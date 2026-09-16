BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ATL. MADRID – OSASUNA (tip 1, kvota 1,38) – početak 19.00 MOZZART RELAX

Opcije su poprilično jasne, jer Osasuna u Madrid stiže s lošim nizom rezultata na gostovanjima, čime domaći sastav ima ulogu izrazitog favorita. Sve je na strani Atletiko Madrida, koji je posle poraza od Bilbaa i Liverpula u Ligi šampiona, savladao Sosijedad sa 0:3. Atletiko je dobio tri od poslednjih pet mečeva para.

OLIMPIJAKOS – JAGJELONIJA (tip 1, kvota 1,32) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Grčki velikan ima znatno moćniji tim od poljskog predstavnika, koji ove sezone ozbiljno posrće u domaćem prvenstvu nakon poraza od Leha i Visle. Jedini međusobni meč ovi rivali su odigrali još 2019. godine, kada je Olimpijakos deklasirao Poljake sa 5:0. I danas je situacija slična – igrački kvalitet je apsolutno na strani Grka.



*****

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket: Nova generacija dobitnih tiketa i rane isplate!

*****

LEVERKUZEN – CELJE (tip 1, kvota 1,08) – početak 21.00

Celje se ozbiljno muči na domaćoj sceni nakon vezanih poraza od Kopra i Brava, a tek ih čeka nemoguća misija na gostovanju Leverkuzenu. Nemački tim igra u sjajnoj formi, ako izuzmemo onaj neočekivani kiks protiv Elversberga. Zbog očigledne razlike u klasi, ishod ovog meča se uopšte ne dovodi u pitanje, pa fokus javnosti opravdano pada na prognozu broja golova.

EVERTON – VULVERHEMPTON (tip 1, kvota 1,45) – početak 20.45

Everton važi za izuzetno čvrst tim koji skupo prodaje svoju kožu, što najbolje dokazuje serija od tri uzastopna remija u Premijer ligi. Vukovi, koji u ovaj duel ulaze sa pozicije član Čempionšipa, svesni su tog izazova. Zato će pre svega morati da zategnu odbranu i izbegnu greške iz meča sa Vest Hemom, kada su primili četiri gola i izgubili sa 4:2. Tradicija takođe najavljuje tvrd meč, pošto je njihov poslednji međusobni okršaj u januaru završen podelom bodova (1:1).

SANDERLEND – AZ ALKMAR (tip 1, kvota 1,55) – početak 21.00

Nakon promenljivog starta u svojoj drugoj sezoni po povratku u Premijer ligu, (jedna pobeda, jedan remi, dva poraza), Sanderlend konačno započinje svoju evropsku bitku protiv AZ Alkmara koji je svoju ligašku sezonu započeo sa pet pobeda i jednim porazom. Sanderlend jeste domaćin, ali treba imati u vidu i da su Holanđani nenaviknuti na poraze.