Šakota u problemu: Petorica zaražena, četvorica povređena
Vreme čitanja: 1min | pon. 14.09.26. | 13:50
Stomačni virus pokosio i AEK, kao i Panatinaikos
Očigledno je da neće dobre recenzije imati za sada neimenovani hotel na Rodosu, gde su se zarazili košarkaši Panatinaikosa i AEK-a. Prvo je klub koji sa klupe vodi Dragan Šakota izašao i saopštio da dvojica igrača imaju simptome gastroenteritisa, da bi se zatim oglasio Panatinaikos i naveo da čak šest članova stručnog štaba ima stomačni virus.
Kako su naveli grčki mediji, očekivalo se u narednim satima da atinski klubovi prijave još slučajeva zaraze i to se i desilo. Sada se ponovo javio AEK i saopštio da se broj članova tima sa simptoima gastroenteritisa povećao.
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Crno-žuti su sada saopštili da stomačni virus ima jedan član delegacije, dva trenera i petorica igrača, a verovatno ni tu nije kraj. Problem za Dragana Šakotu je činjenica da ima i četvoricu povređenih igrača, tako da pripreme za nastavak sezone mora da nastavi bez čak devetorice košarkaša, što je praktično i nemoguće. Nižu se problemi za srpskog trenera i to pred generalnu probu.
Nema dovoljno igrača sa srpski trener ni za trening, a ne za pripremne utakmice, pa je pitanje da li će i kako će uopšte igrati na turniru "Nikos Fasuras", koji je na programu 18. i 19. septembra.
To im je generalna proba za novu sezonu, a nedelju dana kasnije trebalo bi da se vrate na Rodos da igraju Superkup Grčke.