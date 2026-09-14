Šalke ga je lansirao, ali srce vuče kući: Muslić sanja klupu Bosne i Hercegovine

Ta želja ne proizlazi samo iz fudbalskih ambicija. Muslić je kao 19-godišnjak sa porodicom morao da napusti rodnu zemlju zbog rata, pa njegovo poreklo i porodična priča imaju veliku ulogu u načinu na koji doživljava i ljude i sredinu u kojoj radi. Upravo je na to ukazao i dok je govorio o svom brzom uklapanju u Gelzenkirhen i Šalke.

"Možda moja prošlost ipak ima veze sa tim što sam se relativno brzo snašao u Šalkeu i Gelzenkirhenu, jer sam razvio osećaj za ljude“, objasnio je trener nemačkog velikana.

Muslić smatra da postoje i određene sličnosti između sredine iz koje potiče i Rurske oblasti. Govoreći o životu u Gelzenkirhenu i čitavom industrijskom regionu, naglasio je da ni tamo svakodnevica nije jednostavna za veliki broj ljudi

"Mislim da ni u Ruru, u Gelzenkirhenu i čitavoj toj oblasti, ljudima nije lako“, rekao je Muslić, osvrćući se na socijalne razlike i tradicionalno visoku nezaposlenost u tom delu Nemačke.

Za sada, međutim, nema govora o skorom odlasku iz Šalkea. Naprotiv. Muslić je u svojoj prvoj sezoni na klupi uspeo da vrati klub u Bundesligu, a Šalke je nedavno stigao i do prve pobede u nemačkoj eliti posle više od tri godine. Zbog toga trener ne krije da želi još dugo da ostane u Gelzenkirhenu.

"Želim da ostanem u Šalkeu još veoma, veoma dugo“, poručio je Muslić.

Tek nakon jednog dužeg i uspešnog perioda u klupskom fudbalu, kako sam kaže, mogao bi da razmišlja o sledećem velikom koraku. A taj korak bi jednog dana mogao da ga odvede upravo na klupu Bosne i Hercegovine. Muslić je pritom naglasio da ne vidi ništa loše u tome da javno govori o svojim snovima, posebno zato što je i njegov sadašnji posao pre nekoliko godina delovao gotovo nedostižno.

"Čovek sme da sanja. Onda pokušavaš svakog dana da se probudiš i kreneš putem kojim te snove možeš da ostvariš. To da sam danas trener Šalkea pre nekoliko godina takođe je delovalo nemoguće“, rekao je Muslić.

Šalke je sadašnjost, projekat kojem želi da se posveti i klub u kojem planira da ostane još dugo. Ali ako jednog dana dođe trenutak za reprezentativni fudbal, Bosna i Hercegovina je očigledno selekcija koju bi najradije vodio.