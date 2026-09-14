Stomačni virus pokosio Žocov stručni štab

Situacija nije bezazlena, pošto je nekima od članova stručnog štaba bila potrebna i hospitalizacija. Postoji bojazan da bi u narednim satima i danima moglo da se pojavi još slučajeva, pošto su svi bili smešteni u istom hotelu. Istog scenarija plaše se i u AEK-u, a zanimljivo je da će morati da se vrate na Rodos uskoro oba tima kako bi igrala Superkup Grčke.

Upaljeni su alarmi već u Panatinaikosu jer se bliži početak sezone. Atinski tim će 24. septembra dočekati Pariz na početku nove sezone Evrolige, dok će 26. i 27. septembra na Rodosu biti odigran Superkup Grčke.

Kao što je rečeno, moraće da se vrate na isto mesto gde su i dobili stomačni virus. Samo teško da će se vraćati u isti hotel...