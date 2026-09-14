Stomačni virus pokosio Žocov stručni štab
Vreme čitanja: 1min | pon. 14.09.26. | 12:31
Presele su pripreme na Rodosu atinskoj ekipi i nisu jedini sa tom mukom
Nešto nije bilo u redu na pripremama Panatinaikosa na Rodosu, ali nemaju samo oni isti problem, već i njihov gradski rival AEK. Prvo su se žuto-crni oglasili i saopštili da su Frenk Bartli i Gaj Skordilis imali simptome gastroenteritisa, da bi zatim isti slučaj potvrdio i Panatinaikos.
Kako navodi atinski velikan, šest članova stručnog štaba Panatinaikosa zaraženo je istim stomačnim virusom. Ne navodi se da li je među njima i Željko Obradović, šef stručnog štaba. Treba napomenuti da su obe ekipe tokom boravka na Rodosu bile smeštene u istom hotelu, pa verovatno tu leži problem.
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Situacija nije bezazlena, pošto je nekima od članova stručnog štaba bila potrebna i hospitalizacija. Postoji bojazan da bi u narednim satima i danima moglo da se pojavi još slučajeva, pošto su svi bili smešteni u istom hotelu. Istog scenarija plaše se i u AEK-u, a zanimljivo je da će morati da se vrate na Rodos uskoro oba tima kako bi igrala Superkup Grčke.
Upaljeni su alarmi već u Panatinaikosu jer se bliži početak sezone. Atinski tim će 24. septembra dočekati Pariz na početku nove sezone Evrolige, dok će 26. i 27. septembra na Rodosu biti odigran Superkup Grčke.
Kao što je rečeno, moraće da se vrate na isto mesto gde su i dobili stomačni virus. Samo teško da će se vraćati u isti hotel...