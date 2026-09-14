BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

INTER – UDINEZE (tip 1, kvota 1,20) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Jasno je da je aktuelni šampion Serije A Inter iz Milana dočekuje Udineze sa ciljem da nastavi pobednički niz, a kec je popularan kao sigurica koja po svim zakonima fudbaleke logike ne sme da bude osporena. Sve je jasno kao dan, jer Udineze u ovaj meč ulazi nakon prvog poraza u sezoni od Lacija, ali sa solidnom formom u gostima, i to protiv lidera koji će na ovom meču tražiti oporavak od poraza koji mu je naneo Real Madrid u Ligi šampiona.

KOMO – PARMA (tip 1, kvota 1,23) – početak 18.30 MOZZART RELAX

Domaći teren donosi Komu ulogu favorita u predstojećem susretu. Fabregasov tim forsira izrazito napadačku taktiku, što je donelo rezultat i u prethodnoj rundi kada su u Đenovi slavili sa visokih 4:1. Junak te pobede bio je Asane Diao sa dva postignuta pogotka. S obzirom na to da Parma igra u lošoj formi, a da je Komo u fantastičnom raspoloženju posle evropske lekcije Lajpcigu (4:1), domaćin ima sve preduslove za novi uspeh.

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BRAGA – ESTORIL (tip 1, kvota 1,40) – početak 21.45

Nakon neočekivanog poraza od Estrelje u prethodnoj rundi, Braga imperativno traži iskupljenje i sva tri boda na gostovanju Estorilu. Domaćin je očajno započeo novu sezonu Primeire, pošto su u uvodnih pet kola uspeli da osvoje svega dva boda, a njihov najveći problem je katastrofalna efikasnost sa samo dva postignuta pogotka od starta prvenstva. Što se tiče tradicije, poslednji međusobni duel ovih ekipa završen je bez pobednika, dok su prethodna tri okršaja ostala u okviru "male" efikasnosti, odnosno u domenu igre nula do dva gola.

TORINO – ROMA (tip 2, kvota 1,55) – početak 18.30 MOZZART RELAX

Vučica je izvukla bod iz Fenerbahčea u Ligi šampiona, i u prva tri kola Serije A ostvarila maksimalan učinak, uz brutalnu gol razliku od 10:1. Torino u retrovizoru ima poraze od Milana i Sasuola, i konačno pobedu nad Fjorentinom. Jasno je da je Roma ovde favorit, uz napomenu da je na poslednjem meču para u januaru slavila sa 0:2.

GACIJENTEP – FENERBAHČE (tip 2, kvota 1,55) – početak 19.00

Predstojeći duel Gaziantep dočekuje na 10. mestu sa sedam bodova, nakon što je u prošlom kolu proradio njihov napad u pobedi od 4:2 na gostovanju Goztepeu. Fenerbahče je trenutno stepenicu niže – na 12. poziciji sa šest bodova (dva trijumfa i dva poraza) – i hitno mu je potreban popravni ispit pred navijačima posle prvenstvenog neuspeha i poraza od Bešiktaša kod kuće (1:2).

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