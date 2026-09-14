Saša, trenutno si najbolji na svetu

Nije bilo Janika Sinera , trenutno prvog igrača sveta, Karlos Alkaras ispao je od finaliste Bena Šeltona posle trilera u pet setova, dok je Novak Đoković izgubio već u prvom kolu. Ako smatramo srpskog tenisera i dalje pretnjom i kandidatom za osvajanje grend slem titula.

Generalno, što se tiče trenutno igre, stabilnosti i kontinuiteta, može se reći da je trenutno Zverev najbolji teniser sveta. Makar da je bio najbolji ove godine. To smatra i Ben Šelton . "Saša, čestitam ti na ove dve nedelje, prijatelju. Osvojio si drugi grend slem u karijeri. Dva grend slema u istoj godini. Jedan si od najboljih igrača na svetu. Možda si najbolji igrač na svetu ove godine. Ono što radiš je neverovatno. Način na koji serviraš, kako se krećeš i kako igraš... Radiš više od bilo koga koga poznajem. Više vremena provodiš na terenu nego bilo ko koga poznajem. Ti i tvoj tim radite prave stvari. Od srca ti čestitam na osvajanju ove titule. Mnogo toga je bilo potrebno da bi stigao dovde" , rekao je Amerikanac posle meča.

Jako bitno pitanje je da li Zverev misli za sebe da je najbolji na svetu?

"Ne znam kako da odgovorim na to. Morate da uzmete sve u obzir. Ako je Janik Siner povređen, a Karlos Alkaraz se tek vraća posle četiri meseca pauze zbog povrede... u ovom trenutku, sada, verovatno da. Jesam najbolji. Kada su obojica zdravi i na vrhuncu forme, možda ne. Ali ako pričamo o sadašnjem trenutku, sa Janikom koji je povređen i Karlosom koji se vraća posle povrede, možda jesam. Pre četiri ili pet meseci, kada su obojica bili zdravi, nisam bio. Stalno sam gubio od Janika. Ako su svi zdravi, mislim da je Janik i dalje ispred. To je tako jednostavno".

Kao što je Šelton rekao, kod Zvereva je samo rad, rad i rad.

"Mislim da sam bez ikakve sumnje među najboljima, jer sam to već rekao - ne mislim da sam na bilo koji način najtalentovaniji. Ne mislim da imam talenat koji mi je bogom dat, kao što ga imaju neki drugi igrači. Verujem da najveći deo mog tenisa dolazi iz napornog rada, mnogo sati provedenih na terenu, mnogo sati u teretani i mnogo vremena uloženog u fizički trening. Tako igram tenis".

Tako je i Amerikanac napredovao.

"Mislim da Šelton ima mnogo talenta, ali je i kod njega rad veoma važan. Vidite njega i njegovog oca kako stalno rade posle mečeva, pre mečeva, na različitim aspektima igre, i svake godine unaprede nešto. Upravo sam danas igrao protiv njega i video sve to. Mislim da je ovo bio najbolji bekhend koji sam video da je odigrao protiv mene, bio je najkonstantniji i imao je više snage. Imao je sve. Sećam se kada sam prvi put igrao protiv njega pre nekoliko godina, uvek je bio opasan, uvek je imao taj servis i forhend, ali ako biste uspeli da mu pošaljete tri ili četiri lopte zaredom sa osnovne linije, na kraju bi napravio grešku. Danas se to uopšte nije dogodilo", jasan je Zverev.

Grend slem sezona završena je u znaku Zvereva, koji godinu zatvara sa dva osvojena trofeja, dok su Janik Siner i Karlos Alkaras osvojili po jedan. Treba napomenuti i da je Saša igrao i finale Vimbldona, a do kraja godine može još više da se približi Sineru na ATP listi, posebno ako Janik ne bude igrao.

Razlika je trenutno 1.810 bodova, dok Alkarasu beži čak 4.130 poena. Od bitnih turnira ima još masters u Parizu do kraja i Završni masters, tako da svašta može da bude. Da čak i napadne prvo mesto.