja: 1min | ned. 13.09.26. | 14:41
Srbija će u polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Nemačka – Holandija.
Navikli su nas basketaši Srbije prethodnih godina na napete završnice, velike pobede i poraze, koševe u poslednjim sekundama i tako dalje. Upravo je naš tim odigrao još jedan izvanredan meč.
Orlovi su u četvrtfinalu Evropskog prvenstva savladali Litvaniju sa 21:19 i to posle produžetka. Bilo je 19:19 kada je isteklo vreme, a pravilo u produžetku je da ko prvi da koš - pobeđuje. Heroj Srbije bio je Marko Branković koji je ubacio dvojku i tako zapečatio sudbinu Litvancima.
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Srbija je nešto bolje otvorila basket i povela sa 7:4, ali naravno da Litvanci ne bi bili Litvanci kada se ne bi vratili u meč. Igralo se koš za koš i niko nije uspevao da se odlepi. Ipak, delovalo je da je Srbija bliža trijumfu sve do poslednjeg minuta basketa.
Na 10 sekundi do kraja Litvanija je preokrenula i povela sa 19:18, a Orlove je po ko na koji put izvukao Strahinja Stojačić koji je bio fauliran, a onda je ubacio jedno bacanje na dve sekunde do kraja kojim nam je obezbedio produžetak.
Kao što smo rekli, pravila su takva da pobeđuje onaj koji prvi da koš, a odgovornost je onda preuzeo levoruki Branković i rešio basket.
Srbija će u polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Nemačka – Holandija.