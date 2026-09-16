Ko će biti šampion Evrolige i dokle mogu Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda?

NBA je “zapretila“ ulaskom u Evropu i preko noći se sve promenilo. Odjednom je Evroliga postala daleko spremnija da podeli (čitaj: proda) franšize klubovima koji nisu bili njeni akcionari i nisu učestvovali u raspodeli finansijskog kolača. I najednom je silan neki novac ušao u najrazličitije klubove, pa su skočile i plate igrača i budžeti klubova, čak i onih kojih do juče nije bilo na evropskoj mapi.

Oni najveći su ipak diktirali ritam, pa se uveliko već priča o tome ko bi tamo na proleće mogao da preuzme krunu koju je u poslednjih pet sezona ponosno nosilo pet različitih klubova: Olimpijakos, Fenerbahče, Panatinaikos, Real Madrid i Anadolu Efes.