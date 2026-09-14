Runjaić: Jovanović je spreman, igraće ako nam zatreba

Mada, ako bude potrebe...

“Jovanović je praktično tek stigao. Još nije odradio neki značajniji broj treninga sa nama. Međutim, ako nam zatreba, znam da je spreman da igra”, kazao je Runjaić.

20.45: (1,22) Inter (6,50) Udineze (12,0) - MR

Inter je savršeno otvorio sezonu u Seriji A. Ima sve tri pobede, redom je savladao Moncu (4:1), Kaljari (1:0) i Napoli (3:2). Prošlog utorka je na premijeri u Ligi šampiona izgubio od Real Madrida na “Santijago Bernabeu” sa 1:2, ali ostavio je veoma dobar utisak.

“Protiv Intera nam je potrebno da odigramo veoma dobro. To je najbolji tim Serije A. Pojačali su tim tokom leta, na već postojeću grupu igrača koja godinama igra zajedno. Gaje prepoznatljiv stil. Kristijan Kivu je samo doneo ekipi još više energije. U Madridu su protiv tima kalibra Reala dominirali u određenim fazama utakmice, tako da znamo da nas čeka težak posao. Zato, moramo da zapnemo. Krećemo sa 0:0, a videćemo kojim rezultatom će se utakmica završiti”.

Udineze je zasad sakupio četiri poena, uz gol-razliku 5:5. Po mišljenju stratega crno-belih, dopustio je protivnicima previše golova.

“Smer koji želimo da pratimo je da ne dozvolimo rivalima da u proseku primimo više od jednog gola po utakmici. To nije cifra koju moramo da po svaku cenu da dostignemo, ali nam je cilj. Moramo da budemo bolji u odbrani. Protiv Lacija smo primili golove koje smo mogli da izbegnemo”, zaključio je Runjaić.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

SERIJA A – 4. KOLO

Petak

Venecija - Fjorentina 2:4 (1:2)

/Adams 22, Eno 86 - Mastantuono 29, 30, 84, Pelegrino 66/

Subota

Đenova - Frozinone 1:1 (0:1)

/Vaskez 50 - Kvernadze 14/

Lacio - Milan 2:2 (2:0)

/Kančeleri 10, Noslin 39 - Moreira 65, 67/

Atalanta - Kaljari 1:2 (1:1)

/Skamaka 41 - Mendi 19, Maldini 61p/

Nedelja

Leče - Monca 3:2 (3:1)

/Kulubali 3, 21, Gabrijel 10 - Mangas 20, Sebaljos 89/

Napoli - Bolonja 1:0 (0:0)

/Lobotka 66/

Sasuolo - Juventus 3:2 (0:0)

/Espozito 65, Bouvi 89, Adžić 90+4 - Žegrova 82, 90+1/

Ponedeljak

18.30: (1,23) Komo (6,00) Parma (14,0) - MR

18.30: (6,25) Torino (4,10) Roma (1,55) - MR

20.45: (1,22) Inter (6,50) Udineze (12,0) - MR

***Kvote su podložne promenama