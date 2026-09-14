Šakota u problemu: Petorica zaražena, četvorica povređena

Crno-žuti su sada saopštili da stomačni virus ima jedan član delegacije, dva trenera i petorica igrača, a verovatno ni tu nije kraj. Problem za Dragana Šakotu je činjenica da ima i četvoricu povređenih igrača, tako da pripreme za nastavak sezone mora da nastavi bez čak devetorice košarkaša, što je praktično i nemoguće. Nižu se problemi za srpskog trenera i to pred generalnu probu.

Nema dovoljno igrača sa srpski trener ni za trening, a ne za pripremne utakmice, pa je pitanje da li će i kako će uopšte igrati na turniru "Nikos Fasuras", koji je na programu 18. i 19. septembra.

To im je generalna proba za novu sezonu, a nedelju dana kasnije trebalo bi da se vrate na Rodos da igraju Superkup Grčke.