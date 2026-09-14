Osmi Makedonac srpskog fudbala, doveden da od Zemuna napravi ofanzivniji tim

Đurovski je posle te sezone prepustio klupu Miloradu Kosanoviću, da bi se 10 godina kasnije na kratko vratio na Marakanu, ponovo privremeno pred kraj sezone umesto Miodraga Božovića. Tada nije uspeo da izvadi kestenje iz vatre, Partizan je uzeo titulu.

Poslednji Makedonac pre Mojsova kojeg smo gledali u Superligi bio je Milan Stojanoski. On je započeo sezonu 2024/2025 na klupi IMT-a, ali se u novembru povukao. Zamenio ga je Zoran Vasiljević, koji je kasnije završio sezonu uspešno.

19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)

Dve godine ranije privremeno se na klupi Radnika iz Surdulice našao Nikola Stojanović. Kao vršilac dužnosti, najpre posle odlaska Aleksandra Linte, a zatim i posle Dragana Radojičića. Ukupno je vodio tri superligaška meča. Ovog 42-godišnjaka rođenog u Skoplju smo gledali ove sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi, gde je do nedavno vodio Proleter 023 iz Zrenjanina. Novi drugoligaš međutim nije dobro startovao, pa su u Banatu rešili da naprave šok terapiju i za trenera postave Igora Savića.

Od Makedonaca u elitnom rangu srpskog fudbala najduže je opstao Dragi Kanatlarovski, koji je vodio tri ekipe – Novi Pazar, Spartak i Radnički iz Kragujevca. Stevica Kuzmanovski je imao čak četiri različita mandata u OFK Beogradu, a ekipe su vodili i Čedomir Janevski (Crvena zvezda) i Šefki Arifovski (BSK Borča).

Đorđija Mojsova čeka verovatno najteži posao od svih njegovih sunarodnika. Došao je u Zemun, ekipu koja susret sa Radnikom u 9. kolu Mozzart Bet Superlige dočekuje zakucana za dno tabele sa samo jednim osvojenim bodom.

Hrabar je Mojsov što se prihvatio zadatka, s obzirom na to da u radnoj biografiji od uspeha zasad ima osvojen Kup Makedonije sa Tikvešom 2024. godine i možda mnogi ne bi pristali da rizikuju da to pokvare eventualnim ispadanjem iz lige. Međutim, nekadašnji fudbaler Vardara, Rabotničkog, Ocelula, Đera i na kratko Metalca je došao na nagovor svog nekadašnjeg saigrača iz kazahstanskog Žetisua, a sada sportskog direktora Zemuna Marka Đalovića. Njih dvojica su igrali zajedno 2016. godine, a očigledno da su ostali u kontaktu i posle toga.

Primaran zadatak Mojsova biće da vrati samopouzdanje igračima, ali pre toga da smiri vidno nervoznu ekipu koja je na prethodnih osam utakmica zaradila 24 žuta i tri crvena kartona. Zatim, moraće da radi na realizaciji, jer plavo-zeleni su od početka sezone dali samo tri gola. Dva protiv Partizana i jedan u prošlom kolu u porazu od Vojvodine u Novom Sadu (1:2).

Zemun je imao tu nesreću da mu se tokom letnjih priprema ozbiljnije povredio američki napadač Eduvi Ikoba, koji je bio predviđen da bude glavni špic tima i fudbaler oko kojeg će sve da se gradi. Stradao je snažnom napadaču meniskus, morao je na operaciju, a Zemunci su bili prinuđeni da izvrše doselekciju i iz Tajlanda dovedu Marka Šarića. Dok se on uigrao napad je predvodio Novak Petrušić, koji pre početka sezone čak ni nije bio u ozbiljnim planovima rukovodstva osvajača Mozzart Bet Prve lige.

I pored svih tih problema čelnici Zemuna su od Milana Kuljića tražili da njegov tim igra napadački fudbal, što je iskusni stručnjak smatrao nemogućim. Bio je rešen da istraje u svojoj nameri jer je smatrao da tim nije dovoljno jak da se nadmeće sa konkurentima, defanziva mu međutim nije donela rezultat, pa je to na kraju dovelo do neprijatnog rastanka dve strane.

No, to je bilo i ostaje iza Zemunaca. Sad je na Mojsovu da proba da spase šta se spasiti može. I da postavi ofanzivniju igru, koliko god je to moguće. Počev od susreta sa Radnikom u Ubu.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

MAKEDONSKI TRENERI U SUPERLIGI SRBIJE

Milan Stojanoski

- jul 2024 – novembar 2024. (IMT)

Nikola Stojanović

- jul 2022 – septembar 2022. (Radnik Surdulica)

Dragi Kanatlarovski

- jul 2009 – jun 2010. (Radnički Kragujevac)

- oktobar 2013 – jun 2014. (Spartak Subotica)

- jul 2014 – septembar 2014. (Novi Pazar)

Boško Đurovski

- mart 2007 – avgust 2007. (Crvena zvezda)

- maj 2017. (Crvena zvezda)

Šefki Arifovski

- jul 2009 – april 2010. (BSK Borča)

Čedomir Janevski

- septembar 2008 – maj 2009. (Crvena zvezda)

Stevica Kuzmanovski

- jul 2003 – april 2004. (OFK Beograd)

- maj 2012 – septembar 2012. (OFK Beograd)

- jul 2019 – oktobar 2019. (OFK Beograd)

- mart 2022 – jul 2022. (OFK Beograd)

MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO

petak

Železničar - Mačva 2:0 (0:0)

/Tošić 74, 86/

subota

Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)

/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/

Radnički 1923 - Mladost 5:0 (3:0)

/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/

nedelja

Radnički Niš - OFK Beograd Mozzart Bet 3:1 (1:0)

/Mustafa 7, Izderić 61, Šestjuk 80 - Penja 52 pen/

Partizan - Vojvodina 2:3 (0:2)

/Kojzek 68, 90+2 - Kolarević 17, 34, Milić ag 78/

IMT - Crvena zvezda 0:1 (0:1)

/Kostov 31/

ponedeljak

19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)

***Kvote su podložne promenama