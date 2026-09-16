Ko će biti šampion Evrolige i dokle mogu Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda?
Vreme čitanja: 3min | sre. 16.09.26. | 12:56
I šta o tome kažu kvote u Mozzart kladionicama
NBA je “zapretila“ ulaskom u Evropu i preko noći se sve promenilo. Odjednom je Evroliga postala daleko spremnija da podeli (čitaj: proda) franšize klubovima koji nisu bili njeni akcionari i nisu učestvovali u raspodeli finansijskog kolača. I najednom je silan neki novac ušao u najrazličitije klubove, pa su skočile i plate igrača i budžeti klubova, čak i onih kojih do juče nije bilo na evropskoj mapi.
Oni najveći su ipak diktirali ritam, pa se uveliko već priča o tome ko bi tamo na proleće mogao da preuzme krunu koju je u poslednjih pet sezona ponosno nosilo pet različitih klubova: Olimpijakos, Fenerbahče, Panatinaikos, Real Madrid i Anadolu Efes.
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Poslednja četiri šampiona – izuzimajući Anadolu Efes dakle – i ove su godine prvi favoriti za evropsku krunu. S tim da se najveće šanse daju grčkim titanima: svaka opklada da će se Panatinaikos ili Olimpijakos popeti na tron Starog kontinenta uplatu će množiti kvotom 4,00.
Real i Fenerabče su na deobi trećeg mesta sa kvotom 8,00, odmah iza njih su Hapoel Tel Aviv (12,0), pa Barselona i Dubai (15,0), te Žalgiris (20,0).
I tu dolazimo do prvog od dva beogradska velikana, jer Crvena zvezda je na koti 30, baš uz rame Efesu. Dok je Partizan Mozzart Bet korak iza, na k(v)oti 35, gde su pored crno-belih i Valensija, Makabi iz Tel Aviva i milanska Olimpija.
Najmanje šanse, skoro pa nikakve, daju se Asvelu, Baskoniji, Virtusu, Bajernu i Parizu.
No, pričama o osvajanju titule večiti u ovakvim okolnostima ne bi ni smeli da se zanose, barem dok u uvodnim fazama takmičenjima pokažu da su spremni da značajno prebace očekivanja.
E sad, tu dolazimo do dela kojim će se navijači najčešće baviti u uvodnim mesecima sezone. Jer dok će optimisti uvek razmišljati barem o plej-ofu oni stidljiviji će ponavljati da je realnost donji dom, a sve preko toga samo premija.
Sad, naše pitanje za vas je: šta vi očekujete od crno i crveno-belih? A, Mozzart kvote tu su da vam daju matematičku podlogu za spekulacije.
Konkretno, u slučaju Partizan Mozzart Beta, kvota da će crno-beli igrati četvrtfinale Evrolige iznosi 5,00. Raste do 15 za polufinale i čak 30 za finale. Tu je i mamac s kvotom 130 ako verujete da crno-beli mogu da šokiraju košarkaški svet i regularni deo sezone završe na prvom mestu.
Crvena zvezda po verovatnoćama stoji nešto bolje, jer tip na njeno učešće u četvrtfinalu uplatu množi kvotom 3,00. I dalje na 7,00 za polufinale, 18,0 za finale i 80,0 za prvo mesto na kraju osnovnog dela takmičenja.
Dakle, šta kažete?
KVOTE ZA ŠAMPIONA EVROLIGE
4,00: Panatinaikos, Olimpijakos
8,00: Real Madrid, Fenerbahče
12,0: Hapoel Tel Aviv
15,0: Barselona, Dubai
20,0: Žalgiris
30,0: Crvena zvezda , Anadolu Efes
35,0: Partizan Mozzart Bet, Valensija, Makabi Tel Aviv, Olimpija Milano
40,0, Bešiktaš
80,0: Asvel, Baskonija
100: Virtus, Bajern, Pariz
PLASMAN CRVENE ZVEZDE
3,00: Četvrtfinale
7,00: Polufinale
18,0: Finale
30,0: Pobednik takmičenja
80,0: Pobednik regularnog dela
PLASMAN PARTIZAN MOZZART BETA
5,00: Četvrtfinale
15,0: Polufinale
30,0: Finale
35,0: Pobednik takmičenja
130,0: Pobednik regularnog dela